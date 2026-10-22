新加坡安防机器人公司Kabam将于11月20日停止运营

该公司是新加坡RoboNexus加速器计划下首批获得支持的六家公司之一

Kabam的产品包括由人工智能驱动的安防机器人和管理软件，旨在进行视频监控和自主巡逻。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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【新加坡】根据向客户发出的一封电子邮件，本土安防机器人公司Kabam Robotics将于11月20日起停止业务运营。

在《商业时报》看到的这封邮件中，Kabam管理层表示，对由此造成的任何不便深表歉意，并感谢客户多年来的支持。

该公司表示：“我们衷心感谢您多年来对Kabam的信任与支持。与您合作是我们的荣幸，我们由衷感谢能有机会为您的业务服务。”

公司补充道，需要就现有事宜寻求协助的客户，应在11月20日之前联系公司。

公司并未透露关闭的原因。目前尚不清楚将有多少员工受到影响，也不清楚公司现有客户和已部署的机器人将如何处理。Kabam的领英（LinkedIn）页面显示，有54名员工与该公司相关联。

《商业时报》（BT）已联系Kabam寻求置评，但该公司未立即回应。

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其网站显示，该公司的客户包括本地安防服务公司Aetos和Certis，以及樟宜机场集团、裕廊集团 (JTC Corporation)、新翔集团 (Sats)、Amazon Web Services和万态保育集团 (Mandai Wildlife Group)。

其产品包括由人工智能驱动的安防机器人和管理软件，旨在对室内外设施进行视频监控和自主巡逻。

该公司是总部位于新加坡的精密工程公司Patec Group的多数股权子公司，Patec Group在台湾证券交易所上市。

公司成立于2020年，最初是Patec的机器人业务部门，后于2022年与另一家本地机器人初创公司Cognicept Systems合并。

《商业时报》曾在2023年报道，Kabam已有超过150台机器人在全球和新加坡投入使用，部署地点包括星耀樟宜（Jewel）、巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter Mall）和大巴窑建屋局中心（Toa Payoh HDB Hub）。

该公司计划关闭之际，正值新加坡大力发展其机器人产业之时。

它是RoboNexus计划下首批获得支持的六家公司之一。RoboNexus是新加坡的全国机器人计划于2024年9月首次试点的加速器项目。

该计划于2025年3月正式启动，旨在通过定制化指导、业务发展支持和全球市场准入来扶持本地机器人初创企业。

在产品开发阶段，Kabam是两家利用该计划的研究和人才管道的机器人公司之一。