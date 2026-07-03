新加坡将向东帝汶工人开放特定领域，并加强医疗保健与亚细安合作

Wong总理表示，新加坡企业正在可再生能源等领域探索机遇

7月3日，新加坡总理 Lawrence Wong（左）在对东帝汶进行正式访问期间，于帝力政府大厦会见东帝汶总理 Xanana Gusmao。 照片：海峡时报

【帝力】新加坡将加强与东帝汶的双边交流和经济联系，包括探讨新的投资机会，并于明年向东帝汶工人开放特定领域和职业。

新加坡也将继续支持东帝汶融入亚细安。为了帮助这个区域集团的最新成员国全面做出贡献，并为其在2029年担任轮值主席国做准备，新加坡将扩大一项计划，为帝力的官员举办关于亚细安轮值主席国职责的研讨会。

总理 Lawrence Wong 于周五（7月3日）对东帝汶进行首次正式访问期间，宣布了这些重点合作领域。这次为期两天的访问于周五结束，这也是自2002年这个东南亚国家独立以来，首次有新加坡总理到访。

当天早些时候，Wong总理在总统府被授予东帝汶勋章（大项链级）——这是该国的最高荣誉。他还见证了关于建立双边磋商机制的谅解备忘录（MOU）的签署。

在与东帝汶总理 Xanana Gusmao 举行的联合新闻发布会上，Wong总理表示，这些举措将把双边合作提升到一个新的水平。

“新加坡和东帝汶或许是小国，但我们有相同的信念：我们的国家大小不能决定我们的命运，我们可以通过勇气、努力和牢固的伙伴关系来塑造我们自己的未来。”

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他补充说：“东帝汶加入亚细安标志着一个新篇章的开始——不仅是对贵国，不仅是对亚细安，也是对新加坡和东帝汶之间的伙伴关系而言。”

东帝汶于2025年10月正式加入亚细安，成为其第11个成员国。

Gusmao 表示，他欢迎来自新加坡的投资，包括基础设施建设、医疗保健服务和蓝色经济发展。

为企业和东帝汶工人创造新机遇

Wong总理表示，新加坡是东帝汶最大的投资国之一，并指出新加坡企业正在从批发贸易到可再生能源等多个领域探索机遇。

他说：“这些投资反映了外界对东帝汶未来的兴趣和信心日益增长。”

从2027年下半年起，新加坡的雇主将能够雇用来自东帝汶的工作准证持有者。

这个半岛国家将被指定为此类工人的获准非传统来源国，加入最近新增的不丹、柬埔寨和老挝的行列。他们与其他更成熟的来源国并列，包括孟加拉国、印度、缅甸、菲律宾、斯里兰卡和泰国。

东帝汶工作准证持有者可在建筑、海事和加工业，以及制造业产业群和服务业的特定职业中受雇。

在回应《商业时报》的询问时，新加坡人力部的一位发言人表示，该政府机构观察到新加坡公司有早期意向雇用东帝汶工人，例如在建筑领域。

Wong总理将此举形容为一项双赢的举措。这不仅为东帝汶人民提供了更多获得技能和工作经验的机会，也有助于满足新加坡特定领域的人力需求。

这位新加坡领导人说：“我们相信这对双方来说都是一个有价值的伙伴关系。但我也会认为这不仅仅是一项经济举措，因为我们进行的这类交流和互动越多，就能建立更紧密的人文联系，促成更密切的商业往来。”

Gusmao 表示，2025年，在海外工作的东帝汶人汇款总额超过1.8亿美元，约占该国国内生产总值的10%。

支持亚细安轮值主席国工作

Wong总理表示，既然东帝汶已经加入亚细安，下一个优先事项就是为该区域集团做出全面贡献，并为其在2029年担任轮值主席国做好准备。

他表示，新加坡将通过更多与亚细安相关的项目来加强现有的支持配套。加强版新加坡-东帝汶亚细安准备支持配套（eSTARS）于2025年7月生效，有效期至2028年12月。

这包括为东帝汶官员量身定制关于亚细安轮值主席国职责的研讨会，以及关于该集团关键议题和流程的讲座。在明年新加坡担任亚细安轮值主席国期间，他们还将有机会派驻到新加坡的团队中。

医疗保健合作

新加坡国立大学医院和东帝汶卫生部计划在这个年轻的国家建立一个合作框架，涵盖卫生人力发展、医疗保健培训体系、公共卫生能力和卫生系统强化等方面。

该合作预计从本月持续到2031年7月，可能包括培训师培训、师资发展和模拟教学。合作内容也可能包括在流行病学、监测和数据能力等领域建设公共卫生能力。

两国还将在教育领域进行合作，支持这个年轻国家的国家教师与教育专业人员培训学院培养学校领导者。

双边合作

周五，两国还签署了一份关于建立双边磋商机制的谅解备忘录。

该协议由新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan 和东帝汶外长 Bendito dos Santos Freitas 签署。Wong总理和 Gusmao总理见证了签署仪式。

根据该协议，两国承诺建立一个框架，以促进和加强双边合作。

双方将定期审查和评估现有合作领域，确定新的互利合作领域，并就地区和国际问题交换意见。

最高荣誉

当天早些时候，总统 Jose Ramos-Horta 授予 Wong总理东帝汶勋章（大项链级），以表彰新加坡对这个年轻国家的民族发展所做的贡献以及对其亚细安成员国身份的支持。

该奖项是东帝汶的最高荣誉，也表彰了 Wong总理个人对新加坡为其东南亚邻国制定的能力建设计划的投入。

Wong总理在授勋仪式的致辞中表示：“新加坡有幸在贵国建国历程的不同阶段与东帝汶并肩同行。”

他补充说：“我们的伙伴关系是相互学习、相互尊重的关系。”