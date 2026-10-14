The Business Times
business-time-50

新加坡第三季度GDP增长5.4%，超出预期：能源、贸易和工业部初步数据

截至9月的三个月内，制造业产业群同比增长7.5%，增速低于第二季度的12.9%。

Elysia Tan

Elysia Tan

Published Wed, Oct 14, 2026 · 08:02 AM
    • 第三季度，整体服务业同比增长5.2%。
    • 第三季度，整体服务业同比增长5.2%。 图片来源：ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 能源、贸易和工业部（METI）周三（10月14日）上午公布的预估数据显示，新加坡经济在2026年第三季度同比增长5.4%，增速较上一季度的6.2%有所放缓。

    这一增速高于Bloomberg对私营领域经济学家调查得出的5.1%的普遍预期。

    经季节性调整后，国内生产总值按季度计算增长1.1%，延续了第二季度1.5%的增势。

    第三季度，制造业产业群同比增长7.5%，增速较上一季度的12.9%大幅放缓。

    METI在评论该产业群第三季度的表现时表示，其增长 “得益于电子、精密工程、交通工程和一般制造业产业群的产出扩张，其增幅超过了化学和生物医药制造业产业群的产出下滑”。

    经季节性调整后，制造业产业群按季度计算下滑了0.9%，扭转了第二季度增长6.3%的态势。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    与此同时，由于公共和私营领域的建筑产出均有所增加，建筑业同比增长8.8%，增速高于上一季度的6.1%。

    按季度计算，建筑业增长了3.4%，扭转了第二季度收缩2.7%的局面。

    在批发贸易以及运输和仓储业的带动下，整体服务业第三季度同比增长5.2%，与第二季度的增速持平。

    经季节性调整后，服务业按季度计算增长1.2%，增速高于第二季度的0.7%。

    批发与零售贸易业以及运输与仓储业整体同比增长8%，增速高于上一季度的6.9%。

    METI表示，第三季度，该领域中除零售贸易外，所有类别均实现扩张。

    信息与通信、金融与保险以及专业服务业在第三季度同比增长4.3%，增速较第二季度的5.1%有所放缓。

    由住宿与餐饮服务、房地产、行政与后勤服务以及其他服务业组成的产业群同比增长2.1%，增速低于第二季度的2.4%。

    与此同时，新加坡金融管理局（MAS）周三上午维持其新加坡元名义有效汇率政策设置不变，此举与私营领域经济学家的市场预期相悖。今年早些时候，该机构已连续两次收紧政策。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore GDPSingapore economySingapore manufacturingSingapore services

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    Should it trail its peers in performance, UOB may find it harder to attract and retain talent, and invest adequately in AI, technology and risk-management capabilities.

    Looking beyond looming CEO succession, should UOB potentially pursue a transformative merger?

    The divergence between stablecoin legislation in the US and Europe is striking, reflecting broader debates about monetary sovereignty and financial stability.

    Could stablecoins be the future of money?

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More