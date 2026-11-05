新加坡9月零售销售增长加速至1.7%，但低于预期中值
按年计算，14个类别中仅六个实现销售增长
- 电脑和电信设备类别录得最大增幅，达16.5%。 图片来源：《商业时报》资料图
查看原文
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡统计局周四（11月5日）公布的数据显示，9月份零售销售同比增长1.7%，增速高于8月份向上修正后的0.8%，但低于私营领域经济师的普遍预期。
根据彭博社的调查，经济师的预测中值为增长2.2%。
按年计算，多数零售领域销售额录得增长。其中，电脑和电信设备领域的增幅最大，其次是加油站。
不包括机动车、零部件和配件，零售销售增长2.5%，高于8月份录得的1.7%增幅。
经季节性调整后，按月计算，9月份零售销售下滑1%，延续了8月份0.9%的跌幅。
不包括机动车、零部件和配件，零售销售按月下滑1.8%，而前一个月为增长0.6%。
主要数据
- 同比增长：1.7%
- 同比增长（不包括机动车、零部件和配件）：2.5%
- 环比（经季节性调整）：-1%
- 环比（经季节性调整，不包括机动车、零部件和配件）：-1.8%
- 零售总额：43亿新元
按年计算，14个类别中仅有六个实现销售增长：
- 超市与霸级市场：2.2%
- 加油站：6.5%
- 化妆品、洗漱用品和医疗用品：6%
- 家具与家用设备：5.3%
- 电脑和电信设备：16.5%
- 其他：3.3%
其余类别则录得下滑：
- 百货商店：-3.4%
- 迷你超市和便利店：-5.6%
- 食品与酒精饮料：-0.2%
- 机动车、零部件和配件：-2.4%
- 服装与鞋类：-1.5%
- 休闲商品：-0.1%
- 手表与珠宝：-1.5%
- 眼镜与书籍：-2.5%
餐饮服务表现分化
- 同比增长：1%
- 环比（经季节性调整）：0.8%
餐饮服务业各领域的同比表现好坏参半：
- 餐馆：2.6%
- 快餐店：7.6%
- 餐饮承办商：-0.2%
- 咖啡馆：0.1%
- 食阁和其他餐饮场所：-4.2%
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.