新加坡发布新路线图 旨在提升标准与合规能力及合作伙伴关系

新加坡企业发展局（企发局）与其国际及区域伙伴正式敲定五份谅解备忘录。

副总理 Gan 表示，新路线图旨在“建立并深化信任，让在一个市场获得的保证，能在另一个市场得到认可、理解和接受”。 照片来源：CMG

【新加坡讯】新加坡企业发展局 (企发局) 推出了其“2035年标准与合规”路线图。

该路线图阐明了多项举措，旨在加强新加坡的标准与合规能力，深化国际伙伴关系，并使企业能够在日益复杂的全球环境中竞争和发展。

副总理 Gan Kim Yong 在周四（6月11日）由新加坡企业发展局（企发局）举办的晚宴上宣布了这项新路线图，并阐述了其三大支柱。

主管贸易关系的部长 Grace Fu 在周五上午的一个标准与合规峰会上另行发言时，详细说明了实施该路线图的战略。

兼任贸易及工业部长的副总理 Gan 在其演讲中表示，全球化正在发生变化。

他指出了供应链的转移和技术的迅速发展。

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他表示，企业在进入新市场时也面临着不明确的规则、要求以及测试和认证问题。这些都为公司带来了成本和不确定性。

他补充说，对监管机构而言，这带来了如何在跟上创新步伐的同时保护公众利益的挑战。

与此同时，消费者也在质疑产品、服务和技术是否值得信赖。

他指出：“在这样的环境下，标准与合规（S&C）的重要性再次凸显。”

副总理 Gan 表示，因此，新路线图旨在“建立并深化信任，让在一个市场获得的保证，能在另一个市场得到认可、理解和接受”。

增长、生态系统与伙伴关系

“2035路线图”以三大支柱为基础：推动经济增长、建立一个面向未来的生态系统，以及加强新加坡在区域和全球标准与合规生态系统中作为值得信赖的伙伴的角色。

首先，路线图将通过尽早将标准融入产品、服务和流程，利用标准与合规来促进增长和竞争力，而不仅仅是为了满足合规要求。

企发局将鼓励包括人工智能、清洁能源和离岸风电在内的关键和新兴领域的合作伙伴，利用标准以及经认可的测试、检验和认证服务。

该局还将与孵化中心、加速器和风险投资家合作，将早期采用标准定位为初创企业和早期公司的竞争优势。此举旨在鼓励企业从一开始就将标准与合规融入体系，而非后期再进行改造。

该局还将借助“领头羊”企业（Queen Bee companies）的力量，在其供应链中推动标准与合规的采用。

其次，企发局将加强和扩大新加坡的标准与合规生态系统，以支持创新、人才发展和监管。

这将在人工智能、碳服务和精准医疗等新兴前沿领域进行——在这些领域，标准与合规框架的制定必须领先于市场。

预先标准化可以防止系统碎片化，避免日后协调时面临困难和高昂成本。

企发局将试行监管沙盒——在管理风险的同时，让新框架在正式确立前得以验证和完善——从而塑造新兴领域的标准。

该局还将培养战略领域的本地专才，并致力于吸引、稳固和建立测试、检验和认证能力。

最后，鉴于全球格局变得更加不确定和碎片化，第三大支柱是加强新加坡在区域和全球标准与合规生态系统中作为值得信赖的伙伴的角色。

新加坡将深化与区域和国际利益相关者的合作，以制定标准、推动协调统一并扩大互认范围。

这包括扩大在东南亚的合作，以确保新兴技术的行业实践具有相关性和一致性，并解决跨境技术壁垒问题。

企发局还将加强双边和多边协议，降低合规成本，以加速市场准入和获取贸易机会。

顺应时变，保持重要地位

兼任永续发展与环境部长的 Fu 在周五表示，新加坡的标准与认证生态系统已为其产品的安全性、服务的可靠性和企业的信誉建立了信任。

她补充说，但世界在变化，标准与合规的需求也随之改变。

“我们的标准与合规基础设施若要保持公信力和重要性，就必须与时俱进。”

新加坡企业发展局（企发局）与其国际和区域伙伴签署的五份谅解备忘录，也在此次晚宴和峰会上正式敲定。

这些协议包括深化关键和新兴技术合作、推进人工智能预先标准化、扩大区域人工智能标准方面的合作，以及加强碳项目和碳信用的保证框架。