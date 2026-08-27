新加坡康乐俱乐部会员获二次机会，挑战将台球室改建为共享办公空间的投票结果

高等法庭推翻了撤销诉讼的决定，该争议现可进入审讯阶段。

新加坡康乐俱乐部必须就此次上诉，向起诉方支付3万新元的诉讼费及1901.83新元的垫付费。 照片：新加坡康乐俱乐部

【新加坡】新加坡康乐俱乐部 (SRC) 台球小组的两名成员，在高等法庭推翻了撤销其诉讼的决定后，赢得了对俱乐部将台球室改建为共享办公空间计划提出法律挑战的权利。

高级法官 Chan Seng Onn 在周三（8月26日）发布的裁决中，批准了 Sean Mathews 和 Mu Yee Shyong 的上诉。

该法官裁定，他们对俱乐部及其11名管理委员会成员提起的诉讼，提出了数个应进入全面审讯的可审理争议点，而非在初审阶段被驳回。

俱乐部被令就此次上诉，向起诉方支付3万新元的诉讼费及1901.83新元的垫付费。这一裁决为该争议进入审讯阶段扫清了道路。

管理委员会与会员之争

该争议源于2024年2月一项耗资1660万新元翻新会所的决定。部分翻新工程包括计划将台球室从二楼迁至地下室，并将其原址改建为共享办公区。

会员们在2024年3月的一次特别会员大会 (EGM) 上批准了该计划及相关预算。

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然而，当进行地下室工程所需的土地增值费高达490万新元，远高于最初预算的150万新元时，该计划遇到了障碍。

这促使俱乐部管理委员会在2025年10月18日的特别会员大会上提出三项新决议：一是支付更高的费用并继续迁移台球室；另外两项是关于在第一项决议未能通过的情况下，如何改造二楼空间的两项替代方案。

会员们投票否决了搬迁决议。在剩下的两个选项中，将台球室完全改建为共享办公空间的决议以151票赞成、125票反对的结果被宣布通过。

在不计算183张废票和55张空白票的情况下，这代表了276张有效票中54.7%的多数。

Mathews 和 Mu 均来自台球小组委员会，他们在俱乐部关闭台球室开始翻新工程几天后，于去年11月向高等法庭提起诉讼。

他们辩称，该决议未能获得俱乐部章程所要求的多数票，并且鉴于俱乐部曾表示会员可以通过弃权来否决两个选项，因此55张空白票本应被计为反对票。

俱乐部管理委员会申请完全撤销该诉讼，一名助理主簿在今年5月表示同意，认为起诉方的案件在法律和事实上均站不住脚。

被推翻的决定

在上诉中，高级法官 Chan 不认同该助理主簿在几个方面的评估。

他认为，俱乐部章程第37条规定，涉及超过10万新元资本支出的问题需在特别会员大会上获得多数票通过。他发现，有可争辩的理由认为此条款适用于本次争议决议，因为该决议至少是俱乐部1660万新元支出计划的附带问题。

他还发现，在以下方面存在可审理的争议点：

根据章程，“多数”应如何计算；

鉴于会员在会前收到了相互矛盾的指示，空白票和废票是否应被计为反对票；以及

会员的投票权是否被不当削减，包括那些投票赞成搬迁决议的会员被禁止对后续两个选项进行投票。

该法官驳回了俱乐部关于此诉讼是滥用程序或无实际意义应被撤销的论点，并指出重新投票仍是可能的，且翻新工程虽在进行中，但未必不可逆转。

Fervent Chambers 的 Clarence Lun 代表起诉方。Incisive Law 的 Alexander Walter 和 Claire Goh 代表新加坡康乐俱乐部及管理委员会成员。