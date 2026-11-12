因误导警方，与Nvidia首席执行官Jensen Huang有染的女子Alice Huang被新加坡禁止入境

内政部表示，这位Megaspeed前首席执行官为淡化其在公司的角色，提供了她明知不准确的信息

自从有指控称Alice Huang通过与Jensen Huang的“密切关系”为北京收集情报以来，她便一直是新闻焦点。 照片来源：CTI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】内政部 (MHA) 周四（11月12日）表示，被指与Nvidia首席执行官Jensen Huang有染并被控为中国间谍的Alice Huang，因向警方提供其明知不准确的信息，已被禁止再次进入新加坡。

内政部补充说，这位又名Huang Le的Megaspeed International前首席执行官向警方提供上述信息，是为了淡化她在该公司的角色。

Megaspeed是一家总部位于新加坡的云计算公司，也是Nvidia的主要客户。该公司被指控将Nvidia受限制的人工智能芯片转移给中国客户，但公司否认了这一指控。

内政部表示，Alice Huang接获严厉警告，其护照已于2月26日归还。她于同日离开新加坡。

警方与总检察署（AGC）协商后，于今年2月得出结论，认为就Megaspeed因可能存在不准确申报而受查一事，没有足够证据证明她犯下罪行。

内政部表示，这名香港居民之所以接受调查，是因为她当时是Megaspeed的首席执行官、董事长及其主要控制人之一。她并不常驻新加坡。

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未因间谍活动接受调查

自10月29日有消息传出美国机构怀疑Alice Huang通过与Jensen Huang的“密切关系”为北京收集情报以来，她一直成为头条新闻。而Jensen Huang于周四被曝将卸任。

首席财务官Colette Kress将接任临时首席执行官。

另据报道，美国官员认为两人有恋情关系，并且她已被中国国家安全部招募。

11月8日，Jensen Huang在给Nvidia员工的一封电子邮件中承认，他对妻子“不忠”，但并未提及Alice Huang的名字。

中国外交部称这些指控毫无根据，并将其描述为抹黑。

内政部在周四的声明中表示，Alice Huang并未因间谍活动而接受调查。

Nvidia董事会于11月8日宣布将展开一项独立调查，并由一个独立董事委员会负责监督。

董事会表示，没有理由相信国家安全或Nvidia的机密受到损害。三名美国众议院委员会主席已要求Jensen Huang在11月18日进行闭门简报。

据《纽约时报》报道，Megaspeed在两年内购买了价值超过48亿美元的Nvidia芯片。

该公司否认向中国非法转移Nvidia芯片。公司文件显示，该公司于2023年3月Alice Huang加入担任董事总经理时，采用了Megaspeed这个名称。

Megaspeed首席执行官兼董事长Tan Yong Pong在周四早些时候的一份声明中表示，公司“极其严肃地”对待其在美国出口管制法律下的合规义务。

该公司表示，已配合美国商务部工业与安全局的检查，并聘请了一家美国律师事务所对其图形处理单元进行普查，同时独立核实其出口管制合规实践。

对服务器出口的调查

新加坡警察部队和新加坡关税局 (关税局) 于2025年2月开始调查包括Megaspeed在内的几家公司及其主要高管，调查涉及服务器采购方面的潜在虚假申报。

2025年2月26日，警方在接到匿名举报后突击搜查了22个地点。三名男子于2025年2月27日因涉及Dell和Supermicro服务器的案件被控欺诈，检察官称此案涉及价值3.9亿美元的交易。

直到2025年10月，《纽约时报》报道该公司涉嫌转移Nvidia芯片后，Megaspeed的名字才被公之于众。新加坡当局向该报证实，该公司因可能违反当地法律正在接受调查。

内政部表示，这些服务器由正在接受调查的公司购买，并经由新加坡出口到马来西亚，并未进入本地市场。

警方正在调查这些服务器之后是否被转运到其他地方，这与在新加坡所作的申报不符。

2025年6月24日，美国工业与安全局在Alice Huang在场的情况下，对Megaspeed进行了一次自愿性装运后核查。内政部表示，这是新加坡首次得知美国对该公司和她本人的关注。

警方于同日对她进行了问询，并根据《刑事程序法典》第112条没收了她的护照，以确保她能配合调查。

内政部表示，新加坡已向美国及其他目的地司法管辖区寻求信息。据称，与调查相关的美国服务器供应商Supermicro提供的合作有限。

警方和总检察署在2025年7月7日的一次会议上向美国当局提出了这个问题。自2025年9月以来，警方已多次向美国司法部和联邦调查局重复其请求。

内政部表示，新加坡方面仅收到了关于该公司的有限信息或协助。

对Megaspeed及另外六名个人的调查仍在进行中。自调查开始以来，这六人均未在新加坡境内。

在2025年2月至2026年7月期间，有四名个人和四家公司在法庭被起诉，罪名包括与服务器采购相关的虚假陈述欺诈。这些罪行每项最高可判处20年监禁。

该部门表示：“只要有证据表明违反了新加坡法律，我们就会采取坚决行动。”并补充说，新加坡不会强制执行其他国家的单边出口管制。