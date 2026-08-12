新加坡人寿保险公司上半年保费增长21.4%，赔付额同步上升

重大疾病、死亡和完全永久残疾索赔额达11.4亿新元，增长11.1%

本地人寿保险公司赔付的医疗保健和人寿保险索赔以及满期给付总额超过106亿新元，高于2025年上半年的64亿新元。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在强劲的国内经济背景下，受财富积累保单需求激增的推动，本地人寿保险行业在2026年上半年取得了双位数的增长。

新加坡人寿保险协会 (LIAS) 于周三（8月12日）表示，今年1月至6月，本地人寿保险公司向个人和家庭赔付的医疗保健和人寿保险索赔以及满期给付总额超过106亿新元。

相比之下，2025年上半年的人寿保险和满期赔付额约为64亿新元。

这些赔付款项中最大的一部分是来自满期保单的80.2亿新元，较2025年上半年跃升50.6%。此外，保险公司在个人健康保单下赔付了14.5亿新元，其中绝大部分用于（私人）综合健保计划（IPs）及其相关的附加保险。

重大疾病、死亡和完全永久残疾的索赔额达到11.4亿新元，较去年同期的10.3亿新元增长了11.1%。

与此同时，该行业的加权总新业务保费同比增长21.4%，从去年同期的29.9亿新元增至36.3亿新元。

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财富积累成为焦点

新加坡人寿保险协会表示，活跃的宏观经济环境——尤其是新加坡2026年第一季度和第二季度国内生产总值分别增长6.3%和5.7%——促使居民对其财务韧性采取更长远的看法。

消费者主要将资金配置于专为长期储蓄和市场挂钩回报而设计的保单。

投资联结保单（ILP）占据了新业务的主导份额，占加权总新业务保费的44%，该领域的保费同比增长24.2%，达到15.9亿新元。

分红保单保持了25%的稳定市场份额，其保费同比增长25.4%，达到9.03亿新元；而非分红保单则占上半年总承保额的其余31%。

新加坡人寿保险协会会长Wong Sze Keed表示：「2026年上半年更为强劲的经济环境，或许能让许多新加坡人更有信心，通过为未来投资，来更长远地规划自己的财务韧性。」

新的IP框架

医疗保健保障仍然是一个持续的优先事项。截至6月底，约有十分之七的新加坡居民——即300万人——受到（私人）综合健保计划（IPs）的保障。

尽管修订后的（私人）综合健保计划附加保险框架于4月1日推出，但覆盖水平保持稳定。仅在第二季度，居民就购买了约77,000份IP附加保险保单。2026年上半年，（私人）综合健保计划及其附加保险的整体新业务保费同比增长66.5%，达到1.003亿新元。

Wong指出，新框架实施后的第一个完整季度的数据表明，居民仍然重视全面的保障，以避免在医疗紧急情况下承受不必要的财务压力。

2026年上半年，财务顾问（FA）代表和专属代理人共同促成了所有新保单的79.4%，总计504,951份。

财务顾问代表是保费价值的主要驱动力，其加权总新业务保费同比增长35.9%，达到13.5亿新元。