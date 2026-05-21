新加坡推出新举措与合伙业务 加大对中小企业的人工智能扶持力度

当局推出新奖项，旨在表彰通过使用人工智能取得可衡量业务成果的企业。

【新加坡】政府正加大力度，帮助企业，特别是中小型企业（SME），切实应用人工智能。

政府将通过建立合伙业务、发布企业指南和设立奖项，旨在推动人工智能的采用并加强网络韧性。

数字发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How于星期四（5月21日）在“亚洲科技新加坡展”（Asia Tech x Singapore，简称ATx）上表示，企业需要超越人工智能热潮，专注于实际应用部署。

“对于在座的每一家企业，无论您是刚刚起步，还是已经大规模部署人工智能，您都不必孤军奋战，” 他在这场由资讯通信媒体发展局（IMDA）和Informa在新加坡博览中心举办的旗舰科技活动上说道。“新加坡的企业能够完成这一转型，而我们共同的责任和承诺，就是让这段旅程尽可能顺畅无阻。”

他宣布了多项举措，旨在帮助企业充满信心地采用人工智能、加强网络韧性，并确保新加坡数码基础设施的前瞻性。这些举措包括在数码企业蓝图（Digital Enterprise Blueprint，简称DEB）下的新合伙业务。

数码企业蓝图（DEB）于两年前在2024年的亚洲科技新加坡展（ATx）活动上推出，它阐明了新加坡支持中小企业数码化和采用人工智能解决方案的战略。已有超过2万6000家中小企业从该计划中受益。

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Tan补充道：“在两年内，我们已经完成了五年内惠及5万家中小企业目标的一半以上。这些数字代表着企业向前迈出了更大的步伐，这是令人鼓舞的进展。”

他表示，作为DEB的一部分，政府已与整个生态系统中的行业伙伴合作，与中小企业携手，让它们切实应用人工智能。

通过Salesforce、DBS、新加坡工商联合总会（SBF）和Prudential等合作伙伴，已有近6000家中小企业从人工智能项目中受益。

企业对人工智能的采用率也迅速加快，从2023年的4.3%上升到2025年的53.5%。

新的合伙业务

为了帮助更多中小企业加强其人工智能和网络安全能力，资讯通信媒体发展局（IMDA）正通过与Grab和RSM Stone Forest IT建立的两项新合伙业务来扩展数码企业蓝图（DEB）。

这两项新的合伙业务将为中小企业提供实践指导、实用工具和专业技术知识，帮助它们在充满信心地采用人工智能的同时，加强网络韧性。

Grab将与IMDA合作，推出“Grab中小企业人工智能计划”（Grab AI Programme for SMEs），旨在通过一系列举措覆盖1万家餐饮、电子商务和零售领域的中小企业。

该计划提供免费的在线培训视频、免费的大师班和网络研讨会。它还包括一个与新加坡科技设计大学（新科大）共同开发的为期两天的结构化人工智能课程。

与此同时，RSM将推出“RSM Cyber2SME计划”，为2000家中小企业提供免费的网络钓鱼模拟演习，以帮助它们识别组织漏洞并加强其网络防御态势。

企业人工智能转型指南

Tan指出，新加坡企业越来越渴望利用人工智能，但许多企业仍然觉得现有的支持体系难以驾驭。“知道如何运用人工智能是一个挑战，而知道从何入手以及利用何种支持是另一个挑战，”他说道，并补充说，这种差距导致了时间浪费、机遇错失，以及转型努力在规模化之前就停滞不前。

为解决这一问题，资讯通信媒体发展局（IMDA）、新加坡技能创前程（SkillsFuture Singapore）和新加坡劳动力发展局（Workforce Singapore）在全国人工智能影响力计划（National AI Impact Programme）下，联合制定了《企业人工智能影响力指南》（AI for Enterprise Impact Playbook）。

该指南是根据与超过1000家企业交流后收集的见解而制定的。它旨在帮助企业获得与其优先事项和需求最相关的支持，同时帮助其员工培养与人工智能相关的技能。

所有企业均可在资讯通信媒体发展局（IMDA）的数码领袖培育计划网页上免费获取该指南。

表彰人工智能先驱的新奖项

Tan还宣布，资讯通信媒体发展局（IMDA）和新加坡工商联合总会（SBF）将在全国人工智能影响力计划下联合推出首届“2026年中小企业人工智能影响力奖”（SME AI Impact Awards 2026），以支持新加坡的国家人工智能战略。Tan说：“你们已经付诸了努力，请勇敢站出来，向那些仍在犹豫的公司展示可以取得的成就。”

参选公司必须是在新加坡注册、在本地运营且本地持股至少30%的中小企业。符合资格的公司还必须满足以下任一条件：集团年收入低于1亿新元，或员工人数少于200人。此外，被提名者必须已部署人工智能解决方案至少六个月，并展示出明确的积极业务影响。

提交的申请将根据三个关键标准进行评估：人工智能的影响和增值、可衡量的业务成果，以及变革管理和对劳动力的影响。

提名期为6月1日至8月14日，获奖者名单将于10月13日在新达城会议中心举行的“中小企业数码化计划日”（SMEs Go Digital Day）上公布。