新加坡上调2026年增长预测至4.5%-5.5%；第二季度增长率上修至5.9%

2026年上半年经济同比增长6.1%

经季节性调整后，新加坡经济按季增长1.4%，延续了今年首三个月1.2%的增幅。 照片：商业时报资料

【新加坡】新加坡政府已将其2026年的经济增长预测从之前的2%至4%上调至4.5%至5.5%。此举是由于全球人工智能投资热潮的加速，提振了这个依赖贸易的经济体在今年剩余时间的前景。

贸易及工业部 (贸工部) 于周二（8月11日）上午宣布了这一修订。此前，2026年上半年经济表现优于预期，同比增长6.1%。

仅在第二季度，国内生产总值同比增长5.9%，较第一季度录得的6.3%增速略有放缓，但仍远高于该部门今年早些时候预测的增长路径。

经季节性调整后，第二季度经济按季增长1.4%，延续了今年首三个月1.2%的增幅。

第二季度的最终数据较5.7%的预估值有所上修。随着更完整的调查数据出炉，这一0.2个百分点的上调反映出制造业产业群和服务业的产出强于初步数据。

制造业产业群与金融业引领增长

贸工部表示，第二季度的增长主要由制造业产业群、批发贸易以及金融与保险业所支撑。

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制造业产业群产出同比增长12.5%，主要受电子和精密工程产业集群的推动，因为全球对人工智能相关半导体（包括网络和存储芯片）的强劲需求，传导至本地的生产线。

批发贸易领域增长8.3%，受机械、设备和供应品部门的提振；而金融与保险业则增长6.2%，得益于银行业强劲的信贷增长和费用收入，以及基金管理费和佣金两位数的增长。

餐饮服务业是明显的落后者，同比萎缩1.5%，原因是居民出境旅行的回升和游客入境人数的减少对本地消费造成了压力。

人工智能利好盖过中东风险

贸工部将此次预测上调归因于两股相互抵消的全球力量。一方面，美以伊冲突（该冲突曾促使贸工部在5月份维持预测不变）的影响没有最初担心的那么严重。

贸工部表示，虽然霍尔木兹海峡的封锁扰乱了全球能源和中间产品的供应，但石油库存的减少和向替代能源的转移抑制了价格上涨。

另一方面，全球人工智能投资热潮比预期更为强劲，为全球人工智能相关生产和出口提供了贸工部所称的“重大利好”——该部门预计这一趋势将在下半年加剧。

数据公布后，贸工部常任秘书Beh Swan Gin在接受媒体采访时表示，他认为新加坡并未过度依赖人工智能的增长。

他补充说，这种支持不仅限于人工智能生产商，零部件供应商也同样受益。

改善的外部环境也提升了区域同行的增长预测。

贸工部指出，得益于与人工智能相关的出口敞口，台湾和韩国的2026年GDP预测已被上调，大多数主要东南亚经济体的预测也是如此。

相比之下，中国的展望基本保持不变，预计下半年在出口增长放缓和国内消费疲软的情况下，其增长将放缓。

贸工部指出了可能破坏这一乐观前景的三个下行风险：

中东冲突进一步升级，重新引发能源价格飙升；

美国采取额外的关税行动，打击商业和家庭信心；以及

如果投资者对人工智能相关资本支出的热情减退，金融市场出现大幅回调。

但目前，Beh Swan Gin博士预计美国12.5%的关税不会对新加坡产生重大影响。

他指出，新加坡每年对美国的国内出口中，约有94亿新元（约占其贸易额的三分之一）受到这项新关税的影响，其余部分则被豁免。

在国内，与人工智能驱动的技术周期相关的行业——电子、精密工程以及信息和通信——预计在今年剩余时间的前景将有所改善。

那些受中东相关供应中断影响的行业，如化工、水路和航空运输，可能会继续承受燃料和原料成本上涨的压力。

贸工部表示，零售贸易和餐饮服务等面向消费者的行业，可能会在通胀压力下继续感受到市场情绪低迷带来的压力，不过社区发展理事会邻里购物券等政府扶持措施有望缓解部分影响。