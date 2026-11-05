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新加坡9月零售销售增长加速至1.7%，但低于预期中值

按年计算，14个类别中仅六个实现销售增长

Elysia Tan

Elysia Tan

Published Thu, Nov 5, 2026 · 01:00 PM
    • 电脑和电信设备类别录得最大增幅，达16.5%。
    • 电脑和电信设备类别录得最大增幅，达16.5%。 图片来源：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡统计局周四（11月5日）公布的数据显示，9月份零售销售同比增长1.7%，增速高于8月份向上修正后的0.8%，但低于私营领域经济师的普遍预期。

    根据彭博社的调查，经济师的预测中值为增长2.2%。

    按年计算，多数零售领域销售额录得增长。其中，电脑和电信设备领域的增幅最大，其次是加油站。

    不包括机动车、零部件和配件，零售销售增长2.5%，高于8月份录得的1.7%增幅。

    经季节性调整后，按月计算，9月份零售销售下滑1%，延续了8月份0.9%的跌幅。

    不包括机动车、零部件和配件，零售销售按月下滑1.8%，而前一个月为增长0.6%。

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    主要数据

    • 同比增长：1.7%
    • 同比增长（不包括机动车、零部件和配件）：2.5%
    • 环比（经季节性调整）：-1%
    • 环比（经季节性调整，不包括机动车、零部件和配件）：-1.8%
    • 零售总额：43亿新元

    按年计算，14个类别中仅有六个实现销售增长：

    • 超市与霸级市场：2.2%
    • 加油站：6.5%
    • 化妆品、洗漱用品和医疗用品：6%
    • 家具与家用设备：5.3%
    • 电脑和电信设备：16.5%
    • 其他：3.3%

    其余类别则录得下滑：

    • 百货商店：-3.4%
    • 迷你超市和便利店：-5.6%
    • 食品与酒精饮料：-0.2%
    • 机动车、零部件和配件：-2.4%
    • 服装与鞋类：-1.5%
    • 休闲商品：-0.1%
    • 手表与珠宝：-1.5%
    • 眼镜与书籍：-2.5%

    餐饮服务表现分化

    • 同比增长：1%
    • 环比（经季节性调整）：0.8%

    餐饮服务业各领域的同比表现好坏参半：

    • 餐馆：2.6%
    • 快餐店：7.6%
    • 餐饮承办商：-0.2%
    • 咖啡馆：0.1%
    • 食阁和其他餐饮场所：-4.2%

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