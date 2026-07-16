新加坡创立的Paymonade获颁牌照 可在整个欧洲经济区提供加密资产服务

这家由新加坡主导的公司已被列入MiCA注册名单，该名单目前由欧美实体主导。

受监管的数字资产基础设施提供商Paymonade的创始人兼董事长Calvin Cheng指出，加密货币宽松监管的时代正在结束。 照片：PAYMONADE

【新加坡】由新加坡创立和主导的Paymonade公司已根据欧盟《加密资产市场法规》(MiCA) 框架获得牌照，该法规于今年7月1日全面生效。这张由列支敦士登金融市场管理局颁发的牌照，允许该公司在由30个成员国组成的欧洲经济区 (EEA) 内提供受监管的加密资产服务。

Paymonade在周四（7月16日）发布的公告中表示，此次获批是一个里程碑，欧洲3000多家加密货币公司中，约有90%未能在7月1日的截止日期前实现这一目标。

Paymonade是总部位于列支敦士登的Damoon Technology (Europe) 的商业名称，是一家受监管的数字资产基础设施提供商，为需要欧元及其他法定货币结算服务的支付提供商、金融科技公司和加密货币交易所提供服务。

该公司表示，截至2026年上半年，其年化交易额已达到18亿美元，客户中不乏一些全球最大的加密货币交易所。

Paymonade由新加坡人Calvin Cheng创立并领导，他曾是新加坡的官委议员，目前担任塞尔维亚驻新加坡名誉领事。他也是线上券商Longbridge Securities的创始股东之一。

Paymonade的创始人兼董事长Calvin Cheng表示：“加密货币宽松监管的时代正在结束。在我们行业绝大多数公司都未能做到的时候，我们成功获得了这张牌照，这显示了我们所建立的机构的实力。”

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MiCA授权

Paymonade获得授权，意味着一家由新加坡创立和主导的公司被列入了MiCA注册名单，而该名单此前一直由欧美实体主导。公司目前正与多家寻求合规欧洲法币基础设施的交易所、金融科技公司和银行积极洽谈。

随着新机构客户的加入，Paymonade计划在未来12个月内将其欧洲团队的员工人数增加一倍，并计划到2027年中期，将年化交易额提高至每年60亿瑞士法郎（约合74亿美元）。

MiCA法规是近年来加密货币行业最重要的监管改革之一。

据Paymonade称，随着MiCA过渡期于7月1日结束，仅有280家公司持有覆盖整个欧洲经济区的全面授权。该公司表示，许多此前在运营的公司未能转换其注册资格，它们要么退出了欧洲市场，要么重组了业务，要么在未获得必要授权的情况下继续运营。

Paymonade补充说，对公开注册名单的一项独立分析显示，按交易量计算，全球最大的100家加密货币交易所中，目前只有一小部分持有MiCA授权，截至周四仍有几家主要的全球性交易所未被列入该名单。

例如，由于未能获得欧盟的MiCA牌照，加密货币平台Binance将从7月1日起停止向欧盟用户提供服务。