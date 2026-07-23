新加坡6月核心与整体通胀双双回升 但仍低于经济师预期

核心通胀率为1.6%；整体通胀率为1.9%

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 与贸易及工业部 (贸工部) 周四（7月23日）公布的数据显示，我国6月份的核心与整体通胀率双双上扬，但低于私人领域经济师的预期水平。

这项数据在7月份货币政策声明发布前几天公布。

剔除住宿和私人交通成本的核心通胀，从5月份的1.4%上升至6月份的1.6%。这低于Bloomberg对私人领域经济师调查预测的1.7%中位数。

当局表示，这主要是由于食品、服务、零售及其他商品通胀上升所致。

与此同时，整体通胀率从前一个月的1.8%加速至6月份的1.9%，低于Bloomberg调查中经济师预测的2%中位数。

除了核心通胀回升，整体通胀也受到住宿通胀走高的推动。

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按月计算，核心消费物价指数 (CPI) 上升0.1%，而包含所有项目的整体消费物价指数则保持不变。

通胀前景

金管局和贸工部维持其2026年全年核心与整体通胀率在1.5%至2.5%的预测区间。

虽然他们的展望与上一次发布的消费物价指数报告大致相似，但一个变化是删除了关于近期全球能源价格回落的提述。

当局维持其观点，即全球能源价格相对于2025年的水平仍处高位，并预计进口商品和服务的生产与运输成本将继续上升。

他们也预计今年国内服务业的单位劳动力成本增长将放缓，消费者支出可能更为谨慎。

金管局和贸工部表示：“目前，通胀前景的风险仍偏向上行。全球能源供应的恢复若慢于预期，或区域供应链中关键中间产品的持续短缺，都可能进一步推高新加坡的进口成本。”

“然而，下行风险也同样存在。全球金融状况的收紧程度若强于预期，可能导致经济活动放缓，从而拉低通胀。”

主要消费物价指数类别

6月份，大多数消费物价指数类别的通胀率都录得小幅上涨。

食品通胀率为2.1%，高于5月份的1.8%。这是因为非熟食和餐饮服务的价格涨幅双双加快。

由于机票价格和度假开销涨幅扩大，服务业通胀率从5月份的1.3%上升至6月份的1.5%。

由于房屋租金加速上涨，住宿通胀率从0.5%上升至0.6%。

零售及其他商品通胀率从5月份的1.6%微升至1.7%，主要是因为家具及其他休闲商品价格涨幅扩大。

相比之下，由于汽油价格涨幅收窄，私人交通通胀率从之前的8.6%回落至8.4%。

电费和煤气价格同比下跌2.9%，跌幅小于5月份的3%，这是因为能源价格跌幅有所收窄。