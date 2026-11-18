该计划旨在惠及2万名中小企业业主和员工

这项名为“与华侨银行共创未来”（Grow your own way with OCBC）的新计划在华侨银行中心（OCBC Campus）启动，旨在帮助中小企业培养具备合适技能的员工队伍，以支持企业当前和未来的发展需求。 照片：OCBC

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】根据华侨银行 (OCBC) 的一项新计划，中小型企业（SMEs）将能够免费参与员工发展项目。

这项名为“与华侨银行共创未来”（Grow your way with OCBC）的计划，旨在帮助中小企业培养具备合适技能的员工队伍，以支持企业当前和未来的组织需求。

该计划是华侨银行与继续教育和培训机构全国职工总会（NTUC）学习中心合作，于11月4日在华侨银行中心推出的。全国职工总会副秘书长兼总理公署高级政务部长 Desmon Tan 出席了启动仪式。

这项员工发展计划建立在华侨银行此前针对其内部员工的“技能优先”项目基础之上。目前，中小企业在吸引熟练人才和适应快速技术变革方面正面临日益严峻的挑战。

华侨银行全球商业银行业务主管 Elaine Heng 表示：“随着中小企业适应技术变革、客户期望的转变以及日益数字化的经济，培养正确的技能和能力对于保持竞争力至关重要。”

该计划免费提供，旨在消除企业在员工培训方面与成本相关的障碍。

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在为期12个月的时间里，参与者可以参加学习活动、工作坊和专家主导的课程，以磨练在业务增长、数字化转型、业务韧性和领导力方面的关键技能。

该计划的目标客户是年营业额为2000万新元及以下的中小企业，旨在惠及2万名企业主和员工。

根据新加坡工商联合总会2026年的一项调查，难以找到具备相关技能的候选人已上升为五大劳动力挑战之一。

与此同时，培训成本仍然是一个挑战，二分之一的受访者将其视为投资员工发展的障碍。

在此计划之前，华侨银行已在银行业务之外为中小企业提供了全面且有针对性的支持。

这包括市场首个覆盖新加坡、马来西亚、香港和印度尼西亚的区域性“女性无限计划”（Women Unlimited Programme）。该计划通过社交和商业配对机会以及教育工作坊来支持女性企业家。

在可持续发展方面，该银行还于2026年6月推出了一款免费的在线环境、社会和治理（ESG）评估工具，供新加坡、马来西亚、香港和印度尼西亚的中小企业使用。

全国职工总会学习中心总裁 Jeremy Ong 表示：“通过与华侨银行的合作，我们将行业相关的培训更贴近企业，帮助企业建立领导、适应和构建韧性所需的技术能力和人才智慧。”