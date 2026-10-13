构建解决方案，满足不断变化的需求

EMERGING ENTERPRISE AWARD 2026

这些“新兴企业奖”决赛入围者利用科技和新商业模式，应对各行业不断变化的需求

“新兴企业奖”成立于2008年，旨在表彰新加坡和亚洲的初创公司及年轻企业，并为它们提供资源以促进其增长。 照片来源：ST

从网络安全、公共领域技术，到睡眠和工作流程自动化，这四家公司正采取不同方法，填补各自行业的空白。

它们是2026年“新兴企业奖”的18家决赛入围者之一。该奖项成立于2008年，旨在表彰新加坡和亚洲的初创公司及年轻企业，并为它们提供资源以促进其增长。这些表现优异的企业具有创业精神，不断追求增长，并时刻寻觅新市场。

2026年的奖项由《商业时报》(The Business Times) 和华侨银行 (OCBC) 联合主办，并得到了首选支付解决方案合作伙伴 Mastercard、官方审计机构 RSM Singapore、新加坡科技研究局 (A*Star)、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 以及世邦魏理仕 (CBRE) 旗下 Paia 的支持。

为中小企业提供便捷实惠的网络安全

随着监管和网络风险日益增加，StrongKeep Cybersecurity 正将目标对准网络安全市场中一个服务不足的领域

StrongKeep Cybersecurity 首席执行官 Gaurav Keerthi。 照片来源：STRONGKEEP

在法规、大客户采购要求以及诈骗和恶意软件风险不断上升的推动下，小企业正面临着日益增长的网络安全强化压力。然而，许多小企业没有IT团队、安全预算，也没有时间去研究复杂的网络安全工具。

在 StrongKeep，我们为注重成本的小型企业提供网络安全服务，并围绕中小型企业 (SME) 用户的需求（而非大型企业）重新设计了体验。

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我们的产品可在几分钟内部署完毕，开箱即可覆盖主要风险，并且无需技术培训的用户也能操作。

受监管行业中，企业对网络安全的需求也在增长。我们的医疗保健、法律和金融服务客户被要求满足他们以前无需达到的网络安全和数据保护标准。

与此同时，人工智能使得网络攻击的成本更低，让规模较小的机构也成为值得攻击的目标。

我们的愿景是，让世界上每家公司，无论规模大小，在采用技术时都能感到安全，而不会成为黑客或诈骗者的牺牲品。

我们将小型企业所需的网络安全工具整合到单一产品中，同时自动化了通常需要分析师操作的配置和监控工作。对于许多受监管的行业，我们也提供开箱即用的网络和数据合规解决方案。

我们认为这是一种不同的运营模式，相信这种模式比单一功能更难被复制。

在此背景下，我们的产品得到了我们与新加坡科技研究局的研发合伙业务所开发的技术创新的支持。

通过从一开始就为小型企业细分市场进行设计，并设定我们认为对中小企业合理的价格，我们旨在服务一个我们认为在很大程度上被网络安全行业所忽视的市场。

作为一家原生人工智能初创公司，我们也在追踪人工智能如何改变商业，并致力于保护我们的客户免受不断演变的风险。

押注公共领域技术的敏捷性

Vertis Digital 正利用技术帮助公共机构应对复杂的数字挑战，同时服务于老龄化人口和精通数字技术的年轻一代

Vertis Digital 联合创始人兼执行合伙人 Gurlin Singh Lamba。 照片来源：VERTIS DIGITAL

作为一家小型的数字体验和技术咨询公司，我们帮助公共部门组织将复杂的技术挑战转化为公民易于理解的数字体验。

小规模使我们能够保持敏捷和精简，同时拥有足够的经验与规模大得多的网络机构抗衡。最初，客户们对我们以技术为主导的方法抱着一试的态度，如今我们交付的工作成果已能与行业巨头并驾齐驱。

在 Vertis Digital，我们的重点是为新加坡的公共机构构建技术，因为它们需要同时服务于老龄化人口和精通数字技术的年轻一代。

目前，我们的工作包括为综合保健信息网 (Agency for Integrated Care) 开发一个医疗保健津贴市场平台，为人民协会 (People’s Association) 开发一个公民参与平台，以及为滨海艺术中心 (Esplanade) 进行数字体验全面改造。

在公司内部，任何人都可以提出解决方案，这使我们能够在一个“慢思考就会受罚”的行业中迅速行动。

同样的适应能力也塑造了我们应对技术变革的方式。

我们密切关注企业平台的演变，同时投资于人才而非任何单一工具。我们致力于在新加坡培养技术人才，并打造新一代的本地专业人士。这也反映了新加坡在“智慧国 2.0”(Smart Nation 2.0) 计划下围绕信任、增长和社区所做的努力。

我们认为，我们在公共部门的工作，特别是在服务老龄化人口和数字原生代青年方面，与国家的发展方向是一致的。

在我们采用新技术的过程中，以人为本的设计仍然是我们工作的核心，尤其是在公共部门，因为公民数据从一开始就需要强有力的安全和治理。

人工智能是这一过程中的又一个工具，我们正利用它来个性化数字体验、训练模型以实现更精确和有用的客户互动，同时保持最终结果的直观性而非完全自动化。

重新设计睡眠体验

Woosa 旨在将睡眠打造成一个独立的产业和零售类别——不仅仅是另一家床垫店，而是一个致力于改善睡眠的终极目的地

Woosa Sleep 首席执行官、首席营销官兼联合创始人 Tyler Peh。 照片来源：WOOSA SLEEP

走进 Woosa 的三家陈列室之一，您会感觉这里不像传统的床垫店，更像是一个探索更佳睡眠的空间。

对我们而言，目标不仅仅是销售床垫。我们旨在超越传统的床垫行业，将自己打造成一个领先的区域性睡眠品牌，将重心从简单地购买床垫转向营造一个完整的睡眠环境。

我们提供床垫、可调节床架、床框和睡眠配件，并采用全渠道零售模式，旨在简化传统上复杂的床垫购物体验。

这一理念也延伸到了我们的床垫产品本身。

我们专有的床垫采用100%泡沫结构，结合了具有不同性能特点的优质欧洲泡沫，以创造出独特的舒适感，同时保持我们所期望的支撑性和耐用性。

同样的设计思路也贯穿于零售体验中。我们摒弃了传统床垫销售中与佣金驱动和高压销售相关的环境。

我们的顾问不赚取佣金。顾客可以在“睡眠舱”(Sleep Pods) 中私密地试用我们的床垫，舱内的灯光、香氛、材料和空间设计都经过精心考量，旨在营造一个舒适的环境。

我们还运营着自己的高端个性化物流团队，这使我们对配送和安装过程有更大的控制权。

我们的长远目标是围绕睡眠建立更广泛的基础设施，并计划扩展到健康、酒店和医疗保健等邻近领域。目标是加强我们与睡眠本身的联系，并在任何关乎改善睡眠的讨论中都占有一席之地。

我们的研发能力和产品团队也为这一扩张提供了支持，使我们能够测试能够显著改善睡眠的新兴技术、材料和理念。

人工智能正日益成为这一过程的一部分。

我们并非为了技术而采用技术，而是利用人工智能来改善我们的产品和客户体验，包括需求预测、库存规划以及分析客户反馈和购买模式。

由于某些床架提供超过200种可能的定制组合，人工智能也帮助我们管理这种复杂性，同时将客户洞察反馈到产品开发中。

一次一张表格，节省数小时

Redoc 的目标是在新加坡的银行和房地产行业实现进一步增长

（左起）Redoc 联合创始人兼产品总监 Hoang Dang，以及 Redoc 联合创始人兼首席执行官 Ivan Lim。 照片来源：REDOC

过去，分析银行对账单意味着销售人员要躬身在复印机前，将客户的纸质文件扫描成数字格式，然后再将每笔记录输入电子表格以计算贷款比率。

如今，光学字符识别技术可以提取这些数据，而一套精心编排的系统调用则能处理剩余的计算工作。曾经需要数天才能完成的工作，现在可以缩短到几分钟。

这是十多年前的现实，也是 Redoc 现在解决的问题之一。

我们的智能文档和交易工作流程管理平台成立于2017年，专为房地产和银行业打造。我们简化了从申请到数字交易接受和付款的复杂工作流程及客户生命周期管理，以便我们的客户能够专注于最重要的事情：与他们的客户共度时光。

除了银行客户，我们目前还为约10000名房地产经纪人提供服务，并已支持了超过100亿新元的交易。

大多数平台都只选择一方：要么服务于房地产经纪人，要么服务于银行。我们是少数几家在同一市场大规模同时服务于两者的公司之一。房地产和信贷相互促进，立足于这两个行业意味着我们了解交易的全过程，而不仅仅是其中一个环节。

据我们估计，新加坡大约三分之一的房地产经纪人正在使用我们的平台。我们希望在未来12个月内将这一数字提升到市场的一半，并正努力吸引更多银行加入，同时进入一个新市场。

到目前为止，我们仅靠一轮种子融资存活下来。但融资是一项全职工作。我们更愿意走出去向客户销售、完成交易并获得实际收入，同时随时准备在机会来临时向投资者进行推介。

最终，我希望看到 Redoc 上市，成为一个区域性的家喻户晓的品牌。