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美国就强迫劳动问题征收12.5%关税 新加坡为其过往记录辩护

新征税款预计将影响新加坡对美出口总额的三分之一

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 24, 2026 · 10:44 AM
    • 美国最高法院于二月驳回总统Donald Trump的2025年互惠关税后，美国贸易代表办公室为征收更严厉的新关税而启动了一系列调查，此次调查便是其中之一。
    • 美国最高法院于二月驳回总统Donald Trump的2025年互惠关税后，美国贸易代表办公室为征收更严厉的新关税而启动了一系列调查，此次调查便是其中之一。 照片：纽约时报

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在美国针对强迫劳动生产的商品展开调查，并对新加坡出口商品加征12.5%的新关税后，新加坡为其在打击非法劳工行为方面的“良好记录”进行了辩护。

    美国贸易代表办公室 (USTR) 在美国东部时间7月23日发布的一份通知中表示，其于5月开始、7月结束的调查发现，新加坡是60个未能采纳并有效执行此类商品进口禁令的经济体之一。

    贸易及工业部 (贸工部) 在周五 (7月24日) 回应调查结果时表示，新加坡不容忍使用强迫劳动的行为。该部门称，新加坡“在国内拥有全面的执法框架，以及打击此类非法行为的良好记录”。

    贸工部表示：“在复杂、多层次的国际供应链中，强迫劳动是一个需要国际合作的跨国问题，最有效的解决方法是从源头处理。” 该部门补充说，新加坡将继续与国际社会合作解决这一问题。

    贸工部指出，新征收的关税将影响新加坡对美国内出口总额约三分之一。该部门表示，将“继续与美国贸易代表办公室接洽，探讨此事的解决方案”。

    该部门在声明中补充说：“关于关税实施方式的更多细节，将在准备就绪后公布。”

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    普遍加征关税

    美国贸易代表 Jamieson Greer 在一份声明中说：“美国实施强迫劳动产品进口禁令已有近一个世纪，并严格执行。我们的贸易伙伴早就该这么做了。”

    来自另外19个经济体的商品则将被征收10%的关税。这批经济体包括近期已实施或承诺实施强迫劳动限制措施的国家，以及虽有禁令但未能有效执行的国家。

    这些国家包括印度、英国、墨西哥和加拿大。加上周五宣布的名单，总计有60个经济体因强迫劳动问题而被征收新关税。

    新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan 周四表示，他在马尼拉举行的亚细安外长会议上，与美国国务卿 Marco Rubio 进行双边会晤时提出了这个问题。他对记者说：“对我们征收关税确实没有任何技术或经济上的依据。”

    贸工部周五确认，部分出口产品将继续获得豁免。这些产品包括能源及能源产品、药品及制药成分。此外，部分电子产品、某些航空航天产品、半导体以及用于货币和金银的金属也在此前的豁免之列。

    在美国最高法院于二月驳回总统Donald Trump的2025年互惠关税后，美国贸易代表办公室为征收更严厉的新关税而启动了一系列调查，此次调查便是其中之一。作为回应，他随即根据第122条款征收了10%的全球性税款，该税款已于7月到期。

    贸工部表示：“新加坡仍然致力于在全球范围内维护高劳工标准，并与包括国际劳工组织在内的国际社会合作，制定措施以解决强迫劳动产品的问题。”

    该部门补充说，任何贸易限制，包括禁止强迫劳动产品，都“需要与新加坡经济坚韧专责小组和商界密切协商，并进行审慎考虑”。 

    此外，新加坡及其他15个经济体还因涉及制造业产业群结构性产能过剩和生产相关的法案、政策及做法，正接受美国贸易代表办公室依据第301条款展开的更多调查。

    目前尚不清楚这些调查的结果将于何时公布，以及是否会在周五宣布的12.5%征税基础上，再增加以关税形式出现的任何惩罚措施。

    Deon Loke 协助报道

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