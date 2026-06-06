Edwin Tong 谈及网络内容被屏蔽：当他人试图分裂新加坡时，我国必须坚决行动

律政部长 Edwin Tong 呼吁新加坡人在浏览网络内容时要更有辨别力，如果内容有害，切勿传播。 照片：CMG 档案照片

[新加坡] 律政部长 Edwin Tong 在周六（6月6日）表示，新加坡必须采取坚决行动，抵制那些意图伤害国家和分裂我们的人的企图。

他指的是网上出现的一些言论，这些言论挑拨本地种族对立，并攻击新加坡的多元种族社会。

兼任内政部第二部长的 Tong 呼吁新加坡人在浏览网络内容时要更有辨别力，如果内容有害，切勿传播。

当局已于周六采取行动，在本地屏蔽了社交媒体平台 YouTube、Facebook 和 X 上的14篇帖子。这些帖子含有针对印度社群的贬损和侮辱性语言，并声称新加坡“挤满了”印度人等。

Tong 在实乞纳南民众联络所对记者说：“不幸的是，这些内容反映了那些意图分裂我们国家的人的议程。

“因此，我们必须采取坚决行动，抵制那些意图伤害我们的人的企图。”

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内政部在一份声明中表示，今年5月，“在中文信息空间”开始流传一些言论，称新加坡对其文化认同和种族政治表现出焦虑症。

不久之后，网上便出现了包含有关新加坡文化多样性的煽动性言论，并暗示新加坡正被印度人“占领”。

内政部表示，调查显示，这些内容很可能源自一个位于中国的平台，并随后被其他平台和网站转载。

《海峡时报》（The Straits Times）的调查发现，尽管部分视频有数千次观看，但其他视频的观看次数要少得多。

当被问及此举是否会无意中让这些目前观看量不多的视频受到更多关注时，Tong 表示，问题不仅仅在于传播热度。

“问题在于，这些视频可能会试图破坏我们的凝聚力，并且分裂我们。

“所以，必须对此采取行动，尤其是在它们源自外国的情况下。”

此前曾有报道称，有来自国外的类似内容针对新加坡人，其中一些是人工智能生成的。

其中包括一些中文视频，攻击新加坡对待中国的态度以及偏袒美国。

Tong 表示，政府将继续密切监控这些网站，如果认为这样做符合新加坡的利益，将毫不犹豫地采取进一步措施。

“更重要的是，我认为新加坡人也应该对他们在网上消费的内容保持审慎和小心，并质疑这类视频的来源或意图。

“并且，如果它们可能损害我们的社会结构或社会和谐，就不要传播。” 《海峡时报》