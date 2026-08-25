新加坡将申办国际投资者与国家争端法庭

多边投资法庭仍在联合国贸易法机构进行谈判

律政部长 Edwin Tong 表示，一个精心设计的法庭可以在为不同需求的国家保留灵活性的同时，提供更高的可预测性和合法性。 照片：律政部

[新加坡] 律政部长 Edwin Tong 于周二（8月25日）表示，一个审理外国投资者与国家之间争端的新国际法庭正在筹备中，新加坡将申办该法庭的所在地。

多边投资法庭（Multilateral Investment Tribunal, MIT）旨在取代当前处理投资者与国家争端的临时仲裁制度。目前，联合国国际贸易法委员会（United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL）的成员国仍在就此进行谈判。

推动设立常设法庭的原因是，基于条约的投资者与国家争端案件日益增多，而现有仲裁体系因裁决不一致以及仲裁员独立性受到质疑而面临越来越多的批评。

自2017年以来，联合国国际贸易法委员会第三工作组一直在讨论设立该法庭的事宜。

谈判代表目前正依据法庭及相关上诉机制的规约草案开展工作，工作组将在定于10月举行的下一次会议上解决悬而未决的程序性问题。

在联合国国际贸易法委员会学院会议上发言时，Tong 指出，自1987年以来所有已知的基于条约的投资者与国家争端案件中，有一半以上是在过去十年内提交的。

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他表示：“然而，旨在解决这些争端的框架本身已承受巨大压力，其特点是裁决不一致、存在监管寒蝉效应的担忧，以及对仲裁员独立性和公正性的持续质疑。该体系的合法性恰恰在最需要它的时候受到了考验。”

随着各国政府越来越多地干预和监管公共卫生、能源安全、气候变化和国家安全等高风险问题，建立一个值得信赖的投资争端解决体系的需求变得日益迫切。

Tong 说：“只要国家采取行动，争端就会随之而来。问题不在于是否会出现投资争端，而在于是否有一个可信、可靠的机构来解决这些争端。”

他补充道，一个精心设计的法庭可以在为不同需求的国家保留灵活性的同时，提供更高的一致性、可预测性和合法性。

新加坡的优势

Tong 表示，新加坡是主办该法庭的理想地点，因为它提供了一个中立稳定的司法管辖区，并坚守法治原则。

此外，新加坡还拥有一个成熟的争端解决生态系统，涵盖仲裁、调解和裁决，并由具备国际影响力的法律服务业作为后盾。

新加坡此前已通过新加坡国际仲裁中心、新加坡国际商事法庭和新加坡国际调解中心等机构发展了其争端解决基础设施。

他表示，新加坡也“地理位置优越，并与法庭将服务的各方紧密相连”。

这个城市国家地处亚洲中心，通过其广泛的贸易和投资协定网络、不断增长的经济伙伴关系以及不断扩大的外交影响力，稳步加深了与发达国家和发展中国家的联系。

Tong 说：“我们可以提供一个中立、国际化且交通便利的地点，能够同时为来自发达经济体和发展中经济体的国家和投资者服务。”

政府将为申办提供一座专用的法庭大楼，配备听证会设施，并为法庭成员、书记官处和辅助设施提供场所。

这位部长表示，新加坡还将承诺向一个基金提供财政捐助，以支持发展中国家和最不发达国家的参与，并为翻译和笔录等服务提供资金。

申办的更多细节将在稍后公布。

新加坡的新舞台

Duxton Hill Chambers (Singapore Group Practice) 伦敦办公室负责人 Toby Landau 表示，主办多边投资法庭（MIT）不会与新加坡现有的争端解决基础设施（如新加坡国际仲裁中心和新加坡国际商事法庭）形成竞争。

他表示，由于投资者与国家争端领域不同于商事仲裁，主办该法庭将以一种新的方式把新加坡推向国际争端解决的舞台。

他指出，投资者与国家争端源于全球约3000项投资协定，可能涉及巨额资金，而且投资者越来越多地利用此类索赔来挑战国家的监管决定。

这些都是敏感问题，而当前基于仲裁的模式因被批评缺乏问责制而难以充分解决。

尽管新加坡是第一个公开宣布申办多边投资法庭意向的国家，但 Landau 预计该席位将面临激烈竞争。

尽管如此，他认为有更充分的理由将国际投资法的重心向亚洲转移，因为全球投资协定中有很大一部分涉及亚洲国家，而且该地区已日益成为国际经济活动的焦点。

他表示，因此，涉及亚洲当事方的争端更有可能出现，而将此类案件默认交由欧洲机构处理在实践上意义不大。

Landau 表示，虽然投资者与国家争端领域对新加坡来说是一个新领域，但该国成熟的法律专业和司法机构为其向该领域拓展提供了可靠的基础。

因此，成功申办不仅能填补投资者与国家争端体系的空白，还能将新加坡置于一个重要且不断增长的国际法律活动领域的中心，使本地和国际从业者都从中受益。

新的国际法中心

另外，Tong 还宣布，律政部和新加坡国立大学（国大）将联合成立一个仲裁与国际争端解决中心，由 Stavros Brekoulakis 教授领导。

该中心将就透明度、专业治理和投资者与国家争端解决等问题进行研究，并将为仲裁从业者开设一个新的高级研究课程。

该中心将为新加坡国立大学（国大）现有的国际法研究基础设施增添力量，该基础设施包括成立于2009年的国际法中心，旨在支持投资法、海洋法和国际争端解决等领域的研究与培训。

Tong 表示：“新加坡从一个根据规则而非实力解决争端的国际体系中受益匪浅。”

“我们希望为保持该体系的强大、可信和与时俱进做出贡献，建立思想领导力，并参与前瞻性研究，探讨如何维持基于规则的框架，不断革新和演变，以支持未来的需求。”

Tong 表示，新的高级研究课程面向在国际仲裁领域已具备丰富经验并希望深化专业知识的从业者，而非入门级课程。

该课程将择优录取，并特意采用小班教学，课程设置兼具严谨的理论基础和实践培训。

学员将与来自世界各地的仲裁员、法律顾问和学者直接交流，课程重点培养管理复杂程序、辩护、策略和程序判断等技能。

Tong 补充道，该课程还旨在帮助学员之间建立一个超越课程本身的专业网络。

他说：“我们的愿望很简单，就是让这个课程成为整个区域经验丰富的仲裁从业者都向往参加的课程之一。”

他还希望，随着时间的推移，该课程和中心的研究工作能够相辅相成，由从业者带来现实世界的问题，为新的研究提供信息。