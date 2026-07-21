新加坡启动专业服务中心，助力企业拓展亚洲业务网络

该中心将作为网络枢纽，与中国和越南的中心相连，未来计划扩展至亚洲及中东更多地区

新加坡特许会计师协会会长 Lee Boon Teck 表示：“企业在海外扩张时，往往需要花费数月时间寻找值得信赖的顾问并建立本地网络。专业服务中心网络改变了这一现状。” 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 周二（7月21日），一个新的专业服务中心在新加坡启动，旨在为企业提供本地知识、专业技能和商业人脉，以帮助它们在亚洲进行扩张。

该中心汇集了各领域的专业人士，为企业提供一站式的协调支持。

新加坡特许会计师协会 (Isca) 表示，新加坡专业服务中心 (PS Centre) 是一个日益壮大的区域网络的新成员，该网络旨在将企业与亚洲各地值得信赖的专业服务联系起来。

该中心位于 Isca 大厦二楼，将作为区域网络的枢纽，连接企业与上海、南京和胡志明市的专业服务中心。

雅加达预计将于今年晚些时候加入该网络，未来还计划在曼谷、新山和深圳设立中心。网络还将进一步扩展至中东地区。

Isca 表示：“尽管该网络尚处于早期阶段，但企业已经看到了成效。” 该协会补充道：“值得信赖的本地网络可以缩短企业进入新市场所需的时间，同时减少不确定性。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

上海专业服务中心于2025年6月启用，胡志明市中心于同年9月启动，南京节点则于2026年3月开始运营。

总理公署部长 Indranee Rajah 在中心启动仪式上发表了主旨演讲。她同时兼任财政部第二部长和国家发展部第二部长。

她表示，在启动后的六个月内，这些中心已累计服务超过700名访客，吸引了100多家企业会员，并促成了超过65项新加坡与国际企业之间的合作对接。

该计划由专业服务中心联盟 (PS Centre Alliance) 牵头，联盟成员包括新加坡中小型企业协会、新加坡估价师和估值师协会、新加坡工商联合总会、新加坡中华总商会、新加坡制造业产业群联合会、新加坡税务学院、新加坡律师公会以及 Isca。

Isca 会长 Lee Boon Teck 表示：“商业活动日益区域化，但专业服务在很大程度上仍以国家为单位进行组织。企业在海外扩张时，往往需要花费数月时间寻找值得信赖的顾问并建立本地网络。专业服务中心网络改变了这一现状。”

他补充道：“无论企业选择在亚洲的哪个地方发展，都应该有一个专业服务中心随时为这段旅程提供支持。”

现代问题，协同解决

Isca 指出，除了设立办公室和了解当地法规外，企业现在还必须应对地缘政治变化、贸易政策变动、供应链调整、人工智能颠覆、网络风险以及日益增长的可持续性期望。

与此同时，他们还需要在陌生的市场中建立值得信赖的关系。

该协会表示：“没有任何一个专业领域能够单独解决这些挑战。”

Indranee 强调了在当今快速变化的环境中，专业服务业要实现蓬勃发展所需的三个重要领域：巩固新加坡作为助力企业发展的可信赖枢纽地位；以综合方式整合专业服务；以及帮助专业人士为人工智能赋能的未来做好准备。

在支持增长方面，她指出专业服务中心是新加坡生态系统的重要补充。她表示，专业服务中心网络已帮助新加坡企业在海外发展，而新的新加坡中心同样将为希望进入本地市场的海外公司铺平道路。

Isca 表示，随着更多中心的建立，企业将能够利用一个互联互通的网络，而无需在每个市场都从零开始。

与此同时，新加坡的专业服务公司将获得机会，为向海外扩张的客户提供支持，并与整个地区的公司建立合伙业务。

Indranee 还表示，专业服务中心可以促进专业服务的综合化发展。Isca 指出，企业可以在这些中心获得法律、会计、税务、公司秘书、人力资源、估值、可持续发展和商业咨询等领域的专业建议。

通过该网络，他们还将能够接触到当地的商业协会、政府机构、商会和生态系统合作伙伴。

Isca 补充说，新加坡专业服务中心还将推出“企业成长诊所”(Business Growth Clinic)。企业主可以将重组或继任规划等实际业务挑战带到由多学科专业人士组成的小组面前，该小组将提供实用指导，并将他们与合适的专业人士联系起来，以推进其计划。

最后，在为人工智能做准备方面，Indranee 承认，随着大量重复性任务日益自动化，专业人士将有更多时间专注于更高价值的工作——例如需要运用判断力、为客户提供建议、管理复杂性以及构建跨境解决方案的任务。

她表示，政府将支持工作者度过这一转型期，但最终，专业服务行业本身“才是决定其行业能否以及如何乘上人工智能革命浪潮的关键”。