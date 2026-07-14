人工智能相关需求推动制造业产业群激增，新加坡第二季度GDP增长5.7%
初步预估数据显示，尽管整体增长势头放缓，但商品生产行业仍在加速增长
- 经季节性调整后，国内生产总值按季度计算增长1.1% 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 周二（7月14日）上午发布的初步预估数据显示，新加坡经济在2026年第二季度同比增长5.7%，增速低于上一季度的6.3%。
经季节性调整后，国内生产总值按季度计算增长1.1%，延续了第一季度1.3%的增势。
商品生产行业增长显著加速，同比扩张10.4%，高于第一季度8.4%的增幅。
制造业产业群产出在第二季度同比强劲增长12.2%，较上一季度8%的扩张有明显提速。
此轮增长主要受电子和精密工程产业集群的产出增长所推动，这得益于人工智能相关领域对半导体和半导体制造设备的强劲需求。
化学和生物医药制造业产业群出现萎缩，其中前者受到中东持续冲突导致的原料供应中断的拖累。
按季度计算，制造业产业群增长5.3%，扭转了第一季度萎缩2.2%的局面。
建筑业增长势头放缓，同比扩张6.2%，而上一季度的增幅为12.9%。公共和私营领域的建筑产出共同支撑了这一时期的扩张。
按季度计算，建筑业产出萎缩2.1%，较第一季度7.4%的增长有所回落。
整体而言，服务生产行业以更为稳健的步伐同比增长4.6%，增速低于第一季度的6.2%。
在服务业内部，批发与零售贸易以及运输与仓储领域同比增长6.3%，较此前的9.3%有所放缓。
批发贸易的增长由机械、设备和供应品领域所驱动，这与电子产品出口的强劲增长相符；而运输与仓储领域则由水路运输领域引领。
信息与通信、金融与保险以及专业服务产业集群保持了稳健的增长势头，同比扩张3.9%，较第一季度的4.5%略有放缓。所有组成领域均实现增长，其中信息与通信、专业服务以及银行和保险业是主要增长动力。
包括住宿与食品服务、房地产、行政与支持服务以及其他服务业在内的领域同比增长2.7%，增速低于第一季度3.2%的扩张水平。
房地产领域的扩张得益于开发商活动的稳步增长，而餐饮服务领域在本季度出现萎缩。
按季度计算，服务生产行业微增0.3%，增速低于第一季度的2%。
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