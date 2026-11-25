它们正在追逐习惯于在智能手机上轻点几下就预订假期的年轻一代

传统旅行社通常将机票、酒店和观光交通与固定行程捆绑在一起。 照片：海峡时报

[新加坡] 时间回到2012年。在牛车水的珍珠坊和珍珠大厦，家家户户挤在旅行社门外，翻阅着色彩鲜艳的宣传册，为12月的学校假期寻找旅游配套。

这些旅游配套通常包括机票、酒店和观光交通。旅客们遵循固定行程，乘坐指定的巴士，在旅行社选择的餐厅用餐。许多人将所有安排完全交给旅行社处理。

这种在智能手机和便捷的互联网普及前盛行了数十年的模式，已被 Klook、Agoda 或 Trip.com 等在线平台颠覆。这些平台允许消费者自行比较价格、预订机票、酒店和活动。

专注于旅游的应用程序的普及以及消费者偏好的变化，使传统旅行社面临压力。那些未能适应变化的公司已经退出市场，知名旅行社如五星旅游 (Five Stars Tours)、亚欧旅游 (Asia-Euro Holidays) 和 Misa Travel 在2014年至2017年间相继倒闭。

五星旅游 (Five Stars Tours) 于2014年1月突然倒闭，令员工和顾客陷入困境。 PHOTO: CMG

然而，这些倒闭事件并未阻止企业家们设立新的旅行社，试图抓住新加坡人热衷旅游的市场机遇。

Web in Travel 的一份报告援引新加坡旅游局 (旅游局) 的数据显示，持牌旅行社的数量从2011年的仅93家增加到2017年3月的1173家。新加坡旅游局 (旅游局) 于2026年7月更新的数据显示，新加坡仍有超过1000家活跃的持牌旅行社。

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然而，现存的旅行社运营模式已与十年前大不相同。随着在线预订和消费者偏好的变化重塑了市场，一些旅行社已经超越了传统的旅游配套，转向提供更专业化的服务。

欧盟假期 (EU Holidays) 就是其中之一，由 Alan Ang 和 Wong Yew Hoong 于2010年创立。该公司最初专注于欧洲目的地，旨在提供有竞争力的价格且不影响质量，但后来发现冠病疫情导致消费者偏好发生显著转变。

为应对向更多户外和体验式旅行的转变，欧盟假期不再局限于欧洲旅游，推出了精心策划的徒步和自行车旅行。公司还涉足冬季运动，推出了 Ang 所称的新加坡首个滑雪与单板滑雪学院。

“我们看到新加坡当时提供的旅游产品陈旧且一成不变，”董事经理 Ang 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示。“所以我们想，‘为什么我们不引入更多变化、更多探索、更多体验式产品呢？因为人们的需求正在改变。’”

他表示，当时旅行社销售特定目的地的行程普遍千篇一律，几乎没有变化。

欧盟假期 (EU Holidays) 董事经理 Alan Ang 表示，新加坡过去提供的旅游产品陈旧且一成不变。 PHOTO: EU HOLIDAYS

其他旅行社也扩大了服务范围。将在2027年庆祝其70周年的南和旅行社 (Nam Ho Travel)，推出了其称之为全球首创的冰雪运动模拟器，同时将更多客户服务转移到线上。

华宫旅游 (ASA Holidays, 或 Air Sino-Euro Associates Travel) 也注意到了客户期望的变化。其市场总监 Sherwin Seow 表示，这家成立于2005年的旅行社自疫情以来需求已强劲复苏。

虽然华宫旅游继续提供跟团游，但也增加了定制化行程和主题假期，以满足不同偏好。

吸引年轻客群

然而，尽管调整了产品，传统旅行社吸引的仍主要是中老年客户。赢得年轻旅客的青睐依然是一个挑战。

这种代际差异反映在预订习惯上。

市场研究公司 TGM Research 在2026年10月更新的《2025年全球旅游洞察》(Global Travel Insights 2025) 研究发现，55岁及以上的旅客中有33%通过旅行社和旅游运营商预订，而超过一半的人依赖线下或辅助预订方式。该研究基于对包括新加坡在内的21个国家的21000人进行的调查。

相比之下，18至34岁的旅客中有76%使用网站或在线平台预订行程。在25至34岁的人群中，54%的人更喜欢自主安排假期。

对于欧盟假期而言，其中一个对策是创建了一个名为“1835”的独立旅游业务分支，目标客户是18至35岁的人群。其旅行团侧重于社交互动和体验，而非传统的巴士观光行程。

“这些旅客有不同的需求，”Ang 说。“有些人是独自旅行或与朋友同行，有些人则更注重运动。”

他表示，欧盟假期的主要客户群仍是40至50多岁的人群，不过其年轻客户群体正在增长。

然而，对于年轻旅客来说，旅行的吸引力正在改变。华宫旅游的 Seow 表示，18至35岁的人群越来越不满足于著名地标，而是寻求本地体验和活动。他们也可能更喜欢小团、更多的自由时间以及可以灵活地独立延长行程。

他说：“年轻旅客并非完全拒绝旅行社，而是期望旅行社能提供更符合他们生活方式的产品。”

南和旅行社总经理 Lotus Ooi 表示，年轻客户通常通过社交媒体、旅行视频和在线推荐来发现目的地。她补充说，公司的策略是将自由行的灵活性与旅行社的便利和支持结合起来。

个人旅游管家

旅行社认为，虽然预订机票或酒店相对简单，但规划多目的地旅行、家庭假期或涉及多家航空公司和酒店的旅游可能会更具挑战性。

他们表示，当航班取消或转机中断时，有一位了解行程的专属联系人会非常有帮助，尤其是对于有小孩或老人同行的家庭而言。

欧盟假期也表示，第一手的目的地知识是其区别于在线预订平台的优势所在。Ang 说，其产品团队会亲自前往目的地体验行程，评估交通安排、行李便利性和滑雪坡道难度等实际细节，然后再设计旅游产品。

来自华宫旅游的 Seow 表示，他预计旅行社将从销售标准化套餐转向帮助客户规划符合其个人需求的旅行。

“未来不会只属于在线平台或传统旅行社，”他说。“它将青睐那些懂得如何将两者优势集于一身的企业。”

Ang 对欧盟假期也有类似的雄心，他希望将其发展成为一个更广泛的生活服务产业群业务，提供海外旅游以外的服务。

相关计划和举措包括开办学院、提供 Wi-Fi 和 SIM 卡，以及推出一张可在本地和海外使用的旅行卡。该卡旨在降低外汇兑换费，并可能提供合作伙伴折扣。目前尚未公布推出日期。

“我们希望提供更全面、多渠道的服务，这样客户就不会只在想出国旅游时才找到我们，”Ang 说。