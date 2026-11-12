新加坡寿险公司2026年前九个月赔付逾150亿新元

满期给付占赔付总额四分之三；投资联结保单占新业务加权保费的46%。

新加坡约有三百万人受（私人）综合健保计划保障。 图片来源：PIXABAY

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【新加坡】2026年前九个月，新加坡人寿保险公司支付的保险索赔和满期给付总额超过150亿新元。

保单满期给付占赔付总额的大部分，其次是医疗保健及其他形式保险保障的索赔。

新加坡人寿保险协会（Life Insurance Association of Singapore, LIA）于周四（11月12日）发布的数据显示，满期给付占总赔付额的约74%，即112亿新元；个人健康保单的索赔额约为22亿新元。

另有17亿新元是根据个人人寿保单支付的重疾、身故和完全永久残疾赔付。其中，仅重疾索赔一项就达7.56亿新元。

在22亿新元的健康保险索赔中，21亿新元来自（私人）综合健保计划（IP）及其附加保险，其中（私人）综合健保计划的附加保险占24.1%。剩余的1.152亿新元则由其他医疗计划和附加保险支付。

（私人）综合健保计划及其附加保险的索赔额环比增长6.7%，从第二季度的6.951亿新元增至第三季度的7.42亿新元。

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投资联结保单份额上升

另一方面，在2026年前九个月，整个行业的总加权新业务保费同比增长15%，达到55亿新元。LIA将此增长归因于强劲的经济势头。

仅在第三季度，加权新业务保费就同比增长4.2%，达到18亿新元。

投资联结保单（ILP）在新业务中占据的份额越来越大。在前九个月，来自ILP的新业务加权保费同比增长22.6%，达到25亿新元。

ILP占行业总额的46%，高于去年同期的43%和2024年的37%。其份额在第三季度达到49.7%，而第一季度和第二季度分别为42.7%和44.9%。

新加坡人寿保险协会会长 Wong Sze Keed 表示，ILP份额的增长表明，消费者在满足其保障需求的同时，也更加重视储蓄和投资。

她表示：“对一些人来说，能够获得专业管理的基金和财务建议可能是其吸引力的一部分。”

她补充说，整个行业正与新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 合作，通过产品资料概要来加强信息披露，并帮助客户更好地了解ILP的总体成本和收益。

分红保单也录得增长，其加权新业务保费同比增长5.7%，达到12亿新元。这类计划提供保险保障，同时投保人可能会根据保险公司分红基金的表现获得非保证的红利或股息。

分红保单占总加权新业务保费的23%，低于一年前的25%。

截至9月，新加坡约有三百万人受（私人）综合健保计划（IP）保障。若包括其他医疗计划和附加保险，则约有三百四十万人拥有个人健康保险。

Wong 表示，保险业将继续审视保险如何应对不断变化的医疗保健需求和医疗护理的发展。这包括定期审查重疾框架，以及相关定义如何将疾病的严重性及治疗方法的发展考虑在内。

她表示：“这需要在对承保范围和保费的影响之间取得平衡，目标是让保障在长期内保持其意义、可负担性和可及性。”