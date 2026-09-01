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调查发现：新加坡公司面临日益恶化的付款延迟问题

对于近三分之一经历违约的公司而言，其财务影响导致损失超过其应收账款总额的10%。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Sep 1, 2026 · 12:45 PM
    • 建筑业录得最长的平均付款延迟天数为85天，高于全国平均的66.3天。
    • 建筑业录得最长的平均付款延迟天数为85天，高于全国平均的66.3天。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡近半数企业正面临越来越频繁的付款延迟问题，这表明尽管该城邦的整体经济正在扩张，但企业仍面临潜在的现金流压力。

    根据《2026年科法斯亚太地区企业付款调查》，约49%的新加坡受访者表示，过去一年中付款延迟的情况变得更加频繁，这一比例是报告情况有所改善的21%受访者的两倍以上。

    该调查结果基于对新加坡152名金融专业人士的抽样，而整个调查共涵盖亚太地区10个市场的2800名受访者。

    付款纪律的恶化正给许多供应商造成直接损失。

    在过去12个月中，约57%的受访新加坡公司至少经历过一次客户违约，这一比例远高于亚太地区45%的平均水平。

    对于31%经历违约的公司而言，其财务影响导致损失超过其应收账款总额的10%。

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    信贷条件的恶化是在一个坚韧但呈分化发展的经济背景下发生的。

    在与人工智能相关的电子和精密工程领域蓬勃发展的推动下，新加坡经济在2026年第二季度同比增长了5.7%。

    然而，科法斯亚太区首席经济学家Bernard Aw指出，这种“双速经济增长”已将其他行业甩在后面，在原料供应中断和地缘政治不确定性的影响下，化工等行业出现萎缩。

    建筑业受冲击最严重

    不同行业的付款体验差异巨大。

    建筑业面临最严重的流动性瓶颈，其平均付款延迟天数最长，达到85.8天，高于全国平均的66.3天。

    文化性的商业惯例可能加剧了风险。近四分之三的受访者表示，长期的商业关系会影响他们对延迟付款的容忍度；84%的受访者承认，对关系的考量有时会凌驾于财务警告示牌之上。

    因此，65%的新加坡企业会等到付款延迟超过60天才收紧信贷控制，而整个亚太地区的这一比例仅为47%。

    商界情绪依然悲观。超过一半的受访者预计未来一年付款状况将进一步恶化，其中零售和化工企业的前景展望最为负面。

    在此调查结果发布之前，流动性也已成为跨境支付领域尚存的最大障碍之一，而代币化被视为银行资助交易的一种更高效方式。与此同时，该行业正朝着全天候结算的方向发展。

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