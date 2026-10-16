非电子产品出口领涨 新加坡9月主要出口意外大增68.4%
受人工智能相关需求提振，电子产品出口也持续飙升
- 新加坡对十大主要市场的非石油国内出口中，九个市场取得增长。 图片：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】新加坡9月份的非石油国内出口 (NODX) 同比猛增68.4%，是彭博社 (Bloomberg) 调查的私营领域经济师普遍预测的32.2%增幅的两倍多。
新加坡企业发展局 (企发局) 周五（10月16日）公布的数据显示，在非电子产品出口的带动下，最新的出口表现延续了8月份修正后46.1%的增长势头。
在强劲的人工智能相关需求支撑下，9月份电子产品出口同比飙升107.6%，但增幅低于前一个月的131.6%。
增长主要由磁盘介质产品（312.4%）、集成电路（74.7%）和个人电脑（149.5%）带动。
与此同时，9月份非电子产品出口同比增长54.2%，远高于8月份的11.9%增幅。
船舶和船只结构是促成此次增长的主要因素，但企发局并未引述其同比增长率，原因是“异常高的百分比增长反映了去年同期的低基数效应”。
非电子产品出口增长的其他主要驱动因素包括非货币黄金（124.3%）和特殊机械（50.4%）。
9月份，新加坡对十大主要市场的非石油国内出口中，九个市场取得增长。
印度是唯一的例外。新加坡9月份对印度的非石油国内出口下滑了5.6%，与8月份录得的23.6%增长形成逆转。
总体而言，继8月份增长44.4%之后，9月份商品贸易总额同比增长50.8%。出口（51.5%）和进口（49.9%）均取得增长。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Two Singapore-listed palm oil firms named in Greenpeace report on Indonesian plantation fires
Singapore Airlines flight returns to San Francisco after ‘unruly’ passenger incident
Singapore looking into which companies responsible for haze-causing fires: PM Wong
Deluge IPO 3.86 times subscribed ahead of SGX debut