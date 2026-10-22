The Business Times
business-time-50

新加坡扩大口罩分发范围并降低年龄门槛，同时将协助零售商补充库存

傅海燕：政府正密切关注烟霾对本地企业的影响，若有需要或将提供更多支持

Elysia Tan

Elysia Tan

Published Thu, Oct 22, 2026 · 02:00 PM
    • 部长傅海燕表示，将60岁及以上人士纳入可领取口罩的群体，是在考量公众反馈后所做的决定。
    • 部长傅海燕表示，将60岁及以上人士纳入可领取口罩的群体，是在考量公众反馈后所做的决定。 照片来源：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】永续发展与环境部长傅海燕周四表示，第二批烟霾口罩将从周五（10月23日）起分发给新加坡的弱势群体，该群体如今扩大至包括60岁及以上的人士。此外，超市货架上的口罩也将得到补充。

    她在走访米咯士弯巴刹（Beo Crescent Market）的小贩后向媒体透露，此前领取口罩的年龄门槛为67岁，以涵盖先驱一代和立国一代。如今降低年龄要求是在考量了公众的反馈后做出的决定。

    傅海燕表示，鉴于口罩在商店里迅速售罄，全国职工总会（NTUC）旗下的平价集团（FairPrice Group）零售商将确保持续供货，包括在线购物平台。

    她补充说，政府也在协助 昇菘（Sheng Siong） 超市，以及由Macrovalue拥有的巨人超市（Giant）和冷藏公司（Cold Storage）门店补充烟霾口罩的库存。

    为了支持零售商，永续发展与环境部 (MSE) 正与卫生部合作，动用新加坡的国家口罩库存。

    傅海燕指出：“口罩一直都有供应，我们只需要给零售商一些时间来补充货架。”

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    扩大领取资格

    新加坡政府自10月14日起，通过人民协会（PA）旗下的民众俱乐部（CC），以及设在特定综合公共交通枢纽、社会服务中心和人协场所的口罩贩卖机，向符合条件的群体开始分发烟霾口罩

    根据跨部门烟霾工作小组的数据，截至目前，约有22%的合格新加坡公民已领取口罩。

    永续发展与环境部宣布，新符合资格的老年人群体每人可领取一包（内含两个）口罩。

    在第一轮分发中符合资格的群体，可额外领取一包（内含两个）口罩。这包括孕妇、儿童和青少年、患有哮喘等疾病的人士，以及先驱一代和立国一代的成员。 因此，这些群体中尚未领取口罩的人士，可一次性在任何民众俱乐部领取四个口罩。

    烟霾口罩包括N95、KN95、FFP2和KF94等类型，它们都能有效减少人们暴露在烟霾颗粒中的风险。这些不同的名称反映了其原产国的特定标准。

    企业受到的影响

    傅海燕指出，通过与小贩们的交谈，她发现烟霾对他们生意的影响各不相同。

    一些小贩表示受到了“一些影响”，而另一些则报告说情况“大致相同”。

    还有一些小贩告诉她 ，外卖订单的数量有所增加。

    部长总结道：“因此，我们将整理所有反馈，再决定是否需要提供额外帮助。”

    在早前的一场记者会上，傅海燕曾表示，烟霾“可能会持续一段时间”，预计情况将在10月底或11月初好转。

    她在周四指出：“过去几天烟霾情况有所改善”，但同时补充说，“情况在近期内仍可能恶化，所以我们必须时刻做好准备。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    HazeFires

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    Kabam’s product offering comprises AI-powered security robotics and management software, designed to conduct video surveillance and autonomous patrolling.

    Singapore security robotics firm Kabam to cease operations on Nov 20

    Some of the fastest growth is being recorded across a cluster of northern industrial provinces closely tied to electronics manufacturing and global supply chains.

    Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth

    A workable EU-China bargain would exchange adjustment for openness.

    How China and the EU can reach a middle course on trade

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More