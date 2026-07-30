从启动平台到全球舞台：创业精神将如何塑造新加坡经济的新篇章

COMMENTARY

作为一个小型开放经济体，新加坡的比较优势在于创造创新产品。

新加坡正将自身定位为部署具有高影响力的现实世界人工智能解决方案的值得信赖的枢纽。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

新加坡的经济成功，得益于我们能够预见变化并有目的地积极应变。

从发展成为全球贸易枢纽，到成为先进制造业、金融服务和创新领域的领先中心，我们不断与时俱进，以满足变化中的世界秩序的需求。

如今，我们正处于又一个转折点。今年六月发布的《经济战略检讨 (ESR) 最终报告》中的建议，对未来的机遇与挑战进行了清醒的评估。

报告在地缘政治不确定性、技术颠覆、人口结构限制以及日益激烈的全球竞争背景下，提出了一个大胆的议程，旨在确保新加坡保持竞争力，并继续为新加坡公民及居民创造高附加值的工作岗位。

报告传达的最重要信息之一是，创业精神的规模对于塑造新加坡下一阶段的经济增长日益重要。

ESR 委员会正确地认识到，要维持我们的竞争力，仅仅吸引投资或加强产业是不够的。

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这在很大程度上将取决于我们能否建立一个更具活力、以创新为基础的企业生态系统。在这个系统中，总部位于新加坡的公司不仅能够起步，还能扩大规模，并在规模和国际影响力上成功地参与全球竞争。

这代表了我们国家初创企业战略的一次至关重要的演变。正如报告所强调的，新加坡必须将自身定位为“启动平台，而不仅仅是落脚点”，成为一个将全球雄心转化为可扩展、迅速执行力的明确神经中枢。

弥合资本差距，助推增长

企业家是价值创造的催化剂——他们识别市场机遇，利用新兴技术，推出创新产品或解决方案，并最终创造财富。

在日益不确定的全球环境中，这些品质变得越来越宝贵。

ESR 委员会指出，新加坡必须继续在“新兴领域进行大胆、有前瞻性的押注”，并认识到，尽管并非每项投资都会成功，“但从长远来看，不作为和错失良机的代价将要大得多”。

这种理念与创业精神本身产生了强烈的共鸣。创业精神的根本在于，当他人看到威胁时，它却能发现机遇；当大多数人选择放弃时，它却能欣然接受经过审慎评估和管控的风险。

仅有创业心态是必要的，但还不够。加强企业生态系统的建议非常及时，但要应对当前的宏观经济环境，还需要解决实际的结构性障碍。

ESR 报告援引了新加坡创业行动社群 (Action Community for Entrepreneurship, ACE.SG) 的一项调查结果，其中约 73% 的受访者表示，在近期的全球融资紧缩背景下，他们在吸引资本方面面临挑战。

尽管新加坡在交易量方面继续领先本区域，但趋紧的全球融资环境已使许多有前景的成长阶段公司处于关键时刻。

改善进入多元化资本市场的渠道是解决这一资金缺口的关键。发展替代性非股权融资，例如巩固在风险债务和私人信贷方面的私募市场能力，将为企业实现重大里程碑提供关键的缓冲期，同时保护创始人的股权。

再加上政府对初创企业生态系统的战略性资本注入，以及对公开股票市场的重新关注，我们的企业将能以更强的姿态更迅速地扩张。

推动高影响力人工智能的商业化并引领需求

同样令人鼓舞的是，ESR 委员会立志培育具有全球竞争力、总部设在新加坡的企业。

作为一个小型开放经济体，新加坡的比较优势在于创造创新的产品、服务和商业模式，以应对区域性和全球性的挑战。

人工智能无疑将加速这一转型。新加坡正将自身定位为部署具有高影响力的现实世界人工智能解决方案的值得信赖的枢纽。

由于年轻公司天生敏捷，它们在商业化复杂技术发现方面具有独特的优势，能够迅速将原始的人工智能能力转化为医疗保健、物流和可持续发展等领域的实用软件。

然而，真正的商业化需要市场准入。为了在国内加速市场准入，推动利用大型企业和公共部门的“引领需求”将起到催化作用。

通过利用风险共担的政府采购框架，人工智能初创公司可以在自信地将其解决方案出口到国外之前，建立起明确的业绩记录，并获得所需的企业合伙业务，以取得本地市场的验证。

构建一个有凝聚力、协作共赢的生态系统

ESR 最终报告为新加坡经济发展的下一篇章奠定了坚实的基础。其建议认识到，创业精神已不再局限于初创企业社群。

相反，从个人到整个社会，它都是国家竞争力、创新和经济韧性的关键驱动力。

然而，要完全实现报告中设定的愿景，我们必须超越制定宏伟计划、提供资源和培养创业心态的层面。

我们需要集体主义精神，让整个生态系统中的关键利益相关者紧密合作，以实现我们的共同目标和潜力。

作为代表全国创业者的声音，ACE.SG 随时准备为更广泛的生态系统担当重要的桥梁，将创始人与他们建立可持续、具全球竞争力业务所需的资源、合伙业务和全球网络联系起来。

新加坡的未来一直是由我们抢先抓住机遇的意愿所塑造的。凭借正确的生态系统、持续的协作和共同的抱负，我们的企业家将继续这样做——建立不仅能为新加坡的持续成功做出贡献，也能在世界舞台上解决远超国界的挑战的公司。

作者是 ACE.SG 的主席，该协会是代表新加坡初创企业利益的行业协会