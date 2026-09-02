融合科技与人才，共创新加坡人工智能的未来

企业、员工和政府应共同承担责任，确保人工智能惠及每一个人

[新加坡] 《商业时报》举办的这场关于新加坡人工智能未来的圆桌会议汇集了私营和公共领域的领袖，探讨了从保护“第一阶梯”员工到衡量无就业增长等一系列课题。

以下是8月27日（星期四）活动的节选内容。

圆桌会议嘉宾

新加坡工商联合总会 (Singapore Business Federation) 总裁 Kok Ping Soon；

Accenture 新加坡区域董事总经理 Mark Tham；

技能与劳动力发展局 (Skills and Workforce Development Agency) 局长 Dilys Boey；

星展银行 (DBS) 集团人力资源总监 Lee Yan Hong；

主持人：《商业时报》音频主管 Claressa Monteiro。

Claressa Monteiro：我们谈到采纳人工智能是谁的责任，答案显然是“每个人”。既然这是企业、政府和个人的共同责任，我们该如何保护处于第一阶梯的员工？

Kok Ping Soon：因为人工智能唾手可得，员工可能会陷入“认知投降”的状态。由于你不需要思考，答案通常看起来又完美又正确，你便会直接采纳。这就是我非常担心处于职业阶梯第一级员工的原因。

企业的目标是利润最大化。过去我们让初级开发人员做的工作，现在都交给人工智能来完成。我们担心的是，虽然企业能立即提升效率，但它们将失去人才储备的输送渠道。

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回想我们那个年代——我们自己准备幻灯片，阅读大量文件。通过这个过程，我们理解背景、发现规律、调整判断力。我们都是这样学习的。

新加坡贸易与工业部的一项研究发现，首批从人工智能中受益的员工是年龄在35至44岁之间、技能和薪酬较高的群体。为什么？因为他们已经积累了经验，现在人工智能对他们起到了高度互补的作用。

在这种共同责任下，雇主必须更有远见——要考虑如何为初级员工重新设计工作，确保他们能够经历学习过程，并学会如何挑战人工智能。

结构化的实习计划会有所帮助，而这正是政府可以介入的地方。如果私营企业不需要那么多初级员工，那么雇用他们就不合逻辑，因此需要政府的支持。并且，政府的资金不应只用于一般性培训。

或许我们的大学也需要重新审视课程设置。对于一个四年的课程，最后一年可以安排为在企业中的结构化实习。

Monteiro：转型应该由人来主导。但对于一位想采取行动的首席执行官来说，这具体意味着什么？

Mark Tham：人工智能的生命周期工程——包括数据工程、运营、技术和生态系统——是比较容易的部分。这方面的信息并不缺乏。

但注意力也必须放在组织变革上。要了解你的组织战略，理解你的员工队伍、企业文化、需要重新设计的业务流程，以及风险和治理。因为信任至关重要，你需要建立适当的防护机制。

首席执行官需要同时考虑这两个维度，不能厚此薄彼，也不能将其中一个当作事后的补充。有时候，从他们的表情中我能看出，他们并未真正考虑过人的因素。你需要在员工大会上与员工沟通，告诉他们：“我们这样做是真心为了你们的利益”，并向他们展示原因。

这一点至关重要，因为最终是人来提供背景信息。你不会希望出现员工心想：“我为什么要训练一台将要取代我的机器？”这样的情况。

Monteiro：新加坡的年轻人相信人工智能的宏伟目标是可以实现的，但怀疑其推行方式并非真正以人为本。这种认知差距说明了什么？接下来需要做些什么？

Dilys Boey：技能与劳动力发展局（SWDA）的一项情绪调查发现，焦虑症主要存在于年轻员工中。对于处于职业生涯后期的“X世代”员工，他们则表现出一定程度的积极性。这或许是因为“X世代”是“挂钥匙”的一代，他们经历了从固定电话到传呼机再到智能手机的变迁，对于掌握技术有自己的一套看法。

对于处于职业生涯早期的员工，他们担心的不是人工智能工具或技术本身，而是认知能力的下降。

“我还能发挥我的创造力吗？工作机会在哪里？”我认为这些是思想前瞻的雇主需要思考的问题。

许多科技、信息通信和计算机科学专业的毕业生都希望进入大型科技公司和大型银行，但很多创新其实发生在那些思想前瞻的中型企业里。或许我们需要为这些工作机会建立更高的知名度和信心。

已经有不少大学开始推行以项目为基础、由行业驱动的应用案例，让学生与业界合作解决实际问题。

为了推广人工智能，更多大企业不仅要为自己的员工提供学习机会，还必须致力于培养人才，然后将这些人才有效地输送到那些自身没有能力进行培训或设立实习计划的中型企业。

SWDA 正在通过建立我们的“技能创前程女王蜂”（SkillsFuture Queen Bees）来实现这一目标。当生态系统中的合作伙伴得到提升时，企业自身也会受益。

政府也与众多职业顾问、教练、工会以及私营服务机构合作，帮助个人在就业市场中找到方向。

我们正在建立职位库，鼓励雇主发布招聘信息，并提高其透明度，以便个人了解机会所在。因此，我们同时在构建数字工具和赋能平台。

Monteiro：“无就业增长”这个概念很好，但我们如何衡量它呢？

Boey：这实际上是整个经济协同作用的结果。但从劳动力的角度来看，我们已经在追踪企业正在实施的各项措施。

例如，人力部最近的一项研究调查了已经开始进行工作再设计的公司数量。

除此之外，一个在宏观层面不太明显的衡量标准是个人自身的技能储备，以及我们如何发展技能，以便为公司内外的下一步行动或下一个角色保持相关性。

Kok：我们密切关注的一个指标是大学毕业生毕业六个月后的就业率。我们看到这个比率从2022年的约87%下降到了2025年的约74%。我们不能把这完全归咎于人工智能，但不可否认的是，人工智能出现的时机，恰逢年轻毕业生的就业市场相当疲软且面临压力。

我认为最终结果不应该是保留每一个入门级任务，但我们绝对应该保留入门级的学习路径。

在经济层面上的挑战是，工作岗位的替代和创造速度并不同步。你会先看到岗位替代，然后才是就业增长。即使在就业增长中，也总会存在个人层面上的匹配是否合适的问题。所以有些事情我们必须非常仔细地观察。

Lee Yan Hong：公司总有内部流动的机会。他们可以轮岗到其他工作。不要只担心刚入职时的工作，而错失了其他机会。在星展银行，每年大约50%的职位空缺是通过内部人员的技能提升和再培训来填补的。

这要求管理者具备一种心态，愿意接受那些并非百分之百准备就绪的候选人——可能只准备了60%或70%——去尝试新的工作。

Tham：新加坡的全国青年计划中包含一个由人工智能驱动的门户网站，用于量身定制并提供“工作体验”（job tasting），这样年轻人在很小的时候就可以开始思考各种可能性。找工作不应该等到毕业时才开始。

Monteiro：如果从下周一早上开始，你可以要求每位新加坡商界领袖做一件不同的事，那会是什么？

Lee：抓住机遇。人工智能的故事不是一个技术故事，而是一个关于人的故事。它是一幅由智慧、适应性、韧性和成长交织而成的织锦。利用人工智能来创造能力、发展业务，并带领你的员工共同前进。最终的赢家将是那些利用人工智能来最大化人类潜能的人。

Kok：你最不该问的问题是该买哪个人工智能工具。相反，你应该问自己，你想要解决的那个对内部或客户而言成本高昂或令人沮丧的业务问题是什么。

之后，将业务负责人、技术负责人和人力资源负责人召集到一个房间里。分解这个流程和其中的任务，问问自己哪些部分可以被消除、整合或简化。然后决定哪些部分可以由人工智能完成，哪些部分由人来做。制定一个90天计划，并真正开始执行。

把它分解开来，从一个业务成果和一个工作流程开始，然后逐步扩展。

Boey：对于那些在采纳人工智能方面遥遥领先的企业，安排一次会议，与那些尚未参与进来的员工交谈，了解他们的想法。

对于那些尚未采纳人工智能的企业，安排一次跨业务部门的小组会议。了解他们面临的一些日常业务问题以及他们最想解决的商业难题。

汇聚集体智慧，让那些对技术工具更熟悉的人和那些了解业务的人共同思考，找出解决问题的方法。

Tham：在周一早上，我想说的是：“人工智能，以人为本。”

这一点非常重要。当你思考这句话时，它为组织重新构想人工智能转型奠定了正确的基调。任何创新的人工智能都必须由人来主导。只要我们做到这一点，我们就能走上正确的道路。