新加坡9月零售销售增长加速至1.7%，但低于预期中值

按年计算，14个类别中仅六个实现销售增长

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【新加坡】新加坡统计局周四（11月5日）公布的数据显示，9月份零售销售同比增长1.7%，增速高于8月份向上修正后的0.8%，但低于私营领域经济师的普遍预期。

根据彭博社的调查，经济师的预测中值为增长2.2%。

按年计算，多数零售领域销售额录得增长。其中，电脑和电信设备领域的增幅最大，其次是加油站。

不包括机动车、零部件和配件，零售销售增长2.5%，高于8月份录得的1.7%增幅。

经季节性调整后，按月计算，9月份零售销售下滑1%，延续了8月份0.9%的跌幅。

不包括机动车、零部件和配件，零售销售按月下滑1.8%，而前一个月为增长0.6%。

主要数据

同比增长：1.7%

同比增长（不包括机动车、零部件和配件）：2.5%

环比（经季节性调整）：-1%

环比（经季节性调整，不包括机动车、零部件和配件）：-1.8%

零售总额：43亿新元

按年计算，14个类别中仅有六个实现销售增长：

超市与霸级市场：2.2%

加油站：6.5%

化妆品、洗漱用品和医疗用品：6%

家具与家用设备：5.3%

电脑和电信设备：16.5%

其他：3.3%

其余类别则录得下滑：

百货商店：-3.4%

迷你超市和便利店：-5.6%

食品与酒精饮料：-0.2%

机动车、零部件和配件：-2.4%

服装与鞋类：-1.5%

休闲商品：-0.1%

手表与珠宝：-1.5%

眼镜与书籍：-2.5%

餐饮服务表现分化

同比增长：1%

环比（经季节性调整）：0.8%

餐饮服务业各领域的同比表现好坏参半：