调查：招聘情绪疲软之际，新加坡雇主仍愿为人工智能技能支付溢价

净就业展望降至13%，为2021年底以来的最低水平

调查发现，35%的新加坡雇主计划在7月至9月期间增加员工人数。 图片来源：商业时报资料照片

[新加坡] 新加坡雇主正在下调对2026年第三季度的员工增长预测，本地招聘情绪降至2021年底以来的最低水平。

然而，根据周二（6月9日）发布的一项调查，大多数公司愿意为人工智能和批判性思维等技能支付溢价，以提高生产力。

ManpowerGroup最新的季度《就业展望调查》发现，在受访的599名新加坡雇主中，第三季度的净就业展望（Net Employment Outlook, NEO）为13%。

该数据环比和同比均下降了11个百分点，是自2021年第四季度以来最疲软的招聘预测，当时该展望为负2%。

该指标的计算方法是，将计划招聘的雇主百分比减去预计裁员的雇主百分比。

新加坡第三季度13%的净招聘预期，低于26%的全球平均水平和28%的亚太区平均水平。

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调查发现，35%的新加坡雇主计划在7月至9月期间增加员工人数；41%预计维持不变；22%预计将裁员。

其余2%的受访者表示不确定。

在那些打算维持现有员工水平的雇主中，38%的雇主表示现有员工人数足以实现其业务目标。

维持员工人数不变的第二大原因（占27%）是，希望在经济形势明朗后再做新的招聘决定。

ManpowerGroup新加坡区域经理 Linda Teo 表示：「新加坡雇主本季度在招聘方面采取了更为谨慎的态度，许多雇主选择在地域政治局势更加明朗之前，维持现有员工人数。」

她补充说，招聘决策正变得更具选择性和审慎性，投资也正转向影响力高的技能。

按行业划分，制造业产业群的招聘意向领先，其净就业展望为25%，尽管该数据环比下滑一个百分点，同比下滑两个百分点。

与此相反，信息行业的招聘情绪急剧下降，较上一季度下跌34个百分点至7%。

科技和信息技术服务业保持稳定，净就业展望为18%。

人工智能与软技能的薪资溢价

Teo 指出，在员工人数增长普遍放缓的背景下，企业正在采取“以技能为本的招聘方法”。

在技术人才需求方面，人工智能能力位居榜首。66%的新加坡雇主表示，他们愿意为人工智能素养技能（如使用人工智能工具）支付溢价。

64%的雇主表示愿意为人工智能模型和应用开发技能支付更高薪酬，而提及传统IT和数据技能的雇主占56%。

最愿意为人工智能素养支付溢价的公司主要来自公共部门、健康和社会服务业（78%）；专业、科学和技术服务业（72%）；以及科技和信息技术服务业（69%）。

在人工智能模型和应用开发方面，最愿意支付溢价的雇主来自信息业（76%）；专业、科学和技术服务业（76%）；以及金融与保险业（71%）。

雇主同样也看重人际交往和软技能，有66%的雇主表示，他们愿意为批判性思维和解决问题的能力支付更高薪酬。

同样，66%的受访者愿意为沟通、协作和团队合作能力支付溢价。

领导力和社会影响力紧随其后，有64%的雇主愿意为此支付溢价。

在全球范围内，该调查访问了42个市场的超过40,500名雇主，得出的整体平均净就业展望为26%。

印度和波多黎各的招聘情绪为全球最强劲，净就业展望均为48%。

在亚太区内，香港的预测最为谨慎，其净就业展望环比下跌20个百分点、同比下跌17个百分点，至负9%。