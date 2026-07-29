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这家新加坡初创公司欲用蛇形人工智能系统解决飞机行李“俄罗斯方块”难题

Antomation的自动化行李装载系统Cargo Cobra，旨在将工作效率提升20%

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Derryn Wong

Derryn Wong

Published Wed, Jul 29, 2026 · 12:00 PM
    • 新加坡科技初创公司Antomation的创始人兼首席执行官Dominik Braun，正在为其公司研发的可伸缩滚轮系统申请专利，该系统可在客机中存放和取出行李。
    • 新加坡科技初创公司Antomation的创始人兼首席执行官Dominik Braun，正在为其公司研发的可伸缩滚轮系统申请专利，该系统可在客机中存放和取出行李。 照片：DERRYN WONG，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】我们都玩过“俄罗斯方块”（Tetris），这款全球最畅销的电脑游戏要求玩家排列各种形状的下落方块，以平整地填满网格。

    但如果让你在一个闷热、不透气的箱子里，面对重达30公斤的“方块”玩类似的游戏，并且还是在工作计时的情况下，你是否还会同样享受呢？

    这正是行李搬运工在飞机腹舱内所做的工作。

    总部位于新加坡的初创公司Antomation一直在探索如何自动将行李装入或卸出飞机货舱，并研发出了一套名为Cargo Cobra的系统，该系统配备了人工智能和机器人技术。

    其首席执行官Dominik Braun表示：“我的目标是让人们不再需要爬进货舱。这对身体的负担非常大。”

    美国和欧洲的研究表明，机场行业的工伤率为5.1%，是基准水平的三倍。而在航空公司员工的所有背部损伤中，由行李搬运造成的占了55%。

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    他补充道：“另一个目标是（让自动化系统）至少比人工操作更快。我认为我们最终可以快20%左右，但另一个重要方面是，它可能有助于解决该行业的人力短缺问题。”

    解放您的腰背

    行李搬运工正在樟宜机场将行李装入一架酷航（Scoot）的空客A320 Neo飞机。照片：DERRYN WONG，《商业时报》

    Braun于2022年创立了Antomation，公司得到了科技初创企业孵化器Atum Ventures的帮助和投资，以及来自天使投资人的种子资金。

    这位39岁的德国人是一名科班出身的机械工程师；他过去的经验包括为德国主要汽车公司建造自动化生产线。

    Braun表示，公司致力于开发专用系统，而非现成的解决方案。

    “我们发现一个问题，然后开发一个全栈系统：硬件、软件、人工智能——任何解决问题所需要的东西。”

    除了Cargo Cobra，公司的其他项目还包括使用人工智能为一家从事飞机维护、修理和大修（MRO）的大型公司检测热交换器内的堵塞。

    Antomation参加了由新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 和裕廊集团 (JTC Corporation) 联合举办的2024年航空航天开放式创新挑战赛。飞机制造商Airbus提出了一项开发自动化行李舱装卸系统的挑战，Antomation凭借其提案最终获胜。

    今年，这家初创公司从新加坡企业发展局获得了40万新元的“起新—科技”（Startup SG Tech）津贴，该津贴旨在支持利用专有技术并拥有可扩展商业模式的早期公司。

    虽然行李由传送带和地面车辆运输，但将其装入或卸出飞机货舱的实际过程仍然完全是人工操作。

    这是一项艰苦的工作，不仅必须在各种天气条件下进行，而且飞机货舱深、开口狭窄，都增加了工作的挑战性。

    Cargo Cobra克服了这些难题。它不同于传统的传送带，是一个更紧凑、长度可变的输送系统，使用特殊形状的滚轮将行李移入货舱。

    正在为该系统申请专利的Braun说：“传送带的问题在于你无法真正延长它们的长度，它们是固定的。所以我们开始思考：我们如何能建造一个既可以伸缩，又能同时运输行李的设备？”

    Cargo Cobra有一个带有嵌入式滚轮的螺旋状机械结构，其蜿蜒的运动方式让人联想到蛇的移动，以此来输送行李。该机械结构还有可以相互伸缩的节段，使其长度能随着货舱的填充情况而变化。

    就像人的眼睛识别俄罗斯方块一样，摄像头和其他传感器利用机器视觉来检测行李的位置、大小和形状。人工智能决定如何装载，然后由强大的吸盘装置和机械臂组合将行李操作到位。

    灵蛇巧运，技术革新

    Braun表示，像人工智能和3D打印这样的技术极大地帮助加快了原型制作过程。照片：DERRYN WONG，《商业时报》

    有了这笔津贴，Braun预计一年内就能准备好一个可工作的原型——这是一个相对较短的时间表，因为技术已经帮助加速了开发过程。

    他自称是个“修补匠”，从小就喜欢摆弄电子产品和软件：“我几乎什么都能做，但现在我在任何需要的地方都能得到技术的帮助。”

    “我想在十年前，我不会承诺这么紧的时间表，但如今，有了3D打印等技术，原型制作快得多，而人工智能能让你比以前快10倍。”

    当他在Antomation位于宏茂桥 (Ang Mo Kio) 一家分层工厂的办公地接受《商业时报》(The Business Times) 采访时，空间里充满了多台3D打印机富有韵律的嗡嗡声，它们正在为Cargo Cobra系统生产机械臂的测试部件。

    人工智能简化了系统的编码工作。Braun说：“例如，以前一个小型电子控制盒可能需要我花五六个小时来编程。现在有了人工智能，这只是五分钟的工作。”

    这使得Antomation能够保持精简的团队规模；公司目前在新加坡只有两名工程师，在海外有三名。

    Cargo Cobra的设计尚未最终敲定，可能会融入更多最新技术，例如来自机械臂和操纵器的技术。

    例如，在过去一年左右，价格更便宜的人形机械臂和机械手已经问世，他希望能将它们整合到系统中，使其有能力举起重达100公斤的物体。

    除了能达到与人类行李搬运工相当的效率外，Cargo Cobra还可以帮助解决该行业的人力短缺问题。

    在疫情期间航空业大规模放缓时，许多人——尤其是那些从事劳动密集型岗位的人——离开或失去了在航空业的工作。即使在行业重新开放后，许多人也没有回来。

    在全球范围内，预计未来几十年航空业将持续增长，其中亚太地区将引领增长。《财富商业洞察》(Fortune Business Insights) 报告称，全球机场行李处理系统市场规模预计将从目前的97亿美元增长到2034年的185亿美元。

    但劳动力短缺可能会阻碍这一增长，而自动化行李处理可以帮助机场和航空公司削减成本、提高效率，这在航空业这样一个以速度为导向的行业中具有巨大价值。

    Braun说：“除了加快操作速度，我们的目标是减少人力需求。我们的客户发现很难为这个岗位招聘到人。这是一个全球性的问题。所以，如果我们能正确地解决这个问题，现在投资我们的人将会非常高兴。”

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