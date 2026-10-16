Grace Fu：新加坡已确认七家公司对烟霾火灾负责，并已发出通知敦促其采取行动

代人力部长 Jasmin Lau 表示，雇主同样有法律义务保护员工免受烟霾危害

新加坡将向被发现引发火灾并导致当前烟霾问题的公司发出预防措施通知。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】国家环境局 (环境局) 的一项调查追踪到印度尼西亚境内土地上的火点后，确认有七家公司是影响新加坡烟霾的源头。

永续发展与环境部长 Grace Fu 在周五（10月16日）的新闻发布会上表示，环境局将根据《跨境烟霾污染法案》（Transboundary Haze Pollution Act, 简称THPA）向这些公司发出预防措施通知，要求它们部署消防人员扑灭或防止其土地上的火势蔓延。

这些通知还将要求这些公司停止或避免任何焚烧活动，并提交关于如何灭火及防止火灾复发的行动计划。

环境局在另一份新闻稿中公布了这七家公司的名单：

Bumi Andalas Permai;

Bumi Mekar Hijau;

Paramitra Mulia Langgeng;

Sumatera Alam Anugerah;

SBA Wood Industries;

Hutan Lestari Raya; and

Bangkanesia.

在回答提问时，Grace Fu 并未具体说明这些是新加坡公司还是印尼公司，仅表示它们位于苏门答腊，并与10月8日和10月9日的烟霾事件有关。

本月早些时候，一份Greenpeace报告点名了两家与当前烟霾事件有关的上市棕榈油公司。

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这两家公司是 Bumitama Agri 和 First Resources，报告指出在其位于印度尼西亚的种植园区域内检测到火灾和烟雾。

10月5日的报告还点名了与新加坡注册公司有所有权关联的私人控股公司 First Borneo Plantations。

必要时将采取更多行动

Grace Fu 表示，环境局通过分析卫星图像以及该地区火点和烟羽的气象数据，确认了这七家公司。

她表示：“要确定责任公司需要来自多方的信息，而并非所有信息都在新加坡的管辖范围之内。”

Grace Fu 表示，环境局致力于调查所有被发现对新加坡造成跨境烟霾的违规公司，并将在必要时向更多公司发出预防措施通知。

如果有迹象表明这些公司引发的火灾导致了烟霾，政府也将考虑根据《跨境烟霾污染法案》采取其他措施。

她说：“我们将继续监测情况以及各公司对这些通知的反应。如有必要，我们将根据现有信息和证据，依据《跨境烟霾污染法案》采取进一步行动。”

周五的新闻发布会召开之前，新加坡全境的空气质量在一夜之间恶化。

中部地区的24小时污染标准指数（Pollutant Standards Index）在周五午夜达到“非常不健康”水平，下午3点时为229，创下年度新高。

（左起）：教育部长 Desmond Lee、永续发展与环境部长 Grace Fu 及代人力部长 Jasmin Lau。 照片：ST

“保护员工并非可有可无”

代人力部长 Jasmin Lau 也出席了新闻发布会，她提醒雇主有法律义务保护员工免受烟霾危害。

她说：“保护员工免受烟霾危害并非可有可无的选项。”她补充说，根据《工作场所安全与卫生法》，雇主必须采取一切合理可行的措施来保障员工的安全。

如果24小时PSI预测值超过200，雇主应避免长时间或剧烈的户外工作，尽量减少弱势员工的户外工作，并为需要长时间进行户外工作的员工提供N95口罩。

如果PSI预测值超过300，即使是健康的员工，雇主也应尽量减少其户外工作，降低工作强度，提供室内休息时间，并推迟非必要的工作。

Lau 还提醒平台运营商，根据《平台员工法令》，他们同样负有工作场所安全与健康的责任，包括确保员工不会因在烟霾期间花费更长时间完成工作而受到处罚。

她补充说，自9月以来，人力部已进行了超过400次工地检查，发现大多数雇主已实施烟霾管理计划、提供N95口罩并定期向员工通报最新情况。

约四分之一的检查发现了不足之处，但 Lau 并未具体说明其性质。

她补充说，已责令存在不足的雇主进行整改，并将进行后续检查。