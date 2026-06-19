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新加坡竞争监管机构发布新措施，旨在加快调查解决进程

该指南允许通过“快速通道程序”解决违规行为的公司获得高达30%的罚款折扣

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jun 19, 2026 · 06:46 PM
    • 希望做出更详尽陈述的企业，可以选择转回CCS的非快速通道调查程序。
    • 希望做出更详尽陈述的企业，可以选择转回CCS的非快速通道调查程序。 图片来源：《商业时报》资料图

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    【新加坡】新加坡竞争监管机构于周五（6月19日）发布了新的所谓“快速通道程序”指南，旨在帮助企业更高效地解决调查。

    该指南是在新加坡竞争与消费者委员会（CCS）对其“快速通道程序”实务声明进行审查后推出的，并将从7月1日起生效。

    该法定机构表示，修订后的程序“有助于解决对违反《竞争法》第34条或第47条行为的调查，在行政上对企业和CCS双方都有利”。

    它补充道：“对企业而言，这不仅降低了业务成本，还为案件了结提供了一条清晰便捷的途径。” 这使他们能够“减少运营上的不确定性以及为应对CCS调查结果所需的管理时间”。

    根据新指南，申请和批准流程已得到“简化”，同时对通过“快速通道程序”解决违规行为的企业，引入了高达30%的更高罚款折扣。

    CCS表示，对于任何提出上诉的公司，该折扣将被撤销，“包括对其已同意的罚款金额提出上诉”。

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    “这是因为，该折扣是基于程序效率和资源节约等因素，如果企业提出上诉，这些效率和节约将大打折扣或无法实现。”

    它补充说，参与“快速通道程序”将意味着企业同意该监管机构决定的建议罚款金额。

    新指南将就企业可针对监管机构的拟议违规决定所做的陈述，提供更明确的指导。

    CCS表示，希望做出更详尽陈述的企业，可以选择转回非快速通道调查程序。

    该法定机构补充说，“快速通道程序指南”采纳了利益相关者的反馈以及其他司法管辖区的监管发展。这些反馈是在2025年10月27日至11月17日期间举行的公开咨询中收集的。

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