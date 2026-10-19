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新加坡向三家涉林火烟霾公司发出新的法律通知

Buana Megatama Jaya、Mananjung Hayak 和 Baratama Putra Perkasa 已接获通知

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Mon, Oct 19, 2026 · 03:24 PM — Updated Mon, Oct 19, 2026 · 06:55 PM
    • 截至上周五，新加坡已连续12天录得“不健康”水平的空气污染指数。
    • 截至上周五，新加坡已连续12天录得“不健康”水平的空气污染指数。 照片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡国家环境局 (环境局) 已向三家印度尼西亚公司发出新的防范措施通知，这三家公司被指是影响新加坡烟霾的源头。

    环境局周一（10月19日）表示，这三家公司加入了上周五已根据《跨境烟霾污染法》第9条接获通知的另外七家公司之列。

    接获通知的10家公司名单如下，其中三家为新增公司：

    • Buana Megatama Jaya;
    • Mananjung Hayak;
    • Baratama Putra Perkasa;
    • Bumi Andalas Permai;
    • Bumi Mekar Hijau;
    • Paramitra Mulia Langgeng;
    • Sumatera Alam Anugerah;
    • SBA Wood Industries;
    • Hutan Lestari Raya; and
    • Bangkanesia

    环境局表示：“有迹象表明，另外三家印度尼西亚公司在加里曼丹特许经营地上的林火所产生的烟雾，可能已飘至新加坡。”

    特许经营地是指公司获准使用或开发的土地，特许经营权持有者负责管理该土地。

    环境局表示，所有10家公司 都必须派遣消防人员，以扑灭或防止在其拥有或占用的土地上的任何火势蔓延。

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    这些公司还必须停止或不得在这些土地上进行任何烧芭活动，并向环境局提交行动计划，以扑灭这些土地上的任何火灾或防止其复燃。

    截至上周五，新加坡已连续12天录得“不健康”水平的空气污染指数——这是自2015年连续14天空气质量不佳以来，持续时间最长的一次。

    不过，周一的情况有所缓解。截至中午，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒读数处于“正常”范围，三个地区的空气质量10天来首次改善至“中等”水平。

    永续发展与环境部长 Grace Fu 上周五表示，新加坡人应做好准备，烟霾天气或将“持续一段时间”，预计情况将在10月底或11月初好转。她指出，届时新加坡将进入季风交替期，多变的风向将减少苏门答腊或加里曼丹的烟霾被吹向此处的可能性。

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