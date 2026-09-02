实现真正的人工智能转型，不能仅止于部署和使用工具

圆桌会议小组成员表示，人工智能的实施必须伴随着岗位重塑、培训和辅助技能的提升

【新加坡】周四（8月27日）举行的一场圆桌会议上，与会者表示，虽然企业正在实施人工智能，也有更多员工在使用人工智能工具，但真正的转型仍然欠缺。

该圆桌会议的主题为“新加坡的人工智能未来：技术为基，人才为赢”，由《商业时报》与埃森哲 (Accenture) 合作举办。

小组成员呼吁雇主创造适宜的条件来规模化推广该技术，并鼓励员工将人工智能的应用与领域知识和核心技能相结合。

根据埃森哲的一份报告，90%的机构已着手实施人工智能，但近一半（46%）的技术领导者表示，他们的公司尚未重新设计任何一个岗位。与此同时，近一半（48%）的入门级员工称自己对人工智能充满信心，但大多数人表示，他们对雇主所需技能的理解仅处于初级水平。

新加坡工商联合总会（SBF）对约500家公司进行的一项调查发现，只有30%的受访公司采用了人工智能。该总会首席执行官 Kok Ping Soon 表示，若进一步细分，大型公司的采用率约为76%，中型公司为62%，而小型公司仅为24%。

Kok 补充说：“即使在那些声称已采用人工智能的公司中，许多仍在使用现成的工具。而那些将其深度整合到业务流程中的公司，仅占约4%。”

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不仅仅是推广

埃森哲新加坡区域董事总经理 Mark Tham 列举了几个他所认为的“转型”实例。

他举例说，一家大型港口运营商研究了改善运营的方法，例如实现起重机自动化。他建议，这使得他们可以考虑对起重机操作员进行再培训，使其成为控制整个起重机群的专家。

去年，埃森哲与国家图书馆管理局（NLB）合作举办了“信天翁档案”（Albatross File）展览，该展览通过新解密的文件探讨了新加坡脱离马来西亚的历程。他们创建了一本由人工智能驱动的“聊天书”，参观者可以向其提问，这让国家图书馆管理局得以“在课堂之外教授历史”。

但 Tham 同时指出，很少有“领先公司”能够成功地在整个企业范围内规模化推广人工智能。

他补充说，那些成功的公司，其在劳动力转型上的投资，与在人工智能生命周期工程上的投资是同等重要的。

Tham 列举了机构在成功实现规模化方面遇到困难的几个原因。

其一是缺乏坚实的数据基础，他称之为关键的成功因素和“等式的第一步”。此外，还有技术债务——即公司为保持其信息技术系统更新并满足业务需求所需付出的资金和精力成本——以及组织内部的混乱问题。

他说，公司可能还存在遗留的运营制约，即运营模式陈旧，需要变革。同时，人员、数据、工作流程和模型之间的“连接点”也需要得到解决。

Kok 同意 Tham 的观点，认为公司是否拥有可管理的数据集，是决定其能否规模化应用人工智能的一个因素。他以一家本地第三方物流公司为例，该公司“在人工智能变得流行之前”，就已重新设计了核心工作流程，并将一个数字系统整合到其物流体系中，用以追踪工人和资产。

之后，当新技术出现时，该公司为商业智能部署了虚拟助手，结果收入增长了20%，利润增加了30%，路线规划时间从15分钟缩短至约3分钟。他说：“这里的经验是，任何公司想要通过人工智能成功实现业务转型，都不可能一蹴而就。”

Kok 还强调了另外两个决定人工智能规模化成败的因素：公司是否有值得重新设计的流程；以及管理层是否对结果负责。

关于最后一点，他指出许多公司是从其信息技术部门开始引入人工智能的。

但要取得成功，业务负责人必须了解哪些流程需要改变，然后人力资源领导者也必须参与进来，讨论为跟上步伐所需进行的员工能力变革。

他还强调，为了实现预期成果，投入时间是必要的。

Kok 引用新加坡贸易与工业部的一项研究指出，在采用人工智能的头四年里，生产力和利润通常不会立即提高，因为清理数据和改进流程都需要时间。

新成立的技能与劳动力发展局（SWDA）局长 Dilys Boey 说：“雇主确实需要摒弃那种‘即插即用’的心态，不要以为外面真的有现成的人才，因为其他所有机构也都在建立自己的能力。”她补充说，相反，每个雇主都应该投资于培训。

Boey 表示，对于那些缺乏资源或能力的中小型企业，政府可以介入提供支持——不仅是资金上的，还包括提供优质的培训项目和咨询顾问，帮助它们应对岗位设计过程中的挑战。

需要结合具体情境

Boey 还表示，像技能与劳动力发展局这样的政府机构通过开发更好的工具来支持个人，帮助他们了解和参与培训项目。

他们还与培训提供商合作，确保这些项目与行业、工作和职能相关。

但个人在“建立自己的职业韧性”方面也扮演着重要角色，应该主动识别并填补自身的技能差距，并与雇主合作，在工作中学以致用。

她说：“我认为我们需要在公司采纳人工智能的背景下，来理解对人工智能技能的评估。”

她指出，即使公司尚未正式采用人工智能，一些员工可能已经在工作中尝试使用人工智能工具——例如使用简单的日常生产力工具来研究更广泛的信息、撰写初稿和创作图形。

她推测：“也许这就是他们在评估自己了解一些基本工具时，信心来源所在。”

然而，为了更广泛地应用人工智能，员工必须具备“一套广泛的技能”。这包括职能和业务相关的领域技能，以及人工智能技能，其中也涵盖治理和道德等相关领域。

关键核心技能是这套技能组合的第三部分，即人类必须有能力定义问题、验证人工智能的输出、挑战其产生的假设，并对结果做出决策、承担责任。

Kok 对此表示同意，他指出，精通人工智能“不仅仅是知道如何提问，还包括懂得如何核实信息来源、在必要时提出质疑，并理解在哪些方面仍需要人类的判断”。

另一方面，一些员工在学习人工智能时可能仍会感到恐惧和焦虑症。

星展银行（DBS）集团人力资源总监 Lee Yan Hong 将人工智能描述为推动增长的增强剂，而增长反过来又会创造更多就业机会。

她说：“我们保住的是人，而不是岗位。”

她表示，该银行的人工智能战略围绕三大支柱构建。

首先，进行清晰、真实、透明且有目的的沟通。

这意味着要清楚地说明，人工智能可以接管“繁重的工作”，让员工有更多时间从事客户服务等“更具人性化”的任务。这也意味着要强调银行在提升员工技能和再培训方面的承诺。

Lee 说，引导舆论导向也很重要。

她补充说，将问题从“人工智能对你做了什么？”转变为“人工智能为你做了什么？”，有助于建立员工使用人工智能的信心。

她说，这也有助于向员工传达他们处于主导地位的信息。Lee 表示，在构建人工智能代理、下达指令和决定产出时，人是“完全参与其中的”。“我不仅参与其中，我还在领导这一切。”

其次，让工智能无处不在。这意味着确保每个人都能使用这些工具，从而产生“倍增效应”，并授权员工改变或重新设计流程，以及提升自身技能和进行再培训。

该银行现已将人工智能融入多项职能中。

这项技术减少了企业银行家撰写信贷备忘录的时间，让他们有更多时间与客户互动。

在其呼叫中心，人工智能被用于从星展银行的数据库中检索信息，并转录和总结通话内容。

Lee 说，人力资源团队还构建了一个由生成式人工智能驱动的辅导工具，以普及辅导服务。

第三，带领员工共同前进。

星展银行采用“五E”框架来实现这一目标：激发（excite），通过举办活动和设立排行榜；赋能（enable），通过提供工具；教育（educate），通过在职或培训项目及路线图；授权（empower），通过允许员工改变工作流程和进行重组；以及融入（embed），通过确保人人参与并设立防护机制。

Lee 说，通过实施这些支柱，银行能够确保人工智能转型之旅是可持续的。