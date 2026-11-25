这位Advance Intelligence Group的联合创始人将于2027年5月，在全球总决赛上与40多位国家级优胜者一决高下

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【新加坡】专业服务公司安永 (EY) 宣布，科技公司Advance Intelligence Group的联合创始人Jefferson Chen荣获其2026年度企业家奖。

同时担任该公司集团董事长兼首席执行官 (CEO) 的Chen，也荣获了安永年度企业家——金融科技（数字金融解决方案）奖。

颁奖典礼于周三（11月25日）晚在丽思卡尔顿美年酒店 (Ritz-Carlton Millenia) 的一场盛大晚宴上举行。

接下来，Chen将于2027年5月代表新加坡，在蒙特卡洛举行的安永全球年度企业家奖评选中，与来自世界各地的40多位国家级优胜者展开角逐。

Chen表示，能够代表新加坡登上国际舞台是一种荣幸。

他补充说，公司成立的信念是技术可以为数百万人改善获得公平和普惠金融服务的机会，而Advance Intelligence将继续为最需要的人构建此类服务。

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这家总部位于新加坡的人工智能科技初创公司，其业务涵盖消费金融平台Atome Financial和企业欺诈与风险管理解决方案提供商Advance.AI。

这两项业务都旨在扩大信贷渠道，并促进东南亚服务不足群体的金融和数字普惠。

该集团还在印度尼西亚推出了为当地银行服务不足群体服务的数字信贷平台Kredit Pintar。

Chen的获奖恰逢该集团达成一项重大交易数周之后。

9月，Grab宣布将以15亿美元现金从Advance Intelligence手中收购“先买后付”平台Atome Financial 60%的股份。

评审团主席、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 执行主席Lee Chuan Teck表示：“Chen凭借其引人入胜的创业故事而脱颖而出，他有潜力在全球舞台上留下更深刻的印记，并且在所有四项评审标准中都表现出色。”

他补充道：“他经历了早期的失败、疫情和融资低谷，如今领导着一家盈利的人工智能原生企业，为东南亚数百万人提供服务。”

人工智能驱动创业“新时代”

副总理Gan Kim Yong在晚宴致辞时表示，科技正在为企业家开辟新的可能性，尤其是人工智能，正在驱动一个创业新时代。

他说：“我们希望更多新加坡人能从这些机遇中受益，并建立自己的企业。因此，我们的经济战略评估呼吁为培育创业精神提供更有力的支持。”

他指出，支持措施必须不断发展，以满足企业家在不同业务发展阶段的需求。

政府方面，正在扩大增长资本的渠道，帮助有前景的公司扩大规模，同时深化新加坡的创始人和导师生态系统，以帮助有抱负的企业家应对业务增长的挑战。

Gan表示，通过帮助企业家利用人工智能、维持一个值得信赖的商业环境，并带领员工共同度过经济转型期，新加坡可以将新思想转化为成功的企业，同时为国人创造更好的机会。

兼任能源、贸易和工业部长（主管贸易）的Gan说：“这就是我们如何利用创业精神作为新加坡新增长引擎的方式。”

安永亚太东部副区域主管合伙人Liew Nam Soon也在晚宴上发言，他表示，近几届的获奖者反映了“新兴平台和前沿业务与历史悠久公司的结合”。

他说：“新加坡的创业生态正变得更加多元化，突破性创新不仅来自新兴领域，也来自为适应新时代而进行改造的传统行业。”

副总理Gan Kim Yong表示，支持措施必须不断发展，以满足企业家在不同业务发展阶段的需求。 照片来源：JASON LEE, CMG

除了这项最高荣誉，安永还在晚宴上颁发了五个类别奖项，其中一个授予了Chen。

其他四位获奖者分别是：消费品与零售类别的昇菘集团 (Sheng Siong Group) 首席执行官兼联合创始人Lim Hock Chee；先进制造业类别的Silicon Box联合创始人、首席执行官兼董事Byung Joon Han；大宗商品与农业类别的Valency International董事长兼联合创始人Praveen Kumar Jain；以及金融科技（支付解决方案）类别的YouTrip首席执行官兼联合创始人Caecilia Chu。

获奖者是从50多名符合资格的提名者中，根据他们在创业精神、增长、目标和影响力四项标准上的表现评选而出。

活动上，安永还向CoNEX 医疗保健 (CoNEX Healthcare) 首席执行官兼创始人Tan Swee Yen以及和合（私人）有限公司 (Woh Hup (Private)) 副主席Neil Yong颁发了首届安永卓越影响力奖。

安永表示，这项特别表彰反映了卓越商业与社会影响可以并驾齐驱。除非同时也是类别奖项的得主，否则该奖项的获得者不参与角逐新加坡大奖。

国家社会服务理事会以及全国志愿服务与慈善中心担任影响力合作伙伴，根据目标和影响力标准评选出获奖者。

安永年度企业家奖至今已是第25届，该奖项在新加坡设立，旨在致敬那些建立并持续经营成功企业的企业家，这与政府重点培养本地企业家的方针一致。