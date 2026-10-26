来自新加坡及区域的九家公司在2026年新兴企业奖上荣获最高荣誉

今年收到的600份申请中，超过三分之一来自香港、印尼和马来西亚

[新加坡] 周一（10月26日）晚，来自新加坡、马来西亚、香港和印尼的九家公司凭借其创新和可持续的解决方案，在2026年新兴企业奖中荣获最高荣誉。

该年度奖项由《商业时报》和华侨银行 (OCBC) 联合举办，旨在表彰年轻企业的企业家精神、创新能力和韧性。该奖项至今已是第19届，面向成立未满10年、年营业额不超过2000万新元的企业开放。

今年共收到近600份来自各行各业的申请。其中，来自香港、印尼和马来西亚的申请占总数的近40%，凸显了该奖项日益增长的区域吸引力。共有28家公司入围决赛。

总部位于新加坡的 Woosa Sleep 和总部位于香港的 MediConCen 荣获“新兴企业奖”。

该奖项类别旨在表彰那些富有进取心、推动持续、显著和可持续增长的新兴企业。这些企业还需展示出在本土市场之外扩大规模和扩张的能力。

Woosa Sleep 是一家总部位于新加坡的睡眠健康公司，专门从事一系列产品的设计、制造和直销，产品包括高级床垫、智能储物床架、可调节床架以及专为适应本区域热带气候而设计的睡眠相关生活方式产品。

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总部位于香港的 MediConCen 开发并部署了一种代理式人工智能 (Artificial Intelligence)，为保险公司实现整个保险 (Insurance) 理赔流程的全自动化。其解决方案涵盖理赔决策、实时欺诈检测、工作流程自动化和安全的医疗网络连接。该公司最近与 Mastercard 合作推出了一套集成支付解决方案，实现了无缝的理赔到支付体验。

在“最具潜力初创企业奖”类别中，总部位于香港的 Alpha AI Technology 和总部位于马来西亚的 Hyperscale DCS 荣获该奖项。

该奖项旨在表彰展现出强烈创业精神、并拥有具长期潜力的独特且商业上可行理念的企业。

总部位于香港的 Alpha AI 提供由人工智能 (AI) 驱动的检测和资产监控服务，这些服务与传感器和平台无关。其客户包括物业和设施管理公司、开发商、政府机构、公用事业公司以及大型建筑的运营商。该公司正在扩大其在韩国和中国大湾区的业务。

总部位于马来西亚的 Hyperscale DCS 是一家专注于电源、冷却和模块化预制系统的数据中心基础设施专业公司。该公司业务也遍及新加坡、泰国、印尼、越南和英国。

“钻石”

周一，在新加坡南岸JW万豪酒店举行的颁奖典礼上，获奖者获得了表彰。本次典礼的主题为“钻石”。

主宾、贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 在活动致辞中表示，这一主题是对获奖企业的恰当比喻。她形容这些企业如同钻石在巨大压力下形成并经打磨后闪耀光芒一样，“在经历了艰辛的成长历程后，真正脱颖而出成为冠军”。

她说：“从大胆创意的种子，到攀越挑战的重重难关，这条道路引领企业在今晚登上了成功的巅峰。”

她指出，近年来，企业不得不应对更为复杂和不确定的经营环境，从地缘政治紧张局势和供应链中断，到不断上涨的商业成本和变化的消费者偏好。

“对于新兴企业而言，鉴于你们相对有限的资源和扩大业务规模的需求，所有这些压力可能都非常令人望而生畏，”兼任文化、社区及青年部高级政务部长的 Low 表示。

她补充说，有韧性的新兴企业“其卓越之处不仅在于抵御挑战的能力，更在于适应变化、并寻找创造价值新途径的意愿”。

贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 是在新加坡南岸JW万豪酒店举行的颁奖典礼的主宾。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

这种适应意愿在可持续发展领域表现得尤为明显。Low 表示，她感到“备受鼓舞”，因为有潜力的企业继续竞逐“新兴企业可持续发展奖”，它们利用技术和创新开发巧妙解决方案的能力，有助于新加坡应对气候影响并增强其绿色产业。

今年，该奖项颁发给了四家公司：总部位于新加坡的 Matwerkz Technologies、总部位于马来西亚的 Geomax Rubber Innovative Products、总部位于马来西亚的 Lafre Global 和总部位于印尼的 Parongpong Raw Lab。

该奖项于2023年推出，旨在表彰那些抓住绿色经济中增长机遇的新兴企业。这些企业将可持续发展融入其运营中，同时利用技术和新解决方案向低碳商业模式和产业转型。

Matwerkz Technologies 开发热管理、防火和功能材料技术。其旗舰技术 Thermorphous 能同时提高电池性能和安全性。该公司的客户和合作伙伴遍布六个主要市场：新加坡、中国、日本、马来西亚、印度和欧洲。

Geomax Rubber Innovative Products 使用专利回收技术，将废弃的丁腈橡胶手套转化为增值产品。其循环商业模式赋予了废弃材料第二次生命，将其制成安全鞋、杯垫和地砖等产品。

Lafre Global 是马来西亚首个在全国范围内推出盲文包装的卫生巾品牌。该举措旨在解决视力障碍 (Visually Impaired) 女性所面临的挑战，她们可能难以独立识别和购买私密护理产品。Lafre 表示，其卫生巾的吸收能力是传统卫生巾的50倍。

在印尼，Parongpong Raw Lab 专注于以可持续发展、循环经济 (Circular Economy) 和材料创新为重点的研究、开发和生产。

通过其正在申请专利的 Prototech 技术，该公司将低价值废物——特别是废弃渔网——以及其他难以回收的材料，转化为价值更高的产品，如结构性建筑材料。

Parongpong Raw Lab 与印尼的沿海渔业社区和非正规的垃圾收集者直接合作。

今年，“最具潜力可持续初创企业奖”由新加坡的 XEL Lifecare (AIRE) 获得。该奖项旨在表彰那些拥有商业上可行、具长期潜力且与绿色或可持续发展相关的商业模式，并展现出强烈创业精神的企业。

AIRE 是一家专注于成人失禁护理的初创公司。其产品与新加坡的老年人共同开发，包括成人拉拉裤、纸尿裤和夜用款。

获奖者在典礼上从 Low 手中接过了奖项。“新兴企业奖”的两名获奖者，以及“新兴企业可持续发展奖”的四名获奖者，分别获得了高达20万新元的两年期免息贷款，以及由 RSM Singapore 提供的价值1.5万新元的商业咨询配套。

所有九家获奖企业也将在《商业时报》位于新加坡和区域的印刷、数字、社交媒体、广播和播客等渠道上获得专题报道。

《商业时报》编辑 Chen Huifen 表示：“从提交申请到入围再到进入决赛，这些年轻企业在创意、执行力和增长潜力方面都经过了严格的审查。虽然并非每位决赛入围者都能赢得最高荣誉，但能进入最终评选本身就是一项卓越的成就。”

华侨银行新兴业务、国际和全球商业银行业务主管 Christie Chu 表示，鉴于这些企业当前的经营环境，这种认可显得尤为重要。

她说：“如今的年轻企业要取得成功，需要的不仅仅是资本渠道。他们还需要知名度、可信赖的网络、市场准入以及围绕他们的正确支持生态系统——而新兴企业奖提供了所有这些。”

2026年新兴企业奖的支持机构包括 Mastercard、RSM - Singapore、新加坡科技研究局 (Agency for Science, Technology and Research)、CBRE 和新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore)。