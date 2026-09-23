总部位于新加坡的环球学校集团计划在2030年前增设20所国际分校
新增校区将使其目前的校园网络扩大至11个国家的64所分校，为超过4万5000名学生提供服务
- 律政部长 Edwin Tong（左）与环球学校集团主席兼联合创始人 Atul Temurnikar 于9月18日的庆祝活动上。 照片来源：新加坡律政部
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 总部位于新加坡的国际及私立学校全球网络——环球学校集团（Global Schools Group, GSG）近日庆祝成立25周年，并宣布计划在2030年前在日本、印度和沙特阿拉伯等市场增设20所国际分校。
这将为其现有遍布11个国家（包括新加坡、日本、韩国和英国）的64所分校网络再添新成员，该网络目前为超过4万5000名学生提供服务。
该消息于周五（9月18日）在榜鹅的 One World International School 举行的一场活动上宣布。该校是 GSG 在新加坡的三个品牌之一，另外两个品牌是 Global Indian International School 和 Heath House International School。
律政兼内政部第二部长 Edwin Tong 在作为活动主宾的致辞中表示，虽然 GSG 具有深厚的印度渊源，但其全球化征程始于2001年的新加坡。
Tong 指出，新加坡和印度将在2025年迎来建交60周年。他说：“在过去的25年里，它（GSG）伴随着我们两国日益深厚的友谊共同成长。”
他补充说，GSG 自成立以来一直为其印度传统感到自豪，其在新加坡的五所分校招收了来自40多个国籍的学生。
Tong 对包括印度驻新加坡最高专员 Shilpak Ambule 和 GSG 主席兼联合创始人 Atul Temurnikar 在内的听众说：“我认为这其中蕴含着非常新加坡的特质。我们同样具备外向、国际化和欢迎世界的品质。”
作为25周年庆典的一部分，GSG 表示已承诺捐赠总计10万新元善款，用于支持新加坡的各项社区计划。
在活动现场，GSG 向总统挑战慈善活动、工艺教育学院、APSN Katong School、Metta School 和 St Andrew’s Autism School 颁发了不同金额的模拟支票，并为位于如切的实乞纳南民众联络所的重建项目提供了捐款。
这些捐款将主要用于加强特殊教育学校的无障碍设施，并支持建设包容性社区空间。
另外，GSG 表示已与东北社区发展理事会（东北社理会）和公益金建立了新的长期社区合伙业务。
Temurnikar 指出，虽然成立25周年是一个特殊的里程碑，但对 GSG 而言，更重要的是要胸怀大志，展望未来。
他说：“我们的孩子将要继承的世界，将与 GSG 创始之初的世界大相径庭。科技和人工智能将以我们无法完全预测的方式改变教育和社会。”
“但我们的根本宗旨将保持不变。我们必须继续给予孩子们敢于梦想的信心、迈向成功的技能、引领未来的价值观以及心怀悲悯、创造不同的情怀。”
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