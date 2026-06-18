C&R Interiors：铸就办公家具领域的传奇

ENTERPRISE 50

半个多世纪以来，这家木工作坊已转型成为一家区域性企业。

C&R Interiors 的业务重心已从定制住宅项目转向商用“系统家具”，其中包括工作站和隔断。 图片来源：C&R INTERIORS

【新加坡】C&R Interiors 从半个多世纪前的一家住宅木工作坊起步，如今已发展成为业务遍及区域的办公家具专家。

该公司成立于1977年，最初为家庭定制木制家具。但随着新加坡的现代化发展，商业空间的需求也日益增长。

经过所有权变更和公司重组，C&R Interiors 的业务重心从定制住宅项目转向商用“系统家具”，其中包括工作站和隔断。

该公司投资于规模化生产，旨在赢得当时正转向模块化解决方案的政府和企业招标。

董事经理 Alan Ng 表示：“我们结合了精湛工艺、材料专业知识和对功能性设计的热情。我们的产品以其品质、适应性和实用性为自己代言。”

这一举措为公司长期的企业对企业（B2B）增长奠定了基础，并显著提升了其市场份额。如今，C&R Interiors 已从新加坡的一个办事处发展成为一个区域性网络，在马来西亚、泰国和中国均设有业务。

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全程管控，精工细作

C&R Interiors 对生产的每个阶段都进行直接控制，研发和生产制造均在公司内部完成。

通过这种方式，即使是根据客户需求定制的订单，公司也能够确保稳定的质量和及时的交付。

公司的研发团队持续研究客户如何使用其工作空间。他们还与生产专家合作，确保设计理念能够被高效、大规模地制造出来，同时减少延误和避免浪费。

通过这种方式，即使是根据客户需求定制的订单，公司也能够确保稳定的质量和及时的交付。

公司的研发团队持续研究客户如何使用其工作空间。他们还与生产专家合作，确保设计理念能够被高效、大规模地制造出来，同时减少延误和避免浪费。

长期的供应商和原始设备制造商（OEM）合作关系巩固了公司的供应链。

在 Covid-19 疫情期间，当许多制造商面临供应链中断时，C&R Interiors 实现了采购多元化，甚至收购了自己的金属加工厂，以稳定生产和成本。

除了保持卓越的制造能力，C&R Interiors 还非常重视个性化的销售方法。

它的许多客户都是合作了几十年的伙伴。该公司不仅仅是供应商，更是问题解决者和顾问——为客户在空间规划、人体工程学和面向未来的工作场所设计方面提供指导。

尽管关于未来工作方式的讨论主要围绕人工智能展开，C&R Interiors 依然坚持个性化的服务方式。

“人性化关怀”不仅仅是一个流行词，而是融入公司运营之中的一种理念。

创新、可持续性与人才

秉持持续改进的信念，C&R Interiors 不断发展其精益生产方法。可持续性也贯穿于其整个生产制造过程。

公司设计的产品易于拆卸和回收。生产过程中的副产品——如木材边角料、层压板和金属——都会被重新利用和回收。公司还升级了机械设备并优化了工作流程，以减少能源消耗。

C&R Interiors 在未提高价格的情况下整合了这些环保实践，挑战了“绿色产品”价格更高的传统观念。这引起了那些需要遵守严格ESG（环境、社会和治理）要求的跨国客户的共鸣。

C&R Interiors 也将其增长归功于其成功的以人为本的企业文化。

公司致力于员工发展，包括定期派遣员工参加行业活动，以便他们能够洞悉新的市场趋势。所获的见解会在内部共享，以鼓励跨部门合作。

这种协作文化促进了成功产品线的开发和生产制造流程的改进。

公司还倾向于培养现有员工，而不是招聘替代者。即使在困难时期，C&R Interiors 也会选择保留员工，而非裁员。许多资深员工已在公司工作了数十年。

开辟新机遇

对于 C&R Interiors 而言，获得2024年“企业50强”（Enterprise 50）奖项是对其数十年来努力、创新和韧性的肯定。

这向客户和商业伙伴表明，该公司拥有经过验证且可持续的成功模式，并为新的合作和市场机遇打开了大门。

在未来五年，C&R Interiors 的扩张战略将涵盖有机增长和无机增长，通过在亚太地区的战略合作与收购来推动。公司计划在关键区域市场设立新的销售办事处，以服务更广泛的客户群体。

公司预计，未来的产品开发将受到新兴工作场所趋势的影响，例如混合工作模式、共享办公桌和可重构布局。

可持续性将依然是核心，从材料采购到产品生命周期末端管理，都将遵循循环经济原则。

数字化整合是另一个优先事项，即将推出的产品线将引入物联网（Internet of Things）功能。C&R Interiors 将继续投资于研发和数字工具，同时在与客户的个人关系中保持人性化关怀。

本系列是“企业50强”（E50）教育项目的一部分，由E50合作伙伴与新加坡国立大学商学院合作推出。C&R Interiors 是2024年的获奖者之一。年度E50排名由《商业时报》（The Business Times）和 KPMG 联合举办，华侨银行（OCBC Bank）赞助，并得到新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、新加坡交易所（Singapore Exchange）和新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）的支持。