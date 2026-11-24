数字技术和人工智能的进步降低了创业和业务洗牙的门槛

2024年，独创企业家为新加坡经济贡献了约39亿新元的名义增值，高于2014年的21亿新元。 图片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】新加坡企业发展局和统计局的一个团队发现，新加坡的“独创企业家”数量从2014年的57,800人攀升至2024年的89,800人，增幅达55%。

这一增长的复合年均增长率（CAGR）为4.5%，是所有本地居民拥有企业所录得的2.2%复合年均增长率的两倍多。

独创企业家在所有本地居民拥有的企业中所占的份额也有所上升，从2014年的20.1%增至2024年的25%。

报告作者表示，这些发现表明独创企业家在新加坡经济中的存在“规模可观”且日益壮大，其数量在2014年至2024年间持续增长。

独创企业家的定义是仅由一名新加坡公民或永久居民全资拥有、且没有其他雇员的注册企业。该研究不包括没有注册企业的零工和自由职业者。

经济表现

报告发现，与独创企业家是微型企业的普遍看法一致，2024年有66%的独创企业家年收入低于10万新元，另有26%的营业额在10万至50万新元之间。

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但约有3.4%的独创企业家（即3,100人）在2024年创造了至少100万新元的年收入。

在2014年至2024年间，这一群体的复合年均增长率为7%。

与此同时，年收入在50万至100万新元之间的5%的独创企业家，其复合年均增长率为6.2%。

高收入独创企业家的数量增长速度超过了年收入低于10万新元的独创企业家4.5%的复合年均增长率。

报告称：“这一发现表明，有一小部分但不断增长的独创企业家群体能够在不雇佣员工的情况下创造可观的收入。”

报告补充说，数字技术和人工智能的进步可以通过让独创企业家自动化任务或在不增加人手的情况下获得专业能力，从而进一步促成此类商业模式。

专业服务、批发贸易、零售贸易、建筑以及信息和通信行业共计有55,200名独创企业家，占所有此类业务的61.4%。

专业服务是最大的领域，占所有独创企业家的五分之一，其次是批发贸易和零售贸易。

每个行业的主要商业活动各不相同，专业服务领域以管理咨询为主，建筑业以装修和总承包为主，而零售业的独创企业家则从事各种活动，如销售服装鞋履、手工艺品以及植物和宠物。

报告观察到：“独创企业家的行业构成揭示了他们所从事活动的巨大多样性。”

“这种多样性凸显了在评估独创企业家的业务需求和增长潜力时，考虑行业差异的重要性。”

2024年，独创企业家为新加坡经济贡献了39亿新元的名义增值（VA），高于2014年的21亿新元。

尽管如此，这仅占2024年本地居民拥有企业名义增值的1.9%。报告指出，这部分反映了一个事实，即其中一些企业“处于企业成长的相对早期阶段”，尚未扩张到开始雇佣员工。

报告指出，数字技术和人工智能的进步降低了创业和业务洗牙的门槛，并补充说，技术可能使独创企业家在未来具有更大的经济意义。

报告称：“例如，人工智能、数字平台和云服务可以降低获取能力的成本，从而使企业家能够以更精简的结构运营和进行洗牙。”

“值得注意的是，生成式人工智能和企业级代理人工智能解决方案的快速发展可能会进一步塑造独创企业家的成长和演变。”