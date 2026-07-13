新加坡与日本签署协议 加强能源市场监管合作

旨在促进天然气和电力市场的合作与信息交流

该合作备忘录下的活动包括能源市场管理局 (能源局) 与日本电力和天然气市场监督委员会 (EGC) 之间的对话、技术交流、考察访问和联合研究机会。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡讯】新加坡能源市场管理局 (能源局) 与日本电力和天然气市场监督委员会 (EGC) 于周一（7月13日）签署了一份合作备忘录 (MOC)，旨在加强双方在能源市场监管方面的合作。

该协议由能源局总裁 Puah Kok Keong 与 EGC 秘书长 Tatsuya Shinkawa 在新加坡签署。

两家机构表示，该合作备忘录旨在促进天然气和电力市场的合作与信息交流。

他们补充道：“这也将促进在能源市场监督方法、监管设计和系统稳定性措施方面更广泛的知识交流。”

这份合作备忘录下的活动包括能源局 (EMA) 与 EGC 之间的对话、技术交流、考察访问和联合研究机会。

Puah 表示：“鉴于能源格局瞬息万变，我们的监管实践与时俱进至关重要。我们与 EGC 的交流，是我们为确保能源市场良好运作和电力供应可靠性所做努力的一部分。”

Shinkawa 对此表示赞同，并强调了两国能源领域的共同特点。

他表示：“日本和新加坡在确保可靠的能源供应和运作良好的电力市场方面面临着相似的挑战。” 他补充说，该合作备忘录将加强对消费者的保护。