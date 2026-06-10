单一创始人，十亿美元估值：人工智能正在催生“天生”的独角兽初创企业

Granite Asia的Jenny Lee表示，这种情况在亚洲较为少见，这里的企业家更看重盈利能力而非估值。

【新加坡】Granite Asia高级管理合伙人Jenny Lee表示，人工智能已从根本上改变了创办公司的经济模式，甚至达到初创企业可以“天生”就是独角兽的地步。

她说道：“我们正看到单一创始人的初创企业不断涌现。一个创始人能在三到六个月内推出产品，并在不到一年的时间内就开始创造收入。”

Lee指出，在以前的技术周期中，创办一家公司需要数年的运营资金、20至40名工程师组成的团队，以及三到五年的时间才能找到产品与市场的契合点。而在人工智能时代，这种模式已经改变。

她表示，这一转变最清晰的例证是在药物研发领域：传统上，该领域的公司需要10到15年才能产生任何收入。

在人工智能的帮助下，这一时间线正在被大幅缩短。

Lee引用了一家公司的案例，该公司员工不足100人。在短短四年内，它就为生物药物研发生成了超过20种分子。该公司公布2025年的净利润超过1亿美元，并计划今年达到2.5亿美元的目标。

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“这在以前是前所未有的，”她说道。“事物的变化速度甚至超乎我们的想象。”

亚洲的独角兽是特例，而非普遍现象

Lee是在一场炉边谈话中发表上述言论。这场谈话由汇丰私人银行（HSBC Private Banking）和The Business Times联合呈献，是于6月5日在新加坡香格里拉酒店荷兰馆举行的首届商业峰会的一部分。

汇丰全球私人银行新加坡、马来西亚和印度尼西亚市场主管Hammad Hashmi表示：“今晚的活动是为建设者们设计的：包括正在探索增长、流动性及未来发展的创始人、企业主和领导者。”

“企业家体验财富的方式并非泾渭分明；他们的业务、流动性、家庭计划和投资组合往往紧密相连。因此，让投资者和企业家齐聚一堂，就机遇、挑战和长期增长交换看法，比以往任何时候都更加重要。”

然而，尽管西方市场泡沫涌现——正如Lee所说，“初创企业天生就是独角兽”，单一创始人便能获得十亿美元的估值——但这种现象在亚洲却远不普遍。

过去五年里，亚洲的企业家们经历了新冠疫情、利率上升、融资干旱，以及（就北亚而言）资本几乎完全撤出的困境。

Lee说，这造就了新一代的创始人，对他们而言，盈利并非长远目标，而是当务之急。“他们以极大的热情拥抱人工智能和自动化，因为这对他们来说是生死攸关的大事。”

她补充说，这种务实精神也体现在亚洲公司首次公开募股的定价方式上。许多公司上市时定价保守，以实际利润而非增长倍数为支撑，使其市盈率能够定在20到30倍。

相比之下，美国的前沿模型公司正以“前所未见”的速度增长，但其估值却越来越难以与实际收入挂钩。

相比之下，亚洲以盈利为先的创始人为投资者提供了理性的入场价格和更务实的合作关系。Lee指出，许多创始人正在积极寻找能够帮助他们应对供应链重组和运营挑战的合作伙伴，而不仅仅是追逐资本。

她补充道：“亚洲仍有巨大的增长空间，只因他们立足于基本面。”

从左至右：汇丰全球私人银行的Joanne Ng和Hammad Hashmi；《商业时报》财富编辑Genevieve Cua；Granite Asia的Jenny Lee；以及《商业时报》总编辑Chen Huifen。 PHOTO: WINSTON CHUANG

值得支持的创始人

Lee指出，值得投资的创始人形象也发生了相当大的转变。

十年前，成功的创始人模板很清晰：曾在大型科技公司（如阿里巴巴、谷歌、Grab）任职，凭借深厚的行业知识和成熟的人脉网络出来创业。

Lee说，如今，学者正变得越来越值得投资。

传统观念认为，学者因过于钻研技术而缺乏商业经验，因此不是好的创始人——但这一观念正被当前的人工智能颠覆浪潮所推翻。

她说：“当巨大的技术颠覆来临时，技术护城河才是制胜关键。”

她所支持的学者并非只是写论文的人。他们是已经建立行业合伙业务、开发了专有数据集，并且正在围绕小型语言模型、新颖的人工智能分发架构或特定领域应用来创办公司的研究人员。

与此同时，她也看到了第二类值得投资的创始人：那些愿意用技术来颠覆自身商业模式的传统中型企业主。

她表示，自我颠覆的意愿，是与任何技术资历同等重要的创始人特质。

增长领域

从更广泛的角度看，Lee认为未来三到五年有三个增长领域：应用于科学的人工智能、以机器人技术为代表的实体人工智能，以及固定金额计算。

在应用于科学的人工智能方面，她认为原生人工智能化学和生物模型有潜力超越语言的范畴，从而推动真正的研究突破。

在实体人工智能方面，Lee指出机器人技术在亚洲是一个特别有吸引力的应用案例，这里的汽车制造商正在推动工厂自动化的最后一道防线。

她指出，大多数装配线已经实现了80%到90%的自动化。余下的部分，即仍需人力进行手动测试和组装的环节，是她眼中研究和创业活动最活跃的领域。

展望更长远的五到十年，Lee将核聚变、模块化能源以及天基计算列为其他感兴趣的领域，而固定金额计算的到来可能比许多人预期的要早。

她说道：“我曾经认为固定金额技术还需要30年才能实现，但现在看来可能近在五年之内。”