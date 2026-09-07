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新加坡与卢森堡致力于深化在固定金额技术、人工智能、太空及卫星通信领域的合作

首相 Lawrence Wong 表示，这些“新兴且关键”的领域是两国将加强合作的领域之一

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Anjali Raguraman

Anjali Raguraman

Published Mon, Sep 7, 2026 · 08:52 PM
    • 首相 Lawrence Wong（右）与卢森堡首相 Luc Frieden 会晤。Luc Frieden 于9月6日至8日对新加坡进行首次正式访问，这是他以首相身份的首次到访。
    • 首相 Lawrence Wong（右）与卢森堡首相 Luc Frieden 会晤。Luc Frieden 于9月6日至8日对新加坡进行首次正式访问，这是他以首相身份的首次到访。 图片来源：MDDI

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡与卢森堡正寻求在固定金额计算和人工智能等技术，以及太空和卫星通信领域深化合作。

    首相 Lawrence Wong 在周一（9月7日）为卢森堡首相 Luc Frieden 举行的官方午宴上表示，这些“新兴且关键”的领域是两国将加强合作的众多领域之一。

    Frieden 首相于9月6日至8日对新加坡进行正式访问，这是他首次以首相身份到访。

    Wong 首相在祝酒词中表示，卢森堡不仅是新加坡的好伙伴，更是其“志同道合的伙伴”。他说，虽然两国地理位置相距甚远，但在国情和精神上却十分相近。两国都是被大国环绕的小国，国内市场有限，且没有自然资源。

    兼任财政部长的 Wong 首相说：“但我们从未让国家的规模限制我们的抱负。相反，我们将国土狭小化作向外看的动力——对世界保持开放，连接跨境的人员和企业，并建立起作为可靠和值得信赖伙伴的声誉。”

    他补充说，这种方法取得了良好成果，两国如今都已成为各自区域的主要金融和商业中心，以及通往更广阔市场的门户。

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    他指出，两国的经济联系也日益蓬勃发展。

    卢森堡是欧盟（EU）在新加坡最大的投资国，而新加坡则是卢森堡在该贸易集团中的第二大投资目的地。

    他指出，建立如此广泛的合伙业务是可能的，因为两国拥有相似的世界观。他补充说，所有国家，特别是小国，在一个促进贸易、合作和尊重国际规则的开放互联世界中才能茁壮成长。

    Wong 首相解释说：“因此，我们有着捍卫这些条件的强烈共同利益，尤其是在这些条件面临更大压力的时候。”他补充道，卢森堡一直是欧洲一体化的坚定倡导者，而新加坡也同样倡导在亚细安实现更深度的融合。

    “我相信我们可以共同努力，拉近我们两个区域的距离——加强亚细安与欧盟之间的联系。”

    两国建交已有50年，2025年3月President Tharman Shanmugaratnam进行的国事访问标志着这一里程碑。

    Wong 首相指出，卢森堡近期在新加坡设立了其首个常驻大使馆，并称此举是这个欧洲国家致力于深化与新加坡及该区域接触的“强烈信号”。

    基于两国间的深厚友谊，Wong 首相补充说，他期待与 Frieden 合作，“为新加坡与卢森堡的关系书写更宏伟的篇章”。

    9月8日，Frieden 将发表第48届新加坡讲座，题为《有目的的自主：变动世界中的欧洲》。该讲座由尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS – Yusof Ishak Institute）举办，并由国家发展部长 Chee Hong Tat 主持。《海峡时报》

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