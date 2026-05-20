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酿造成功：三兄弟如何让Brewerkz集团扭转乾坤

这家餐饮集团从新冠疫情期间考虑关闭，到后来扭转乾坤，赢得“新加坡金字塔50强企业奖”。

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    • （左起）Tan Wee Tuck、Wee Han 和 Wee Lee 三兄弟出席2024年“新加坡金字塔50强企业奖”颁奖典礼。Brewerkz是该届的获奖企业之一。
    • （左起）Tan Wee Tuck、Wee Han 和 Wee Lee 三兄弟出席2024年“新加坡金字塔50强企业奖”颁奖典礼。Brewerkz是该届的获奖企业之一。 照片：BREWERKZ

    Jolie Goh, Keegan Lum, Kenneth Tan, Luu Gia Binh and See Han Meng

    Published Wed, May 20, 2026 · 03:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡讯】2024年，Brewerkz荣获“新加坡金字塔50强企业奖”，躋身因创新和坚韧而备受认可的新加坡本土企业行列。

    这与几年前的情况相比，无疑是一次巨大的逆转，当时这家餐饮集团正考虑关闭业务。

    Brewerkz成立于1997年，是新加坡首家精酿啤酒厂，最初是一家提供汉堡、排骨和啤酒的美式运动酒吧。

    但到了2020年，在激烈的竞争、不断变化的消费者偏好以及业务下滑的冲击下，该公司已是举步维艰。

    “这就像一把正在下坠的刀子，”Brewerkz集团的董事经理Tan Wee Tuck回忆道。“我们有两个选择——要么接住它，即便会受伤流血，但设法扭转局面；要么就卖掉整个公司。”

    他和他的两个兄弟在几年前刚收购了Brewerkz。他们相信通过改造可以重振这个品牌，于是兄弟三人决定再次投资，再搏一次。

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    “考虑到我们共同拥有的专业知识和经验，我们觉得这个风险值得一冒。回想起来，我们庆幸自己做了那个选择，”Tan说道。

    （左起）Tan Wee Tuck、Wee Lee 和 Wee Han 三兄弟摄于2020年，也就是他们收购Brewerkz后不久。 照片：BREWERKZ

    重振业务

    他拥有企业管理和金融方面的企业背景，曾在不同行业和地区的各大企业担任过高管职位。

    他的两个兄弟之前是餐饮业的连续创业者：Tan Wee Han曾任Brewerkz的总裁，直到2025年退休；以及Crystal Wines的董事经理Tan Wee Lee。

    如今，Brewerkz集团在全岛经营着12家餐厅和葡萄酒零售店，旗下拥有墨西哥餐厅Cafe Iguana和日式居酒屋Shunjuu等品牌。

    该集团的业务部门最初是三兄弟各自拥有的独立餐饮企业。

    Tan Wee Tuck指出，这些独立业务规模小且缺乏协调，导致了业务战略不一致，也错失了协同效应的机会。

    外部利益相关者对这些零散的业务也持不太看好的态度，这使得获得融资或政府津贴变得困难。

    认识到整合的必要性后，他将这些业务统一归入Brewerkz集团旗下。

    “这样做更专业，治理也变得直接明了，因为员工清楚地知道他们在为谁工作，”他说道。

    “整合后的架构也让我们更容易获得政府补助和银行贷款。他们不必面对10家独立的小公司，而只看到一个大集团。”

    但在这样做的过程中，他需要在维持强大治理结构和保持灵活性之间取得平衡。

    在集团内部，各种想法都得到公开讨论，内部利益相关者会对提出的各种观点进行评估，省去了冗长的报告和层层审批的需要。

    “我们注重实效，而非形式。更重要的是将想法传达清楚，并判断其商业可行性。”

    推行环保

    可持续发展一直是Brewerkz关注的重点。其中一个备受关注的关键项目是与国家水务局（PUB）合作的NEWBrew，这是一款使用新生水（NEWater）酿造的啤酒

    但其他环保举措也带来了挑战。例如，由于盐和油等污染物的存在，餐馆的厨余垃圾通常无法回收。

    其门店和餐厅的脱碳过程也很困难，因为作为租户，他们无法控制所在建筑的电力来源。

    “开发绿色产品或使用环保部件的成本很高，”Tan Wee Tuck指出。

    “消费者也不愿意为绿色产品支付比普通产品高出很多的保费。因此，这往往会以牺牲我们的利润为代价。”

    尽管如此，Brewerkz仍在努力尽自己的一份力，他补充道：“有时候，这不仅仅是钱的问题，我们在可能的情况下会尽力做到可持续发展。”

    展望未来

    Brewerkz集团的愿景是不断创造和提供高质量的概念，并结合强大的品牌故事和卓越的待客之道。

    “无论是在流程还是产品供应方面，我们都将不断寻求创新和改进的方法，”Tan Wee Tuck说。

    他将公司的成功归功于全体员工的努力。

    “卓越的待客之道需要持续的关注，从大事到最微小的细节都不能放过。如果没有整个团队与我们并肩作战，我们不可能扭转公司的业务。”

    本系列是“新加坡金字塔50强企业奖”（E50）合作伙伴与新加坡国立大学商学院（NUS Business School）合作的教育项目的一部分。Brewerkz集团是2024年的获奖者之一。年度E50排名由《商业时报》（The Business Times）和KPMG联合举办，华侨银行（OCBC Bank）赞助，并得到新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、新加坡交易所（Singapore Exchange）和新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）的支持。

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