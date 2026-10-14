新加坡第三季度GDP增长5.4%，超出预期：能源、贸易和工业部初步数据

截至9月的三个月内，制造业产业群同比增长7.5%，增速低于第二季度的12.9%。

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[新加坡] 能源、贸易和工业部（METI）周三（10月14日）上午公布的预估数据显示，新加坡经济在2026年第三季度同比增长5.4%，增速较上一季度的6.2%有所放缓。

这一增速高于Bloomberg对私营领域经济学家调查得出的5.1%的普遍预期。

经季节性调整后，国内生产总值按季度计算增长1.1%，延续了第二季度1.5%的增势。

第三季度，制造业产业群同比增长7.5%，增速较上一季度的12.9%大幅放缓。

METI在评论该产业群第三季度的表现时表示，其增长 “得益于电子、精密工程、交通工程和一般制造业产业群的产出扩张，其增幅超过了化学和生物医药制造业产业群的产出下滑”。

经季节性调整后，制造业产业群按季度计算下滑了0.9%，扭转了第二季度增长6.3%的态势。

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与此同时，由于公共和私营领域的建筑产出均有所增加，建筑业同比增长8.8%，增速高于上一季度的6.1%。

按季度计算，建筑业增长了3.4%，扭转了第二季度收缩2.7%的局面。

在批发贸易以及运输和仓储业的带动下，整体服务业第三季度同比增长5.2%，与第二季度的增速持平。

经季节性调整后，服务业按季度计算增长1.2%，增速高于第二季度的0.7%。

批发与零售贸易业以及运输与仓储业整体同比增长8%，增速高于上一季度的6.9%。

METI表示，第三季度，该领域中除零售贸易外，所有类别均实现扩张。

信息与通信、金融与保险以及专业服务业在第三季度同比增长4.3%，增速较第二季度的5.1%有所放缓。

由住宿与餐饮服务、房地产、行政与后勤服务以及其他服务业组成的产业群同比增长2.1%，增速低于第二季度的2.4%。

与此同时，新加坡金融管理局（MAS）周三上午维持其新加坡元名义有效汇率政策设置不变，此举与私营领域经济学家的市场预期相悖。今年早些时候，该机构已连续两次收紧政策。