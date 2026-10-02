王瑞杰：新加坡是亚细安深度科技与人工智能发展的启动平台

他表示，新加坡拥有许多优势，从法治到税收框架皆是如此。

国家研究基金会主席Heng Swee Keat（左）在《商业时报》50周年庆晚宴上，与该报总编辑Chen Huifen在关于创新的炉边谈话中交流。 摄影：TAY CHU YI, BT

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【新加坡】国家研究基金会主席Heng Swee Keat于周四（10月1日）在《商业时报》50周年庆晚宴上表示，在技术竞争的时代，新加坡必须连接亚洲与世界，并让世界通达亚洲。

在与《商业时报》总编辑Chen Huifen的炉边谈话中，他探讨了创新以及新加坡在引领东南亚下一波增长浪潮中的作用，并谈及新加坡作为启动平台的优势，及其在发展亚细安科技基础设施和能力方面的贡献。

该活动在滨海湾金沙（MBS）举行，吸引了近500名与会者，其中包括来自商界和政府的领袖。

在炉边谈话之前，Chen、交通部长兼财政部第二部长Jeffrey Siow以及滨海湾金沙首席运营官Paul Town发表了演讲。

Heng指出，新加坡市场规模小，因此“没有跨国公司或全球企业投资新加坡是为了向新加坡销售产品”。

相反，这个城邦的优势在于，对于开始走向全球的亚洲公司以及希望参与亚洲增长的全球公司而言，它是一个“良好的启动平台、坚实的基地和理想的第一站”。

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他表示，新加坡明确的法治是其一大优势。它还拥有强大的知识产权保护和一系列自由贸易协定——其数量可能是全球最多的之一。

多年来，新加坡金融管理局在引导数字金融和绿色金融方面表现出色，同时有更多风险资本流入新加坡。Heng还指出，新加坡在争端解决和税务安排方面具备强大能力。

他表示：“如果我们保持小而敏捷，并对所有人都友好，我们就能吸引世界各地最优秀的人才和企业，帮助资本在该区域进行高效配置。”

Chen也问及新加坡如何与亚细安合作，共同建设必要的基础设施和治理框架，以便从下一波人工智能浪潮中受益。

Heng援引Nvidia首席执行官Jensen Huang的说法，将人工智能生态系统形容为一个五层蛋糕，包含能源、芯片、基础设施、模型和应用。

对于第一层（能源），Heng举例说，有项合作是在无人居住的岛屿上铺设太阳能板，然后将能源输送到新加坡，用于绿色数据中心。他表示，发展亚细安电网计划也能提升整个区域的水平。

在芯片方面，他认为亚细安可以“尽可能保持中立”，以欢迎所有新公司到该区域投资设厂。

他指出，新加坡是一个重要的芯片生产国，其大学正在大力研究相关领域的技术，例如降低能耗或用于量子计算的技术。

他说，新加坡也将欢迎公司使用的任何模型，同时也能成为在城市中应用人工智能的一个非常好的试验平台。

在会议结束时，Heng向商界领袖提出了一些建议。

“无论你身处制造业产业群、服务业、金融业、医疗保健业，甚至是慈善领域，都请认真对待创新——因为你要么转型，要么就将被彻底颠覆。”