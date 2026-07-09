做家族企业的再创者，而非继承者

亲力亲为的企业主能更敏锐地洞察人工智能如何为他们创造价值

自动化协调工作只是起点，而非终点。企业主如何利用新释放出的生产力，是区分继承者与再创者的关键。 照片：YEN MENG JIIN, BT

年轻时，我曾梦想着能在我父母创建和经营的连锁餐厅基础上，将事业发扬光大。

然而，我终究没有得到这个机会，因为在我14岁那年，他们决定卖掉生意并退休。

如今，我通过与众多中小型企业（SME）业主的合作，间接地实现了这个梦想。他们中许多是接管了父母所创办企业的第二代领导者。

他们通常分为两类：继承者和再创者。继承者继承并维护现有体系。再创者则在保留企业宗旨的同时，重塑价值创造的方式。

随着时间的推移，再创者的表现往往会超越继承者。如今，人工智能为他们提供了历代企业主前所未有的最强大工具。

新加坡正大力押注于这一转变。近期的经济战略检讨（ESR）提出了32项建议，旨在人工智能和地缘政治变迁重塑全球经济的背景下，保持新加坡的竞争力。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

其中一项建议是将新加坡定位为值得信赖的人工智能解决方案中心。中小企业若想生存，就不能仅仅是被动的采纳者。他们需要成为人工智能驱动型企业的典范，而再创者可以引领这一潮流。

为何众多企业在应用人工智能方面举步维艰

新加坡工商联合总会的《2025年全国商业调查》显示，五分之四的企业已经参与数字化转型，其中半数计划在来年优先推动人工智能项目。

然而，许多企业仍表示，不确定从何入手、缺乏内部专业知识以及难以证明投资回报是采纳的主要障碍。

问题从来不在于能否获得工具，因为这些工具对所有人开放。真正的挑战在于，了解人工智能在企业内部的定位，而大多数企业主都将其用错了地方。

每个公司都做三件事——创造价值、协调人员与资源以及服务客户。

人工智能可以自动化协调工作和行政事务，从而维持公司运转。潜在客户会自动获得资格审查，报价单无需人工在电子表格间复制数据即可生成，供应商发票也能直接流入账目。

这是真实可行的，并且值得拥有。经济战略检讨（ESR）明确呼吁发展与员工互补而非取而代之的人工智能。如果应用得当，利用人工智能工具能让您的团队有能力完成更多工作。

我们合作的一家餐饮供应商，已将其销售代表从文书工作中解放出来，让他们能花更多时间在婚礼等重要活动上陪伴客户。

但自动化协调工作只是起点，而非终点。企业主如何利用这新释放出的生产力，正是区分继承者与再创者的关键。

单靠生产力提升是有上限的，新加坡无法仅凭自动化实现增长。新的增长源于新产品、新服务和新商业模式——而这恰恰是再创者的优势所在。他们对自身行业有足够深入的了解，能够发现局外人所错失的机遇。

何为‘再创’？

Moses Soh 辞去了在公共部门的职务，帮助经营他母亲的教育连锁机构 Mind Stretcher，并让她能够顺利退休。

他没有仅仅将现有业务数字化，而是创建了一个名为 cher.ai 的人工智能私人导师。这个导师与拥有数十年课堂经验的资深教师共同设计，旨在帮助参加小学离校考试的学生练习英语。自推出以来，该导师已帮助数千名学生以低成本提高了成绩。

我们在不同行业都见证了再创者的实际行动。我们认识的一家茶叶零售商正在试验由人工智能驱动的推荐系统和根据个人口味定制的个性化混合茶叶。

托儿所经营者正利用人工智能为不同发展需求的儿童设计定制活动。工程公司则利用人工智能快速解读技术图纸，以便更好地服务客户。

这正是最大的机遇所在，而这些机遇恰好向那些深谙行业内部运作的人开放。这比你想象的要容易，而且起步的门槛从未如此之低。

最近，我们公司一位没有任何软件工程经验的业务发展实习生，仅用两天时间就使用人工智能工具为客户定制了我们的解决方案。

在我们最近举办的一次人工智能研讨会上，一位第二代企业主表示，在我们完成演示之前，他已经开始使用 Claude Code 为其家族的家具生意构建解决方案了。

当企业主亲力亲为时，他们能培养出更敏锐的直觉，洞察人工智能可以在何处创造价值。

他们会了解哪些产品值得投资，哪些流程需要重塑。一旦他们准备好将这些想法规模化，便有各种津贴和支持计划可以帮助他们。

但在这之前，必须有人愿意接手。

我们的客户之一 Ryan Lim，起初并无计划接手其家族企业 Yat Guan。这家托盘制造业产业群公司成立于近一个世纪前的1931年，业务遍及新加坡和马来西亚。

当他的父亲被诊断出身患绝症时，Lim 放弃了他的教职，只为让父亲安心，并与家人共度最后几个月的时光。父亲去世后，Lim 留了下来。不是因为他继承了一份产业，而是因为他看到了一个机会，可以在遗留下来的基础上，创造出新的东西。

新加坡的下一代企业主面临着一个难得的机遇。他们拥有父母花费数十年心血打下的基础，如今又掌握了能让他们走得更远的工具。问题不在于人工智能是否会改变他们的行业，而在于这下一代人是否会引领这场变革。

作者是 Voltade 的首席执行官兼联合创始人，该公司为新加坡中小企业定制人工智能解决方案