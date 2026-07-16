The Business Times
business-time-50

新加坡创立的Paymonade获颁牌照 可在整个欧洲经济区提供加密资产服务

这家由新加坡主导的公司已被列入MiCA注册名单，该名单目前由欧美实体主导。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Thu, Jul 16, 2026 · 09:43 PM
    • 受监管的数字资产基础设施提供商Paymonade的创始人兼董事长Calvin Cheng指出，加密货币宽松监管的时代正在结束。
    • 受监管的数字资产基础设施提供商Paymonade的创始人兼董事长Calvin Cheng指出，加密货币宽松监管的时代正在结束。 照片：PAYMONADE

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】由新加坡创立和主导的Paymonade公司已根据欧盟《加密资产市场法规》(MiCA) 框架获得牌照，该法规于今年7月1日全面生效。这张由列支敦士登金融市场管理局颁发的牌照，允许该公司在由30个成员国组成的欧洲经济区 (EEA) 内提供受监管的加密资产服务。

    Paymonade在周四（7月16日）发布的公告中表示，此次获批是一个里程碑，欧洲3000多家加密货币公司中，约有90%未能在7月1日的截止日期前实现这一目标。

    Paymonade是总部位于列支敦士登的Damoon Technology (Europe) 的商业名称，是一家受监管的数字资产基础设施提供商，为需要欧元及其他法定货币结算服务的支付提供商、金融科技公司和加密货币交易所提供服务。

    该公司表示，截至2026年上半年，其年化交易额已达到18亿美元，客户中不乏一些全球最大的加密货币交易所。

    Paymonade由新加坡人Calvin Cheng创立并领导，他曾是新加坡的官委议员，目前担任塞尔维亚驻新加坡名誉领事。他也是线上券商Longbridge Securities的创始股东之一。

    Paymonade的创始人兼董事长Calvin Cheng表示：“加密货币宽松监管的时代正在结束。在我们行业绝大多数公司都未能做到的时候，我们成功获得了这张牌照，这显示了我们所建立的机构的实力。”

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    MiCA授权

    Paymonade获得授权，意味着一家由新加坡创立和主导的公司被列入了MiCA注册名单，而该名单此前一直由欧美实体主导。公司目前正与多家寻求合规欧洲法币基础设施的交易所、金融科技公司和银行积极洽谈。

    随着新机构客户的加入，Paymonade计划在未来12个月内将其欧洲团队的员工人数增加一倍，并计划到2027年中期，将年化交易额提高至每年60亿瑞士法郎（约合74亿美元）。

    MiCA法规是近年来加密货币行业最重要的监管改革之一

    据Paymonade称，随着MiCA过渡期于7月1日结束，仅有280家公司持有覆盖整个欧洲经济区的全面授权。该公司表示，许多此前在运营的公司未能转换其注册资格，它们要么退出了欧洲市场，要么重组了业务，要么在未获得必要授权的情况下继续运营。

    Paymonade补充说，对公开注册名单的一项独立分析显示，按交易量计算，全球最大的100家加密货币交易所中，目前只有一小部分持有MiCA授权，截至周四仍有几家主要的全球性交易所未被列入该名单。

    例如，由于未能获得欧盟的MiCA牌照，加密货币平台Binance将从7月1日起停止向欧盟用户提供服务

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    crypto exchangedigital assetsEuropean Union

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    (From left) RAS president Benjamin Boh, SBF CEO Kok Ping Soon, SRA president Ernie Koh and SBF chief policy and operating officer Musa Fazal delivering the findings of the study.

    RTS Link could cause S$290 million net increase in outflow annually for Singapore: study

    US Secretary of State Marco Rubio (far left) and Treasury Secretary Scott Bessent listening as President Donald Trump (centre) speaks to the media on the sidelines of a Nato summit in Ankara, July 8, 2026.

    A new kind of ‘ceasefire’ between US and Iran where talks, strikes are part of the same process

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    Ngoh hiang and hae cho at Beng Hiang, with chilli sauce as the ideal dip for the dish.

    Heritage Hokkien favourite Beng Hiang returns

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More