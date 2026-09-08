在美国关税引发供应链重组之际，Gan副总理：新加坡须成为商业流的“交通指挥员”

部长表示，新加坡无法在成本上与邻国竞争，但能做到“物有所值”。

副总理兼贸易与工业部长Gan Kim Yong（左）于周二出席由新加坡美国商会 (American Chamber of Commerce in Singapore) 举办的区域经济会议，在会上与Citi亚南区主管Amol Gupte进行炉边谈话。 照片：CMG

【新加坡】副总理Gan Kim Yong表示，新加坡必须成为供应链流的策划者，将自身定位为制定关键商业决策的焦点，而不仅仅是货物流通的枢纽。

他在周二（9月8日）由新加坡美国商会举办的一场区域经济会议上发言时指出，许多企业已在新加坡设立了区域总部。

然而，美国的关税将改变国家间的竞争平衡，并导致供应链布局的重大重组。

Gan副总理说，新加坡绝不能仅仅成为一个供货物流通的“交通枢纽”，因为一旦出现拥堵，公司、企业和政府就可能决定绕道而行，寻求其他路线。

“我们需要成为一个制定重大决策的焦点，”他指出。

这位部长补充说，保持高效率和成本效益至关重要，但“我们需要超越这一点，成为全球供应链中的战略参与者”。“这样，我们提供的将是战略价值，而不仅仅是一个高效的港口。”

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身兼新加坡贸易与工业部长的Gan副总理，是在由Citi亚南区主管Amol Gupte主持的炉边谈话中发表上述言论的。

这场为期两天的会议在新加坡香格里拉大酒店 (Shangri-La Singapore) 举行，主题围绕新加坡的商业韧性和增长前景。会议召开之际，也正值新加坡与美国庆祝正式建交60周年。

The Business Times是本次活动的媒体合作伙伴。约有250名商界高级领袖和外交使团成员出席了该活动。

“一加一将大于二”

针对跨国公司因成本考量而将区域总部从新加坡迁往东南亚其他地点的问题，Gan副总理承认，新加坡在作为低成本经商地点方面无法与邻国竞争，但其价值主张在于“物有所值”。

“我们希望为企业创造价值，”部长说。“尽管我们不是成本最低的，但我们要确保新加坡能为企业带来最高利润……并且最具战略意义。”

他在早前的主旨演讲中另外指出，美国仍是新加坡最大的投资来源国，约有6600家美国企业落户本地。许多企业也利用新加坡作为服务区域市场的基地。

他补充说，这些利润可能不仅在新加坡创造，也来自整个区域。他提到了柔佛-新加坡经济特区 (Johor-Singapore Special Economic Zone)，以及与印度尼西亚合作开发的新加坡-柔佛-廖内群岛 (Singapore-Johor-Riau Islands) 增长三角区。

Gan副总理总结道：“我们希望通过与邻国及合作伙伴的共同努力，帮助我们的企业保持竞争力，一方面利用新加坡的互联互通和一流基础设施，另一方面也利用本区域可获得的资源、土地、能源和人力。”

“这样，一加一就能大于二。”