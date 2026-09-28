新加坡8月制造业产业群产出增长15.4%，增速加快但不及市场预期

经季节性调整，8月制造业产业群总产出环比下滑0.5%

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[新加坡] 新加坡8月份制造业产业群产出同比增长15.4%，增速高于7月修正后的6.9%，但低于彭博社调查中位数18.3%的增长预期。

根据经济发展局 (经发局) 周一（9月28日）公布的数据，若剔除波动较大的生物医药制造业产业群，8月份产出同比增长17%，延续了7月份8.2%的增势。

经季节性调整按月计算，8月份制造业产业群产出下滑0.5%，扭转了7月份2.3%的增势。若剔除生物医药制造业产业群，产出则增长5.8%，而前一个月的增幅为0.8%。

大多数产业群的产出均实现同比增长，化学品产业群是唯一的例外。

精密工程产业群增幅最大，同比增长33.9%，高于前一个月的18%增幅。

经济发展局表示，这主要得益于机械设备与系统领域半导体设备产量的提高。该局补充说，在精密模块与零部件领域，用于电子工业的冲模、模具、工具、夹具和固定装置以及精密零部件的产量均有所增长。

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作为支柱产业的电子业产业群，其产出同比增长28.5%，延续了7月份11.1%的增长势头。

经发局指出，在强劲的人工智能相关需求的推动下，服务器及相关产品、半导体和数据存储产品的强劲生产支撑了这一增长。在该产业群内部，其他电子模块及零部件部门的产出则下滑了6%。

交通工程产业群增长9.5%，略低于7月份11%的增幅，主要由陆路和航空航天领域带动。其中，航空航天领域因飞机零部件产量增加，以及来自商业航空公司的持续维护、修理与检修（MRO）业务而取得增长。

一般制造业产业群在8月份增长1.5%，增速低于前一个月的5.5%，主要受到饮料产品、商业印刷以及金属门窗产量增加的支撑。

波动较大的生物医药制造业产业群产出微增0.4%，这主要是在出口需求走强的背景下，医疗技术领域中医疗器械产量增加所致。

然而，由于所生产的活性药物成分组合发生变化，制药领域的产出有所下降，部分抵消了上述增长。

相比之下，受石油和石化领域的拖累，化学品制造业产业群持续下滑，降幅达12.7%，延续了7月份10.5%的跌势。

经发局表示，石油产量受到工厂检修的影响，而石化产品的生产则继续因需求疲软和原料供应中断而受限。不过，由于工业气体和食品添加剂产量增加，特种化学品领域录得产出增长。