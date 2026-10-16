非电子产品出口领涨 新加坡9月主要出口意外大增68.4%

受人工智能相关需求提振，电子产品出口也持续飙升

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【新加坡讯】新加坡9月份的非石油国内出口 (NODX) 同比猛增68.4%，是彭博社 (Bloomberg) 调查的私营领域经济师普遍预测的32.2%增幅的两倍多。

新加坡企业发展局 (企发局) 周五（10月16日）公布的数据显示，在非电子产品出口的带动下，最新的出口表现延续了8月份修正后46.1%的增长势头。

在强劲的人工智能相关需求支撑下，9月份电子产品出口同比飙升107.6%，但增幅低于前一个月的131.6%。

增长主要由磁盘介质产品（312.4%）、集成电路（74.7%）和个人电脑（149.5%）带动。

与此同时，9月份非电子产品出口同比增长54.2%，远高于8月份的11.9%增幅。

船舶和船只结构是促成此次增长的主要因素，但企发局并未引述其同比增长率，原因是“异常高的百分比增长反映了去年同期的低基数效应”。

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非电子产品出口增长的其他主要驱动因素包括非货币黄金（124.3%）和特殊机械（50.4%）。

9月份，新加坡对十大主要市场的非石油国内出口中，九个市场取得增长。

印度是唯一的例外。新加坡9月份对印度的非石油国内出口下滑了5.6%，与8月份录得的23.6%增长形成逆转。

总体而言，继8月份增长44.4%之后，9月份商品贸易总额同比增长50.8%。出口（51.5%）和进口（49.9%）均取得增长。