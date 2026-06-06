新加坡封禁针对印度族群的网络帖子 内容或源自中国平台

内容使用了小印度拥挤街道的画面，以及印度信徒在宝塔街参加宗教节日的画面。

内政部表示：“新加坡坚决反对本土主义和排外主义。任何试图在这里挑拨离间不同族群的行为都必须受到坚决抵制。” 照片：海峡时报档案

【新加坡】当局已下令社交媒体平台封禁14个针对印度族群的网络帖子，这些帖子暗示新加坡正被印度人“占领”。

内政部（MHA）于周六（6月6日）发表声明称，调查显示，这些内容很可能源自一个设在中国的平台，随后被其他平台和网站转载。

内政部表示，这些内容选择性地使用了小印度拥挤街道的图像和视频，以及印度信徒在宝塔街参加宗教节日的画面，以支持新加坡被印度人“过度拥挤”的说法，这破坏了新加坡的多元文化模式。

内政部表示：“新加坡坚决反对本土主义和排外主义。任何试图在这里挑拨离间不同族群的行为都必须受到坚决抵制。

“这些来自外国的攻击更加不可接受。”

周六，律政部长Edwin Tong在实乞纳南民众联络所对记者表示，目前没有证据表明这些帖子是任何政府协调行动的一部分。

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他是在回应有关是否有理由怀疑这是由国家行为体（尤其是中国）协调的行动时，做出上述表示的。

同时担任内政部第二部长的Tong表示，调查显示这些内容“很可能是由不同的外国网民自发生成的”。

他补充说：“我想说，任何寻求维护其社会凝聚力的国家都会同意我们的看法，即此类内容是不可接受的，并且会采取类似立场来维护他们自己的社会。”

内政部表示，经与新加坡警察部队共同评估，这些帖子很可能构成1871年刑事法典第298A节条文下的罪行。该罪行指蓄意以种族为由，促进不同群体之间的敌意、仇恨或恶意，或犯下有损于维护新加坡不同种族群体之间和谐的行为。

警方已根据《2023年网络犯罪危害法令》针对YouTube、Facebook和X平台上的这些内容发出封禁指示，要求这些平台采取一切合理措施，禁止新加坡用户访问这些帖子。

内政部表示，他们也观察到有人蓄意在新加坡散播更多此类内容。

内政部称：“这些都是旨在通过煽动对新加坡印度族群的恶意来挑起纷争的恶意行为。”

“这包括在建筑等行业工作的印度客工，他们在这里诚实谋生。他们为新加坡的增长和发展做出了贡献，是我们社会中受重视的成员。”

内政部补充说，政府严肃看待对新加坡社会凝聚力和种族和谐的威胁，包括来自外部行为体的威胁，并将坚决采取行动予以打击。

内政部表示：“我们敦促新加坡人在网上接收和传播信息时保持辨别力，并抵制一切分裂我们社会的企图。”

Tong表示，这些内容传达的信息是，华族比其他族群更有权在新加坡立足。

他说：“我们绝不容忍任何试图破坏我们所享有和维护的种族和谐的言论，尤其是当这些言论是由外国人传播时。”

“其中许多帖子都源自外国，因此我们目前的当务之急是撤下这些帖子，”他说。

内政部表示，今年5月，“中文信息空间”开始流传一种说法，称新加坡对其文化认同和种族政治表现出焦虑症。

不久之后，网上便出现了包含关于新加坡文化多样性的煽动性言论，并暗示新加坡正被印度人“占领”。

内政部指出，这些言论包括声称新加坡的多元种族政策是为迎合西方价值观而设的门面，以及国家的稳定不能归因于其多元种族政策，而应归功于其华族占多数的人口结构。

这些内容还声称，新加坡越来越多的印度裔政治人物会偏袒印度移民。

它还声称，由于新加坡的文化根本上是中华文化，政府与中国“脱钩”的做法，同时又忽视了日益壮大的印度族群所带来的威胁，将导致负面结果。

内政部称，这些内容除了选择性地使用小印度拥挤街道的图像和视频（很可能是在客工休假的周末拍摄）外，还使用贬损和侮辱性语言来指代新加坡的印度族群，例如将他们人数的增加比作“咖喱浓度”。

Tong表示，这些视频攻击了新加坡的多元种族社会，并试图按种族分裂人民。

“然而，这不是我们的本色。在新加坡，每个族群都受到重视，每个人都拥有平等的地位，”他说。

“因此，这些价值观和这些视频冲击了使新加坡成为我们共同家园的根本基础，动摇了我们社会的根本。” 海峡时报