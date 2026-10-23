新加坡9月核心与整体通胀小幅放缓，低于市场普遍预期

9月份核心通胀率为2%，低于8月份的2.2%

9月份各消费物价指数类别的通胀趋势表现不一，六个类别中有三个出现下降。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易与工业部 (贸工部) 周五（10月23日）公布的数据显示，9月份消费价格涨幅放缓，核心与整体通胀均小幅回落。

剔除住宿和私人交通成本的核心通胀上月为2%，低于8月份的2.2%，也低于彭博社对私营领域经济师调查预测的2.3%中值。

价格涨幅放缓主要由于服务业以及零售和其他商品通胀率下降。

与此同时，整体通胀率从前一个月的2.3%小幅降至9月份的2.2%。

这主要是由私人交通通胀下降以及核心通胀走低所致。

此前，彭博社的市场普遍预期为整体通胀率将达到2.4%。

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按经季节性调整的环比计算，9月份核心价格上涨0.1%，而整体消费物价指数 (CPI) 上涨0.2%。

当局维持2026年核心通胀率在1.5%至2%的官方预测，同时也维持全年整体通胀率在2%左右的预测。

这两项预测曾在中央银行（金管局）10月份的货币政策评估中，从原先的1.5%至2.5%范围被调整。

金管局和贸工部预计，新加坡近期将继续面临坚挺的输入性成本压力。

能源商品价格已“再次上涨”，并预计在短期内保持高位；同时，由于投入成本上升和不利天气模式影响生产，全球和区域食品价格预计也将上涨。

但随着暂时性供应中断的影响消退，预计输入性通胀将在2027年期间有所缓解。

国内方面，当局认为物价压力应会保持温和，随着生产力持续提高，服务业的单位劳动力成本预计将保持在可控范围内。

他们指出：“政府增加津贴，例如在医疗保健和教育方面的津贴，也将抑制服务业通胀。”

但通胀风险仍偏向上行。

全球能源或食品价格若出现急剧且持续的飙升，可能导致新加坡的进口成本增幅高于预期。

如果人工智能相关繁荣带来的溢出效应扩大，且单位劳动力成本加速上涨，国内通胀也可能保持高位。

他们补充道：“然而，高于预期的全球利率或人工智能相关投资的回落，可能会拖累经济增长，进而影响通胀。”

“中东的能源生产和运输也可能比预期恢复得更快，从而导致能源价格出现更大幅度的下跌。”

消费物价指数主要类别

9月份，各消费物价指数类别的通胀趋势表现不一。

由于点对点交通服务成本增幅减小，以及电信服务价格跌幅扩大，服务业通胀从2%放缓至1.7%。

由于家具价格下跌及服装价格涨幅放缓，零售和其他商品通胀从1.8%放缓至1.2%。

私人交通通胀从7.5%降至7.1%，这主要是由于汽车价格涨幅更为平缓。

与此同时，由于9月份的电价涨幅与8月份相似，电力和燃气通胀维持在8.7%不变。

与此相反，由于住房租金加速上涨，住宿通胀从上个月的0.8%微升至0.9%。

由于非熟食和食品服务的通胀率双双走高，食品通胀上升至2.4%，略高于8月份的2.3%。