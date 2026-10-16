Grace Fu：新加坡应为持续至11月的烟霾做好准备

部长补充道，预计空气质量将出现波动，并可能达到危险水平。

尽管部分零售店因需求增加而出现暂时性短缺，但新加坡的口罩库存充足。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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【新加坡】可持续发展与环境部长Grace Fu表示，新加坡民众应为烟霾“持续一段时间”做好准备，预计情况将在10月底或11月初好转。

在新加坡全境空气质量连夜恶化后，她于周五（10月16日）的记者会上表示：“情况是多变的。”

中部地区的24小时空气污染指数（PSI）在午夜时分已达到“非常不健康”水平，并在下午3点录得229点，创下年内新高。

Fu表示，空气污染指数读数可能超过300点。她说：“根据天气情况，我们预计空气质量会出现波动，包括可能达到危险水平。”

新加坡上一次录得超过300点的空气污染指数是在2015年，当时指数曾高达341点。

她补充说，预计情况将在10月底或11月初好转，届时新加坡将进入季风交替期，多变的风向将降低烟霾从苏门答腊或加里曼丹吹向本地的可能性。

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预计在12月初到来的东北季风，届时其带来的风应会将这些地区的烟霾吹离新加坡。

Fu也向公众保证，尽管部分零售店因需求增加而出现暂时性短缺，但口罩库存充足。

她表示，零售商正在从仓库为货架补货，同时政府也持有库存。烟霾工作小组正与零售商合作，以确保需要口罩的民众能够买到。她补充说，口罩自动售货机将在周五晚间全面部署到位。

Fu表示，如果烟霾情况有此需要，政府将进行新一轮的口罩分发。

对企业的支持

当被问及政府是否会为受烟霾影响的企业提供支持时，Fu表示，政府将评估其对中小企业的影响，并在必要时提供支持。

不过她预计，本次烟霾事件的严重程度不会像冠病疫情那样，导致各类活动在很长一段时间内完全停止。

她补充说，政府的目标是保持韧性，并“在保护公众健康的同时，尽可能地维持正常生活”。