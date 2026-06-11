新加坡公民和永久居民现可使用Singpass开设OCBC马来西亚商业户头

该银行表示，申请人可在此过程中以数码方式完成身份认证。

这标志着Singpass首次被应用于新加坡境外的服务。 照片：OCBC

【新加坡】新加坡公民和永久居民现可使用Singpass开设OCBC马来西亚的商业户头。 这项新举措旨在将开户时间从三周缩短至约五天。

该银行于周四（6月11日）表示，申请人可以在开户过程中以数码方式完成身份认证。

这标志着Singpass首次被应用于新加坡境外的服务。

目前，在金融机构开设商业户头需要手动提交文件或亲临分行办理。

在新加坡和马来西亚都拥有OCBC商业银行户头的客户，也可申请单一登录权限。这让他们能通过单一仪表板查看所有户头。

此举正值越来越多新加坡公民和永久居民在马来西亚创业或将业务扩展至当地之际。

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该银行的最新创新研究结果显示，由新加坡公民或永久居民拥有的中小企业（SME）数量以年均10%的速度增长。

增长势头最强劲的是餐饮（F&B）和制造业产业群。

随着柔佛-新加坡经济特区的建立，预计这一增长将加速。

OCBC环球交易银行副主管Carmen Chan表示：“我们预计这一增长趋势将持续，因为最近的预算案宣布，将为向海外扩张的中小企业提供更多支持。”

在提交开设OCBC马来西亚商业户头的申请后，银行将进行必要的“了解你的客户”（Know Your Customer）审查。

拥有马来西亚籍董事的企业，需要使用该国的官方身份证明MyKad，对其董事的身份进行数码认证。