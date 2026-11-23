协议涵盖贸易与金融、科学与技术以及公共卫生等领域

第22届中国新加坡双边合作联合委员会会议于周一（11月23日）在新加坡香格里拉大酒店举行。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】在周一（11月23日）举行的最高级别双边论坛结束时，新加坡与中国达成了29项协议，涵盖贸易与金融、科学与技术以及公共卫生领域。

该论坛由副总理 Gan Kim Yong 与中国副总理 Ding Xuexiang 共同主持。在中国新加坡双边合作联合委员会 (JCBC) 会议结束后，Gan Kim Yong 在一个仪式上见证了这些双边协议的宣布。

Gan 表示，讨论的广度反映了两国伙伴关系的持续演变。

他在闭幕词中说，新中关系的一个关键特质，始终是在两国发展的不同阶段中，保持与时俱进和前瞻性的能力。

Gan 说：“即便情况发生变化，双方仍不断适应、发挥互补优势，并寻找新的务实合作领域。”

中国新加坡双边合作联合委员会由新中两国轮流主办，今年已是第22届。今年的会谈在新加坡香格里拉大酒店举行，持续了两个多小时。

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此次宣布的29项成果是近年来最多的一次。2025年，在中国西南部城市重庆举行的联委会达成了27项协议。2024年，在新加坡达成了25项协议。

Gan 在阐述今年的协议时表示，双方续签了一份关于服务贸易的谅解备忘录，这将为两国企业合作以及消费者使用医疗保健、乐龄关怀、专业、法律及其他服务带来机遇。

在金融领域，他表示双方正在讨论建立小额支付转账的快速支付系统连接，这有望促进商业和旅游业的发展。

“这将补充两国间日益增多的人民币支付渠道，使新加坡民众和企业更容易进入中国市场。”

他补充说，在公共卫生领域，两国机构签署了一项新协议，以促进相互交流和学习。

Ding 在闭幕词中表示，会议富有成效，双方在诸多问题上达成了共识。

他说，两国应继续深化和拓展各领域的务实合作，包括在科技创新、数码经济、人工智能和绿色产业等新兴领域。

他补充说，双方还应继续利用现有的政府间项目作为催化剂，并不断扩大人文交流。

Ding 说：“我希望我们各自的部门能紧密合作，有效落实今天达成的共识，进一步推动中新合作，取得更丰硕的成果。”

“我期待明年在中国迎接新加坡的各位同事。”

出席联委会的新加坡官员包括教育部长 Desmond Lee、数码发展与信息部长 Josephine Teo 以及国家发展部长 Chee Hong Tat。

陪同 Ding 出席的中国高级官员包括国务院副秘书长 Wang Yang、外交部副部长 Hua Chunying 以及中国驻新加坡大使 Cao Zhongming。《海峡时报》