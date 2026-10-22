新加坡扩大口罩分发范围并降低年龄门槛，同时将协助零售商补充库存

傅海燕：政府正密切关注烟霾对本地企业的影响，若有需要或将提供更多支持

部长傅海燕表示，将60岁及以上人士纳入可领取口罩的群体，是在考量公众反馈后所做的决定。 照片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】永续发展与环境部长傅海燕周四表示，第二批烟霾口罩将从周五（10月23日）起分发给新加坡的弱势群体，该群体如今扩大至包括60岁及以上的人士。此外，超市货架上的口罩也将得到补充。

她在走访米咯士弯巴刹（Beo Crescent Market）的小贩后向媒体透露，此前领取口罩的年龄门槛为67岁，以涵盖先驱一代和立国一代。如今降低年龄要求是在考量了公众的反馈后做出的决定。

傅海燕表示，鉴于口罩在商店里迅速售罄，全国职工总会（NTUC）旗下的平价集团（FairPrice Group）零售商将确保持续供货，包括在线购物平台。

她补充说，政府也在协助 昇菘（Sheng Siong） 超市，以及由Macrovalue拥有的巨人超市（Giant）和冷藏公司（Cold Storage）门店补充烟霾口罩的库存。

为了支持零售商，永续发展与环境部 (MSE) 正与卫生部合作，动用新加坡的国家口罩库存。

傅海燕指出：“口罩一直都有供应，我们只需要给零售商一些时间来补充货架。”

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

扩大领取资格

新加坡政府自10月14日起，通过人民协会（PA）旗下的民众俱乐部（CC），以及设在特定综合公共交通枢纽、社会服务中心和人协场所的口罩贩卖机，向符合条件的群体开始分发烟霾口罩。

根据跨部门烟霾工作小组的数据，截至目前，约有22%的合格新加坡公民已领取口罩。

永续发展与环境部宣布，新符合资格的老年人群体每人可领取一包（内含两个）口罩。

在第一轮分发中符合资格的群体，可额外领取一包（内含两个）口罩。这包括孕妇、儿童和青少年、患有哮喘等疾病的人士，以及先驱一代和立国一代的成员。 因此，这些群体中尚未领取口罩的人士，可一次性在任何民众俱乐部领取四个口罩。

烟霾口罩包括N95、KN95、FFP2和KF94等类型，它们都能有效减少人们暴露在烟霾颗粒中的风险。这些不同的名称反映了其原产国的特定标准。

企业受到的影响

傅海燕指出，通过与小贩们的交谈，她发现烟霾对他们生意的影响各不相同。

一些小贩表示受到了“一些影响”，而另一些则报告说情况“大致相同”。

还有一些小贩告诉她 ，外卖订单的数量有所增加。

部长总结道：“因此，我们将整理所有反馈，再决定是否需要提供额外帮助。”

在早前的一场记者会上，傅海燕曾表示，烟霾“可能会持续一段时间”，预计情况将在10月底或11月初好转。

她在周四指出：“过去几天烟霾情况有所改善”，但同时补充说，“情况在近期内仍可能恶化，所以我们必须时刻做好准备。”